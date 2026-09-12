Γιώργος Μαζωνάκης: Το βαρύ ζεϊμπέκικο στον ΣΚΑΪ – Η συγκινητική αφιέρωση της Μίνας Καραμήτρου

Με ένα συγκινητικό ζεϊμπέκικο στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη επέλεξαν να ανοίξουν το πρωί του Σαββάτου (12/9) την εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10» ο Γιώργος Γρηγοριάδης και η Μίνα Καραμήτρου.

Τέσσερις άνδρες, ντυμένοι με κοστούμια, χόρεψαν στο πλατό υπό τους ήχους του τραγουδιού «Ώρες Μικρές», σε μια διαφορετική τηλεοπτική έναρξη αφιερωμένη στον δημοφιλή τραγουδιστή.

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Η αφιέρωση της Μίνας Καραμήτρου

Μετά την ολοκλήρωση του χορού, η Μίνα Καραμήτρου εξήγησε ότι οι δύο παρουσιαστές σκέφτηκαν πολύ τον τρόπο με τον οποίο θα ξεκινούσαν την εκπομπή τους.

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σχέση του Γιώργου Μαζωνάκη με το ζεϊμπέκικο και στις φορές που είχαν χορέψει μαζί πάνω στην πίστα.

«Είπαμε λοιπόν μια φορά, ρε Γιώργο, να σου αφιερώσουμε εμείς ένα ζεϊμπέκικο», ανέφερε, απευθύνοντας τον δικό της αποχαιρετισμό στον καλλιτέχνη.

Παράλληλα, τον χαρακτήρισε αντισυμβατικό και μίλησε για τον σεβασμό που έδειχνε στους συναδέλφους του, αλλά και για την ανθρώπινη πλευρά του απέναντι στους θαυμαστές που τον περίμεναν έξω από τα νυχτερινά κέντρα.

«Τα έζησε όλα στο κόκκινο»

Ο Γιώργος Γρηγοριάδης, από την πλευρά του, περιέγραψε τον Μαζωνάκη ως «έναν μεγάλο καλλιτέχνη που τα έζησε όλα στο κόκκινο».

Μίλησε για την επιτυχία, τη δόξα και την αγάπη που γνώρισε, αλλά και για τις δύσκολες στιγμές της διαδρομής του, υπογραμμίζοντας τη μεγάλη καλλιτεχνική αξία και την παρακαταθήκη του.

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή έπειτα από ανακοπή καρδιάς, προκαλώντας βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στο κοινό που τον ακολουθούσε επί περισσότερες από τρεις δεκαετίες.