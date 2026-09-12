Φωτιά τώρα στο Χειμαδιό Ηλείας – Κινητοποιήθηκαν τρία αεροσκάφη

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Χειμαδιό Ηλείας, το απόγευμα του Σαββάτου (12/9), προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:00 και στην περιοχή αναπτύχθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

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Κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες και τρία αεροσκάφη

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ και επτά πυροσβεστικά οχήματα.

Παράλληλα, για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν τρία αεροσκάφη.

Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμει και ο Δήμος Πύργου, ο οποίος διέθεσε υδροφόρες.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.