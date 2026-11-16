Ρόμπερτ Πάτινσον: Από τον Batman στον 007 – Είναι ο νέος Τζέιμς Μποντ

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι και επίσημα ο νέος Τζέιμς Μποντ, βάζοντας τέλος σε ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά μυστήρια των τελευταίων ετών.

Η Amazon MGM Studios ανακοίνωσε τη Δευτέρα (16/11) ότι ο 40χρονος Βρετανός ηθοποιός θα ενσαρκώσει τον πράκτορα 007 στην επόμενη ταινία του θρυλικού κινηματογραφικού franchise, διαδεχόμενος τον Ντάνιελ Κρεγκ.

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Η ανακοίνωση σηματοδοτεί, σύμφωνα με το στούντιο, «την έναρξη μιας νέας εποχής» για έναν από τους διασημότερους χαρακτήρες στην ιστορία του κινηματογράφου.

«Ταυτότητα επιβεβαιώθηκε» – Το πρώτο βίντεο

Η αποκάλυψη έγινε μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς του James Bond στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ταυτότητα επιβεβαιώθηκε» ήταν το μήνυμα που συνόδευε το πρώτο βίντεο με τον Ρόμπερτ Πάτινσον στον ρόλο του 007.

Στα πλάνα, ο ηθοποιός διακρίνεται μέσα από το σκοτάδι, κρατώντας περίστροφο, ενώ στο φόντο ακούγεται η εμβληματική μουσική που έχει συνδεθεί με τον διασημότερο πράκτορα του βρετανικού κινηματογράφου.

Λίγο πριν από την αποκάλυψη, οι επίσημοι λογαριασμοί του 007 είχαν διαγράψει τις προηγούμενες αναρτήσεις τους, ενισχύοντας την αγωνία των εκατομμυρίων θαυμαστών της κινηματογραφικής σειράς.

Πάτινσον: «Η τιμή μιας ζωής»

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον χαρακτήρισε την επιλογή του για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ τη μεγαλύτερη τιμή της καριέρας του.

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«Το να μου εμπιστευτούν τον ρόλο του 007 αποτελεί την τιμή μιας ζωής».

Ο Βρετανός ηθοποιός ευχαρίστησε την Amazon MGM Studios, τον σκηνοθέτη Ντενί Βιλνέβ και την ομάδα παραγωγής για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό του.

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Όπως ανέφερε, ο συγκεκριμένος ρόλος αποτελεί ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα, δηλώνοντας έτοιμος να ξεκινήσει τη δουλειά για τη νέα κινηματογραφική περιπέτεια.

Ο έβδομος επίσημος Τζέιμς Μποντ

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον γίνεται ο έβδομος ηθοποιός που αναλαμβάνει επίσημα τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ στη μεγάλη οθόνη.

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Προηγήθηκαν:

Σον Κόνερι

Τζορτζ Λέιζενμπι

Ρότζερ Μουρ

Τίμοθι Ντάλτον

Πιρς Μπρόσναν

Ντάνιελ Κρεγκ

Ο Ντάνιελ Κρεγκ ενσάρκωσε τον πράκτορα 007 επί 15 χρόνια, ξεκινώντας από το «Casino Royale» το 2006 και ολοκληρώνοντας τη θητεία του με το «No Time to Die» το 2021.

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Συνολικά πρωταγωνίστησε σε πέντε ταινίες, δίνοντας στον χαρακτήρα μία πιο σκληρή, ευάλωτη και συναισθηματικά φορτισμένη διάσταση.

Μετά την αποχώρησή του, δεκάδες ονόματα ακούστηκαν για τη διαδοχή του. Μεταξύ αυτών βρίσκονταν οι Ίντρις Έλμπα, Τομ Χάρντι, Τζος Ο’Κόνορ, Κάλουμ Τέρνερ και Τζακ Λόουντεν.

Μάλιστα, στο παρελθόν ο Τομ Χανκς είχε δηλώσει ότι θα ήθελε να δει τον Ίντρις Έλμπα ως τον επόμενο Τζέιμς Μποντ.

Ο Ντενί Βιλνέβ πίσω από την κάμερα

Τη νέα ταινία του James Bond θα σκηνοθετήσει ο Ντενί Βιλνέβ, ο δημιουργός των «Dune», «Blade Runner 2049», «Arrival», «Sicario» και «Prisoners».

