Η εύκολη στοχοποίηση του Άδωνι και όσα πραγματικά γνωρίζουμε για το ιατρείο στο Κολωνάκι

Ο αιφνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη μέσα σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι αποτελεί μία τραγωδία που πρέπει να διερευνηθεί μέχρι τέλους, χωρίς εκπτώσεις, συμψηφισμούς ή θεσμικές υπεκφυγές.

Η ανάγκη για πλήρη διερεύνηση, όμως, δεν μπορεί να μετατρέπεται σε άδεια για την αυθαίρετη απόδοση προσωπικών ευθυνών στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ή συνολικά στο Υπουργείο Υγείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με βάση όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα δημοσίως γνωστά, δεν προκύπτει προσωπική, ποινική ή αιτιώδης σύνδεση του υπουργού με τον θάνατο του καλλιτέχνη. Δεν έχει παρουσιαστεί στοιχείο που να δείχνει ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης γνώριζε πως στο συγκεκριμένο ιδιωτικό ιατρείο υπήρχαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, ότι είχε ενημερωθεί για τη χρήση τους και αδιαφόρησε ή ότι παρενέβη για να αποτραπεί κάποιος έλεγχος.

Χωρίς ένα τέτοιο στοιχείο, η μετατροπή μιας υπό διερεύνηση υπόθεσης σε προσωπικό κατηγορητήριο εναντίον του υπουργού δεν αποτελεί έλεγχο της εξουσίας. Αποτελεί πολιτική στοχοποίηση.

Τι δείχνουν οι έλεγχοι του ΙΣΑ

Η επίσημη ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών περιλαμβάνει ένα κρίσιμο στοιχείο: τα συγκεκριμένα ιατρεία είχαν ελεγχθεί επανειλημμένα μέσα στο 2024 και το 2025, χωρίς να εντοπιστούν τότε τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που βρέθηκαν μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο ΙΣΑ αναφέρει, επίσης, ότι είχε εκδώσει βεβαιώσεις λειτουργίας για ένα παθολογικό ιατρείο και για ιατρείο γιατρού χωρίς ειδικότητα. Η διενέργεια πλασμαφαίρεσης, αντιθέτως, δεν επιτρέπεται σε έναν τέτοιο ιδιωτικό χώρο.

Αυτά τα δεδομένα δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για το πότε εγκαταστάθηκαν τα μηχανήματα, ποιος αποφάσισε τη χρήση τους, ποιοι γνώριζαν και εάν αποκρύφθηκαν από τους ελεγκτές. Δεν αποδεικνύουν, όμως, γνώση ή αδράνεια της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας.

Το υπουργείο δεν παρακολουθεί κάθε ιατρική πράξη σε πραγματικό χρόνο

Το θεσμικό πλαίσιο κατανέμει τις αρμοδιότητες ελέγχου και πειθαρχικής εποπτείας μεταξύ των Ιατρικών Συλλόγων και των υπόλοιπων αρμόδιων αρχών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συγκεκριμένη υπόθεση, ο ίδιος ο ΙΣΑ δηλώνει ότι είχε εκδώσει τις βεβαιώσεις λειτουργίας, είχε πραγματοποιήσει τους προηγούμενους ελέγχους και έχει πλέον κινήσει διαδικασίες για διοικητικές και πειθαρχικές κυρώσεις. Εξετάζεται ακόμη και η υποβολή πρότασης προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για αναστολή των αδειών άσκησης επαγγέλματος.

Το Υπουργείο Υγείας έχει την ευθύνη διαμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου και της συνολικής λειτουργίας του συστήματος. Δεν μπορεί, όμως, να γνωρίζει σε πραγματικό χρόνο κάθε μη δηλωμένη πράξη που πραγματοποιείται πίσω από την κλειστή πόρτα ενός ιδιωτικού ιατρείου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για να αποδοθεί προσωπική πολιτική ευθύνη στον υπουργό, χρειάζεται να αποδειχθεί μία συγκεκριμένη παράλειψη: ότι έλαβε καταγγελία ή επίσημη ενημέρωση, είχε τη δυνατότητα και την αρμοδιότητα να παρέμβει και συνειδητά δεν το έκανε. Κανένα τέτοιο στοιχείο δεν έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα.

Τρία διαφορετικά επίπεδα ευθύνης

Στη δημόσια συζήτηση συγχέονται τρία εντελώς διαφορετικά ζητήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρώτο είναι η ιατρική και ποινική ευθύνη για όσα συνέβησαν στον χώρο του ιατρείου. Αυτή θα κριθεί από τη Δικαιοσύνη, με βάση τις ιατρικές πράξεις, τις παραλείψεις, τις καταθέσεις και τα εργαστηριακά αποτελέσματα.

