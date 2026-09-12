Λένα Ζευγαρά: Λύγισε επί σκηνής για τον Γιώργο Μαζωνάκη – Η συγκινητική αφιέρωση

Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή της η Λένα Ζευγαρά, όταν θέλησε να αποχαιρετήσει από τη σκηνή τον Γιώργο Μαζωνάκη, με τον οποίο τη συνέδεε μία στενή καλλιτεχνική σχέση.

Το βράδυ της Παρασκευής (11/9), κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, η τραγουδίστρια διέκοψε για λίγο το πρόγραμμά της και αναφέρθηκε στον αγαπημένο καλλιτέχνη, ο οποίος έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών.

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Η Λένα Ζευγαρά είχε αποφύγει νωρίτερα να κάνει δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες, επιλέγοντας να εκφράσει όσα αισθανόταν μέσα από τη μουσική.

Η αφιέρωση στον Γιώργο Μαζωνάκη

Εμφανώς φορτισμένη, η τραγουδίστρια είπε από τη σκηνή:

«Θέλω να αφιερώσω αυτή τη νύχτα στον Γιώργο Μαζωνάκη εκεί ψηλά».

Αποκάλεσε τον Γιώργο Μαζωνάκη «Παιδί της νύχτας» και τόνισε πως «ο καλλιτέχνης ζει μέσα από τα τραγούδια του».

Στη συνέχεια κάλεσε τους θεατές να ενώσουν τις φωνές τους και να τραγουδήσουν όσο πιο δυνατά μπορούσαν, ώστε η αφιέρωση να φτάσει μέχρι «εκεί πάνω».

Η Λένα Ζευγαρά ερμήνευσε το «Εμένα πες μου ποιος», μία από τις χαρακτηριστικότερες επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη, με το κοινό να τη συνοδεύει.

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Δείτε το συγκινητικό βίντεο

Η γνωριμία και η συνεργασία τους

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ξεχωρίσει τη Λένα Ζευγαρά από τα πρώτα της καλλιτεχνικά βήματα και είχε μιλήσει δημόσια με ιδιαίτερα θερμά λόγια για εκείνη.

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Το 2020 είχε αποκαλύψει ότι την είχε δει να τραγουδά χρόνια νωρίτερα σε νυχτερινό κέντρο της Αλεξανδρούπολης και είχε εντυπωσιαστεί από την παρουσία και τη φωνή της.

Την ίδια χρονιά πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσημη καλλιτεχνική συνάντησή τους, ενώ η Λένα Ζευγαρά είχε εντάξει το «Εμένα πες μου ποιος» στο προσωπικό της medley «Στα Πατώματα».

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Η συνεργασία τους κορυφώθηκε το φθινόπωρο του 2024, όταν εμφανίστηκαν μαζί σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας.

Η Λένα Ζευγαρά προστίθεται στους καλλιτέχνες που αποχαιρετούν τον Γιώργο Μαζωνάκη από τη σκηνή. Είχε προηγηθεί ο ιδιαίτερα προσωπικός αποχαιρετισμός του Πάνου Μουζουράκη, ο οποίος είχε μιλήσει για τη φιλία και τη συνεργασία τους.