Ο Καναδός σκηνοθέτης χαρακτήρισε τον 007 «ιερό κινηματογραφικό έδαφος» και τόνισε ότι στόχος του είναι να τιμήσει την παράδοση, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για μία νέα σειρά αποστολών.

Για την επιλογή του Πάτινσον ανέφερε ότι ο ηθοποιός διαθέτει τη διαχρονική ψυχή του Τζέιμς Μποντ, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να προσφέρει κάτι εντελώς καινούργιο στον ρόλο.

Ο Πάτινσον και ο Βιλνέβ έχουν ήδη συνεργαστεί στο «Dune: Part Three», το οποίο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά πρότζεκτ της περιόδου. Το DEBATER είχε παρουσιάσει το τρέιλερ του τρίτου «Dune», που προαναγγέλλει έναν νέο μεγάλο πόλεμο.

Ο δημιουργός του «Peaky Blinders» γράφει το σενάριο

Το σενάριο της νέας ταινίας αναλαμβάνει ο Στίβεν Νάιτ, δημιουργός της πολυβραβευμένης σειράς «Peaky Blinders».

Στο ενεργητικό του περιλαμβάνονται ακόμη τα «Taboo», «SAS Rogue Heroes», «Eastern Promises» και «Spencer», ενώ έχει προταθεί για Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου για την ταινία «Dirty Pretty Things».

Την παραγωγή αναλαμβάνουν η Έιμι Πασκάλ, γνωστή από τις ταινίες του Spider-Man, και ο Ντέιβιντ Χέιμαν, παραγωγός των κινηματογραφικών ταινιών του Harry Potter και της «Barbie».

Η Τάνια Λαπουάντ, στενή συνεργάτιδα του Βιλνέβ στις ταινίες «Dune», θα είναι εκτελεστική παραγωγός.

Η ημερομηνία έναρξης των γυρισμάτων και η πρεμιέρα της ταινίας δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί επίσημα.

Από το «Twilight» και τον Batman στον πράκτορα 007

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον έγινε αρχικά γνωστός μέσα από τον ρόλο του Σέντρικ Ντίγκορι στο «Harry Potter and the Goblet of Fire».

Η παγκόσμια αναγνώριση ήρθε με το κινηματογραφικό έπος «Twilight», στο οποίο ενσάρκωσε τον Έντουαρντ Κάλεν.

Μετά την τεράστια εμπορική επιτυχία των ταινιών, ο Πάτινσον στράφηκε σε πιο απαιτητικούς ρόλους, συμμετέχοντας σε παραγωγές όπως:

«Good Time»

«The Lighthouse»

«Tenet»

«Mickey 17»

«Die, My Love»

«The Batman»

Το 2022 φόρεσε τη στολή του Batman στην ταινία του Ματ Ριβς, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία για το «The Batman Part II».

Πρόσφατα εμφανίστηκε και στην κινηματογραφική «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, ενσαρκώνοντας τον Αντίνοο. Το DEBATER είχε παρουσιάσει την πρεμιέρα της «Οδύσσειας» και τις διθυραμβικές αντιδράσεις για το καστ.

Η νέα εποχή του James Bond υπό τον έλεγχο της Amazon

Η επιλογή του Πάτινσον αποτελεί την πρώτη μεγάλη απόφαση για τον James Bond μετά την ανάληψη του δημιουργικού ελέγχου του franchise από την Amazon MGM Studios.

Η Amazon απέκτησε τη MGM το 2022, μαζί με έναν κατάλογο περισσότερων από 4.000 ταινιών και 17.000 τηλεοπτικών παραγωγών.

Τον Μάρτιο του 2025 ολοκληρώθηκε νέα συμφωνία με τους επί δεκαετίες παραγωγούς του James Bond, Μπάρμπαρα Μπρόκολι και Μάικλ Γουίλσον, μέσω της οποίας η Amazon MGM απέκτησε τον δημιουργικό έλεγχο του 007.

Η νέα ταινία θα είναι η 26η επίσημη κινηματογραφική περιπέτεια του Τζέιμς Μποντ και η πρώτη μετά το «No Time to Die».