Κυβέρνηση – Κουτεντάκης: «Νόμπελ Οικονομίας» και «μάθημα με μήλα» για τα 7,5 δισ.

Σε νέο γύρο αντιπαράθεσης πέρασε η σύγκρουση κυβέρνησης και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για την κοστολόγηση του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, με επίκεντρο τα 7,5 δισ. ευρώ.

Ο τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛ.ΑΣ., Φραγκίσκος Κουτεντάκης, απάντησε στις κυβερνητικές αιχμές κάνοντας λόγο για σταδιακή εφαρμογή των μέτρων έως το 2030. Λίγο αργότερα, κυβερνητικές πηγές επανήλθαν σε ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος, αφήνοντας υπαινιγμούς ακόμη και για… «Νόμπελ Οικονομίας».

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Η αντιπαράθεση ξέσπασε μετά τον ισχυρισμό του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, ότι ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης «άδειασε» τον Αλέξη Τσίπρα, αναφέροντας σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι τα 7,5 δισ. ευρώ αποτελούν ετήσιες δαπάνες.

Κουτεντάκης: Το πρόγραμμα διαμορφώνεται σταδιακά έως το 2030

Σε σημερινή δήλωσή του, ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης χαρακτηρίζει την αντιπαράθεση «νέο επεισόδιο στο σίριαλ των κυβερνητικών κοστολογήσεων» και απορρίπτει ότι υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στις δηλώσεις του και σε όσα παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Τα 7,5 δισ. ευρώ είναι το πλήρες ύψος του προγράμματος που θα διαμορφωθεί σταδιακά έως το 2030», υποστηρίζει ο τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την εξήγησή του, οι δημόσιες δαπάνες και τα έσοδα αποτελούν ροές οι οποίες πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και αποτυπώνονται στους κρατικούς προϋπολογισμούς ανά έτος.

Ο ίδιος κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι προσθέτει τις δαπάνες των τεσσάρων ετών σαν να εφαρμόζεται από την πρώτη στιγμή το σύνολο του προγράμματος. Κατά τον Φραγκίσκο Κουτεντάκη, η πλήρης εφαρμογή θα έχει ολοκληρωθεί το 2030, όταν ο ετήσιος προϋπολογισμός θα έχει διευρυνθεί κατά 7,5 δισ. ευρώ σε σχέση με σήμερα.

Οι αναφορές στα 13, 18, 30 και 40 δισ. ευρώ

Ο τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει ακόμη ότι από κυβερνητικά στελέχη έχουν διατυπωθεί διαφορετικές εκτιμήσεις για το κόστος του προγράμματος.

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Όπως υποστηρίζει, ο Θανάσης Κοντογεώργης είχε ανεβάσει τον λογαριασμό στα 18 δισ. ευρώ, ο Παύλος Μαρινάκης τον είχε περιορίσει στα 13 δισ., ενώ μετά την εκτίμηση του Κυριάκου Πιερρακάκη για 40 δισ. ευρώ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για 30 δισ. ευρώ.

Ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης επιμένει ότι το ύψος του προγράμματος είναι 7,5 δισ. ευρώ, με σταδιακή εφαρμογή σε βάθος τετραετίας, και ολοκληρώνει την απάντησή του με τη δηκτική αναφορά ότι, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει να δυσκολεύεται με την κοστολόγηση, το επόμενο «μάθημα» μπορεί να γίνει με μήλα.

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Κυβερνητικές πηγές: «Μπορεί να ήρθε το επόμενο Νόμπελ Οικονομίας»

Με αιχμηρό τρόπο απάντησαν κυβερνητικές πηγές, καλώντας τον Φραγκίσκο Κουτεντάκη να εξηγήσει πώς ένα πρόγραμμα το οποίο –κατά τη δική τους ανάγνωση των δηλώσεών του– κοστολογείται στα 7,5 δισ. ευρώ ετησίως, μπορεί να εμφανίζεται με το ίδιο συνολικό κόστος σε ορίζοντα τετραετίας.

Οι ίδιες πηγές επιμένουν ότι ο τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε ρητά τέσσερις φορές πως τα 7,5 δισ. ευρώ αφορούν ετήσιες δαπάνες.

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«Μπορεί να έχει έρθει στη χώρα μας το επόμενο Νόμπελ Οικονομίας και να μην το έχουμε καταλάβει», σχολιάζουν χαρακτηριστικά.

Πού βρίσκεται η ουσία της διαφωνίας

Η αντιπαράθεση επικεντρώνεται ουσιαστικά στον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται το δημοσιονομικό αποτύπωμα του προγράμματος.

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Η πλευρά Κουτεντάκη αναφέρεται στο τελικό ετήσιο ύψος των μέτρων κατά την πλήρη εφαρμογή τους το 2030, υποστηρίζοντας ότι οι δαπάνες θα αυξάνονται σταδιακά και δεν μπορούν να πολλαπλασιαστούν αυτομάτως επί τέσσερα.

Αντίθετα, η κυβέρνηση εξετάζει το σωρευτικό κόστος των παρεμβάσεων σε ολόκληρη την τετραετία, υποστηρίζοντας ότι, εφόσον πρόκειται για επαναλαμβανόμενες ετήσιες δαπάνες, το συνολικό δημοσιονομικό αποτύπωμα δεν μπορεί να περιορίζεται στα 7,5 δισ. ευρώ.

Στη συγκεκριμένη ανταλλαγή ανακοινώσεων δεν παρουσιάζεται αναλυτικός πίνακας με το κόστος κάθε μέτρου ανά έτος εφαρμογής. Έτσι, το ζήτημα της κοστολόγησης παραμένει ανοιχτό και εξελίσσεται σε ένα από τα βασικά πεδία πολιτικής σύγκρουσης μετά την παρουσίαση του σχεδίου της ΕΛ.ΑΣ. στη ΔΕΘ.