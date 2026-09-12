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Φωτιά τώρα στο Χειμαδιό Ηλείας – Κινητοποιήθηκαν τρία αεροσκάφη

Στην περιοχή κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με επτά οχήματα και ομάδα πεζοπόρου. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Πύργου.

Φωτιά τώρα στο Χειμαδιό Ηλείας – Κινητοποιήθηκαν τρία αεροσκάφη
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Χειμαδιό Ηλείας, το απόγευμα του Σαββάτου (12/9), προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:00 και στην περιοχή αναπτύχθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

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Κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες και τρία αεροσκάφη

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ και επτά πυροσβεστικά οχήματα.

Παράλληλα, για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν τρία αεροσκάφη.

Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμει και ο Δήμος Πύργου, ο οποίος διέθεσε υδροφόρες.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

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