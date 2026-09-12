Γιατρός Μαζωνάκη: «Μαϊμού» το πτυχίο της από τη Χαβάη – Εμφανιζόταν ως γυναικολόγος

Νέα σοβαρά ερωτήματα για τους ακαδημαϊκούς τίτλους και την ειδικότητα της 56χρονης γιατρού του ιατρείου στο Κολωνάκι, όπου κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, προκαλεί αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η δημοσιογράφος Κέλλυ Χεινοπώρου και δημοσιεύονται στο antenna.gr, η γιατρός εμφανίζεται στα επίσημα αρχεία ως ιατρός χωρίς ειδικότητα, ενώ σε δημόσιες παρουσιάσεις της φέρεται να συστηνόταν ως χειρουργός γυναικολόγος-μαιευτήρας.

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Στον ΙΣΑ φέρεται να είχε καταθέσει μόνο το βασικό πτυχίο

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών είχε κατατεθεί μόνο το βασικό πτυχίο Ιατρικής της 56χρονης, χωρίς να προκύπτει ότι είχε ακολουθήσει και ολοκληρώσει αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα.

Στο βιογραφικό της, ωστόσο, φέρεται να παρουσιαζόταν ως μαιευτήρας-γυναικολόγος και να ανέφερε μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σε πεδία όπως η Μοριακή Βιολογία και η Κβαντική Ιατρική.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί και τα έγγραφα που ενδεχομένως τους συνοδεύουν αναμένεται να εξεταστούν από τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ανταποκρίνονται σε επίσημα και αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά στοιχεία.

Ο τίτλος από τη Χαβάη

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε τίτλους που η γιατρός φέρεται να συνέδεε με το Πανεπιστήμιο της Χαβάης.

Σύμφωνα με την έρευνα του ΑΝΤ1, στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο δεν εντοπίστηκε τμήμα Κβαντικής Ιατρικής. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι βρέθηκε μόνο ένας διαφορετικός εκπαιδευτικός φορέας τύπου κολεγίου στη Χονολουλού, ο οποίος διέθετε σχετικό τμήμα.

Κατά την ίδια πηγή, ο συγκεκριμένος φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να απονέμει αναγνωρισμένους μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τίτλους, βάσει απόφασης των τοπικών Αρχών.

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Δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής ποιος ακριβώς εκπαιδευτικός φορέας αναγραφόταν στα έγγραφα της γιατρού ούτε εάν οι επίμαχοι τίτλοι είχαν κατατεθεί προς αναγνώριση σε ελληνική Αρχή.

Εμφανιζόταν ως γυναικολόγος σε συνέδριο

Τον Μάιο του 2023 η 56χρονη συμμετείχε στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού Υγείας, όπου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, παρουσιάστηκε ως χειρουργός γυναικολόγος-μαιευτήρας.

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Το συνέδριο τελούσε υπό την αιγίδα, μεταξύ άλλων, των υπουργείων Υγείας και Τουρισμού, της Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της είχε αναφερθεί στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και στο μηχάνημα που διέθετε. Σε αποκλειστικό βίντεο του DEBATER η ίδια περιέγραφε τη συγκεκριμένη διαδικασία ως μέθοδο «detox», συνδέοντάς τη με την απομάκρυνση μικροπλαστικών, βαρέων μετάλλων και άλλων ουσιών από τον οργανισμό.

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Η παρουσία της σε μία διοργάνωση με θεσμικές αιγίδες δημιουργεί πρόσθετα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο ελέγχθηκαν η δηλωθείσα ειδικότητα και οι ακαδημαϊκοί τίτλοι της.

Εξετάζονται όλοι οι ισχυρισμοί για τους τίτλους

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, στο μικροσκόπιο των αρμόδιων Αρχών αναμένεται να μπουν τόσο οι αναφορές σε ιατρικές ειδικότητες όσο και οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι που περιλαμβάνονταν στο βιογραφικό της γιατρού.

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Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημο πόρισμα αρμόδιου φορέα για τη γνησιότητα ή την αναγνώριση των συγκεκριμένων τίτλων.

Οι νέες πληροφορίες έρχονται ενώ παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ερωτήματα για τη λειτουργία του ιατρείου, για το οποίο είχε μεταδοθεί ότι υπήρχε παλαιότερη εισήγηση για «λουκέτο» και πρόστιμο 73.000 ευρώ.

Απολογούνται τη Δευτέρα οι δύο γιατροί

Σε βάρος των δύο γιατρών έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος, κατά συναυτουργία, και έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα.

Η ακριβής αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Οι δύο κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.