Το δεύτερο είναι η διοικητική και πειθαρχική ευθύνη. Εδώ εξετάζεται εάν τηρούνταν οι όροι λειτουργίας, εάν δηλώθηκε ο εξοπλισμός, εάν παραβιάστηκαν οι κανόνες και εάν οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί έκαναν όσα προβλέπονταν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το τρίτο είναι η πολιτική ευθύνη για την επάρκεια του συνολικού θεσμικού πλαισίου. Η κυβέρνηση μπορεί και πρέπει να κριθεί για το εάν θα κλείσει τα κενά που αποκαλύπτει η υπόθεση. Αυτό, όμως, απέχει πολύ από τον ισχυρισμό ότι ο σημερινός υπουργός ευθύνεται για έναν συγκεκριμένο θάνατο.

Το ιατρείο λειτουργούσε επί 15 χρόνια

Σύμφωνα με τη δημόσια τοποθέτηση του Άδωνι Γεωργιάδη, το συγκεκριμένο ιατρείο λειτουργούσε εδώ και περίπου 15 χρόνια, διανύοντας περιόδους διαφορετικών κυβερνήσεων και πολιτικών ηγεσιών.

Αυτό δεν απαλλάσσει κανέναν αρμόδιο φορέα από τον έλεγχο των δικών του πράξεων ή παραλείψεων. Αποδεικνύει, ωστόσο, πόσο παραπλανητική είναι η προσπάθεια να παρουσιαστεί η λειτουργία του ως προσωπική επιλογή ή δημιούργημα του σημερινού υπουργού.

Ακόμη και οι πληροφορίες περί παλαιότερων εισηγήσεων για κυρώσεις πρέπει να εξεταστούν με συγκεκριμένα δεδομένα: ποιος συνέταξε το έγγραφο, σε ποια υπηρεσία απευθυνόταν, εάν εκδόθηκε τελική απόφαση, σε ποιον κοινοποιήθηκε και ποιος είχε την αρμοδιότητα εκτέλεσής της. Η απλή αναφορά σε ένα διοικητικό έγγραφο δεν αποδεικνύει ότι ο υπουργός γνώριζε και αδιαφόρησε.

Η κυβέρνηση οφείλει τώρα να διορθώσει τα κενά

Η υπόθεση αναδεικνύει υπαρκτά προβλήματα γύρω από τις αποκαλούμενες «εναλλακτικές θεραπείες», τις παραπλανητικές διαδικτυακές διαφημίσεις και τη χρήση επιστημονικοφανούς ορολογίας για υπηρεσίες αμφίβολης αποτελεσματικότητας.

Ο υπουργός Υγείας έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα καλέσει τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και το ΕΚΠΑ για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου, καθώς και ότι θα προχωρήσει στην απαγόρευση παραπλανητικών διαφημίσεων για τέτοιου είδους θεραπείες στο διαδίκτυο.

Η πολιτική ηγεσία πρέπει να κριθεί αυστηρά για την ταχύτητα, την πληρότητα και την αποτελεσματικότητα αυτών των παρεμβάσεων. Η ανακοίνωση μέτρων δεν αρκεί· απαιτείται εφαρμογή. Αυτός είναι ο θεμιτός και ουσιαστικός πολιτικός έλεγχος.

Λογοδοσία με στοιχεία, όχι αναζήτηση αποδιοπομπαίου τράγου

Σε βάρος των δύο γιατρών έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος, κατά συναυτουργία. Οι κατηγορούμενοι, βεβαίως, τεκμαίρονται αθώοι μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Παράλληλα, η ακριβής αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί οριστικά, καθώς αναμένονται κρίσιμα εργαστηριακά αποτελέσματα.

Όταν ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική και δικαστική διερεύνηση, δεν είναι σοβαρό να έχει ήδη εκδοθεί πολιτική «ετυμηγορία» για τον υπουργό Υγείας.

Η απαίτηση για λογοδοσία είναι απολύτως δικαιολογημένη. Η κατασκευή, όμως, μιας προσωπικής ευθύνης χωρίς αποδεικτικά στοιχεία δεν αποκαθιστά την αλήθεια και δεν προστατεύει τους πολίτες. Απλώς προσφέρει έναν βολικό αποδιοπομπαίο τράγο.

Με τα έως τώρα δεδομένα, δεν προκύπτει ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης ή το Υπουργείο Υγείας προκάλεσαν, γνώριζαν ή ανέχθηκαν τις πράξεις που διερευνώνται στο ιδιωτικό ιατρείο. Εάν προκύψουν νέα στοιχεία, θα πρέπει να αξιολογηθούν χωρίς εκπτώσεις. Μέχρι τότε, όμως, οι ευθύνες πρέπει να αποδίδονται εκεί όπου οδηγούν τα πραγματικά γεγονότα — όχι εκεί όπου εξυπηρετεί η πολιτική αντιπαράθεση.