Ιατρείο Μαζωνάκη: Πώς συνέχιζε να λειτουργεί μετά την εισήγηση για «λουκέτο» – Τα κρίσιμα ερωτήματα

Μία νέα και ιδιαίτερα σοβαρή διάσταση έρχεται στο φως για το ιδιωτικό ιατρείο του Κολωνακίου, όπου κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν διακομιστεί στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είχε εισηγηθεί το κλείσιμο του ιατρείου της 56χρονης γιατρού, ενώ στην ίδια φέρεται να είχε επιβληθεί πρόστιμο ύψους 73.000 ευρώ.

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Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί πότε ακριβώς έγινε η συγκεκριμένη εισήγηση, σε ποια Αρχή απευθύνθηκε, για ποιον λόγο ζητήθηκε η διακοπή λειτουργίας του ιατρείου και ποια ήταν τελικά η κατάληξη της διαδικασίας.

Δεν έχει επίσης γίνει γνωστό από ποιον φορέα επιβλήθηκε το πρόστιμο των 73.000 ευρώ, ποια παράβαση αφορούσε, εάν προσβλήθηκε με ένδικα μέσα και εάν κατέστη οριστικό.

Οι πινακίδες «Νόμιμο Ιατρείο» που κατέγραψε το DEBATER

Η νέα πληροφορία αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς ο φακός του DEBATER είχε καταγράψει δύο πινακίδες του ΙΣΑ με την ένδειξη «Νόμιμο Ιατρείο» επάνω στην πόρτα του χώρου.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που είχε ακολουθήσει από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, στον χώρο συστεγάζονταν ένα παθολογικό ιατρείο και ένα ιατρείο άνευ ειδικότητας, για τα οποία είχαν χορηγηθεί οι αντίστοιχες βεβαιώσεις λειτουργίας.

Κατά την έκτακτη αυτοψία, όμως, εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία δεν επιτρεπόταν να είναι εγκατεστημένα σε ιατρεία αυτής της μορφής.

Ο ΙΣΑ είχε αναφέρει ακόμη ότι οι χώροι είχαν ελεγχθεί το 2024 και το 2025, χωρίς τότε να εντοπιστούν τα συγκεκριμένα μηχανήματα. Η νέα πληροφορία περί παλαιότερης εισήγησης για κλείσιμο δημιουργεί επομένως πρόσθετα ερωτήματα για το χρονικό των ελέγχων και τη διοικητική κατάσταση του ιατρείου.

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Δημογλίδου: «Έγινε προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία»

Την ίδια στιγμή, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, επιβεβαίωσε ότι οι ερευνητές διαπίστωσαν προσπάθεια διαγραφής δεδομένων, τα οποία τελικά κατάφεραν να ανακτήσουν.

«Φαίνεται ότι έγινε προσπάθεια να διαγραφούν κάποια στοιχεία, για τα οποία όμως οι αστυνομικοί έχουν κάνει ανάκτηση», δήλωσε στον ΣΚΑΪ.

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Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. απέφυγε να αποκαλύψει το περιεχόμενο των δεδομένων, υπογράμμισε όμως ότι θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για την εξέλιξη της ανάκρισης.

Στη δημόσια δήλωσή της δεν κατονόμασε ποιος φέρεται να προχώρησε στην επίμαχη ενέργεια. Το ζήτημα αυτό αποτελεί αντικείμενο της συνεχιζόμενης αστυνομικής και δικαστικής έρευνας.

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Η άμεση κινητοποίηση και οι αντιφάσεις

Σύμφωνα με την Κωνσταντία Δημογλίδου, η άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας μετά την είδηση του θανάτου του τραγουδιστή ήταν καθοριστική για τη διασφάλιση του αποδεικτικού υλικού.

Αστυνομικοί μετέβησαν στο νοσοκομείο, στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη και στο ιατρείο του Κολωνακίου. Στην έρευνα συμμετείχαν στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, τα οποία ενημέρωσαν τον αρμόδιο εισαγγελέα για τα πρώτα ευρήματα.

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Κρίσιμη θεωρείται και η μεγάλη απόκλιση που φέρεται να εντοπίστηκε ανάμεσα στην ώρα άφιξης του τραγουδιστή που γνωστοποιήθηκε αρχικά και στον πραγματικό χρόνο εισόδου του στον χώρο, όπως αυτός προκύπτει από το υλικό που συγκέντρωσαν οι Αρχές.

Το αρχείο «ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ» στο EIS system

Το DEBATER αποκάλυψε ότι σε υπολογιστή του ιατρείου εντοπίστηκε αρχείο με την ονομασία «ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ» μέσα στο EIS system.

Σε δεύτερο laptop καταγράφηκαν επίσης αρχεία και στιγμιότυπα που σχετίζονταν με το πρόγραμμα ZYTO 5.

Δεν υπάρχει, πάντως, μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση ότι τα δεδομένα που ανακτήθηκαν μετά την απόπειρα διαγραφής είναι τα ίδια με το συγκεκριμένο αρχείο ή με τα υπόλοιπα ψηφιακά ευρήματα που περιγράφονται στη δικογραφία.

Το περιεχόμενο, ο χρόνος δημιουργίας και το ιστορικό επεξεργασίας των αρχείων αναμένεται να διερευνηθούν από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις

Μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις, κρίσιμο θεωρείται να αποσαφηνιστούν:

Πότε και για ποιον λόγο ο ΙΣΑ εισηγήθηκε το κλείσιμο του ιατρείου.

Σε ποια αρμόδια Αρχή διαβιβάστηκε η εισήγηση και ποια ήταν η κατάληξή της.

Ποιος φορέας επέβαλε το πρόστιμο των 73.000 ευρώ και για ποια παράβαση.

Εάν το πρόστιμο πληρώθηκε, αμφισβητήθηκε ή ακυρώθηκε.

Πώς παρέμειναν σε ισχύ οι βεβαιώσεις λειτουργίας των δύο ιατρείων.

Εάν η εισήγηση και το πρόστιμο σχετίζονταν με τις πράξεις ή τον εξοπλισμό που εξετάζονται σήμερα.

Ποια ακριβώς δεδομένα επιχειρήθηκε να διαγραφούν και ποιος προχώρησε στη συγκεκριμένη ενέργεια.

Απολογούνται τη Δευτέρα οι δύο γιατροί

Σε βάρος των δύο γιατρών έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος, κατά συναυτουργία.

Οι δύο κατηγορούμενοι έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, καθώς η ακριβής αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Οι κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.