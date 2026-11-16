Άγιος Παντελεήμονας: Αυτός είναι ο 20χρονος βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της Αραμάτα – Διέφυγε στη Γαλλία

Στο φως έρχονται φωτογραφίες του 20χρονου από τη Γουινέα, ο οποίος αποτελεί τον βασικό ύποπτο των Αρχών για τη δολοφονία της 24χρονης Αραμάτα από την Μπουρκίνα Φάσο.

Η σορός της νεαρής γυναίκας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα, προκαλώντας σοκ. Ο 20χρονος έχει εξαφανιστεί και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται να εγκατέλειψε την Ελλάδα, ταξιδεύοντας αρχικά στην Ιταλία και στη συνέχεια στη Γαλλία.

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Οι φωτογραφίες του προσώπου που αναζητούν οι Αρχές δημοσιοποιούνται την ώρα που η ΕΛ.ΑΣ. συγκεντρώνει τα στοιχεία για την ολοκλήρωση της δικογραφίας και τις επόμενες δικαστικές κινήσεις.

Το DEBATER είχε αποκαλύψει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον 20χρονο που φέρεται να έπνιξε την Αραμάτα και να εγκατέλειψε τη σορό της μέσα σε βαλίτσα.

Οι φωτογραφίες του 20χρονου που αναζητούν οι Αρχές

Στις φωτογραφίες που έρχονται στο φως απεικονίζεται ο νεαρός που έχει ταυτοποιηθεί από τους αστυνομικούς ως το βασικό πρόσωπο της έρευνας για τη δολοφονία της Αραμάτα.

Ο 20χρονος δεν έχει εντοπιστεί και δεν έχει δώσει τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν. Οι ελληνικές Αρχές διερευνούν τη διαδρομή που ακολούθησε μετά το έγκλημα και βρίσκονται σε επικοινωνία με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές υπηρεσίες για τον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, μετά την εγκατάλειψη της βαλίτσας φέρεται να έφυγε από την Ελλάδα, να πέρασε στην Ιταλία και από εκεί να ταξίδεψε στη Γαλλία, όπου εκτιμάται ότι εξακολουθεί να βρίσκεται.

Η γνωριμία με την Αραμάτα και η ζήλια

Ο 20χρονος και η Αραμάτα φέρεται να είχαν γνωριστεί σε δομή φιλοξενίας, όταν η 24χρονη έφτασε στην Ελλάδα το 2024.

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Οι δυο τους διατήρησαν επαφή, ενώ σύμφωνα με όσα εξετάζουν οι αστυνομικοί, μεταξύ τους είχε αναπτυχθεί ερωτική σχέση. Την ίδια περίοδο, η Αραμάτα φέρεται να ήταν αρραβωνιασμένη με άλλον άνδρα, γεγονός που, κατά μαρτυρίες φίλων της, προκαλούσε ζήλια στον 20χρονο.

Η νεαρή γυναίκα εργαζόταν εποχικά στη Φολέγανδρο και επέστρεψε στην Αθήνα στις 28 Οκτωβρίου, μετά την ολοκλήρωση της τουριστικής περιόδου.

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Μία ημέρα αργότερα, στις 29 Οκτωβρίου, τα ίχνη της χάθηκαν.

Τι φέρεται να συνέβη στο διαμέρισμα

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο που εξετάζει το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής, η Αραμάτα συναντήθηκε με τον 20χρονο και πήγε στο διαμέρισμα όπου εκείνος διέμενε μαζί με άλλα πρόσωπα.

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Εκεί φέρεται να σημειώθηκε ένταση μεταξύ τους. Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 20χρονος να προκάλεσε ασφυξία στην 24χρονη, πιθανότατα χρησιμοποιώντας μαξιλάρι ή άλλο αντικείμενο.

Η ακριβής αιτία θανάτου, πάντως, αναμένεται να προσδιοριστεί οριστικά από τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων, καθώς η αρχική νεκροψία δεν είχε δείξει εμφανείς κακώσεις.

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Μετά τον θάνατο της 24χρονης, ο ύποπτος φέρεται να έντυσε πρόχειρα τη σορό, να την τύλιξε σε πλαστικές σακούλες και να την τοποθέτησε μέσα σε βαλίτσα.

Στη συνέχεια φέρεται να μετέφερε τη βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα και να την εγκατέλειψε κοντά σε κάδο απορριμμάτων, θεωρώντας ότι θα την απομάκρυναν τα συνεργεία καθαριότητας.

Ο συγκάτοικος που «έκαψε» τον 20χρονο

Καθοριστική για την εξέλιξη της έρευνας θεωρείται η κατάθεση ενός από τους συγκάτοικους του 20χρονου.

Ο μάρτυρας υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι, μετά την εγκατάλειψη της βαλίτσας, ο νεαρός επέστρεψε στο διαμέρισμα και του εκμυστηρεύτηκε πως είχε σκοτώσει την Αραμάτα.

Λίγο αργότερα, ο 20χρονος εξαφανίστηκε.

Η κατάθεση του συγκάτοικου εξετάστηκε σε συνδυασμό με το βιντεοληπτικό υλικό που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί από κάμερες ασφαλείας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε βίντεο καταγράφεται ένα άτομο να μεταφέρει τη βαλίτσα και να την εγκαταλείπει κοντά στο σημείο όπου τελικά εντοπίστηκε.

Οι αστυνομικοί επιχειρούν να χαρτογραφήσουν το σύνολο της διαδρομής, από το διαμέρισμα μέχρι τη συμβολή των οδών Αλκαμένους και Χαρίσσης.

Τα αποτυπώματα τεσσάρων προσώπων

Στο διαμέρισμα όπου φέρεται να διαπράχθηκε το έγκλημα εντοπίστηκαν αποτυπώματα τεσσάρων διαφορετικών προσώπων.

Ένα από αυτά αποδίδεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στον 20χρονο βασικό ύποπτο, ενώ οι Αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν πλήρως και τους υπόλοιπους ανθρώπους που διέμεναν ή είχαν βρεθεί στον χώρο.

Οι αστυνομικοί ερευνούν εάν κάποιο άλλο πρόσωπο γνώριζε τι είχε συμβεί, βοήθησε στον καθαρισμό του διαμερίσματος ή συμμετείχε με οποιονδήποτε τρόπο στη μεταφορά και την εξαφάνιση της σορού.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν ο 20χρονος φέρεται να έδρασε μόνος του ή εάν είχε οποιαδήποτε βοήθεια.

Το κινητό της Αραμάτα που δεν βρέθηκε

Σημαντικό κομμάτι της έρευνας αποτελεί και το κινητό τηλέφωνο της 24χρονης, το οποίο δεν εντοπίστηκε μέσα στη βαλίτσα ούτε μαζί με τα προσωπικά της αντικείμενα.

Οι Αρχές έχουν θέσει στο επίκεντρο τις τελευταίες κλήσεις και επικοινωνίες της Αραμάτα, επιχειρώντας να εξακριβώσουν με ποιους συνομίλησε μετά την επιστροφή της από τη Φολέγανδρο.

Το κινητό θεωρείται πιθανό να δώσει απαντήσεις για τη μοιραία συνάντηση, αλλά και για τις κινήσεις του προσώπου που την είδε τελευταίο.

Πώς αποκαλύφθηκε το έγκλημα

Η βαλίτσα εντοπίστηκε στις 8 Νοεμβρίου από έναν 29χρονο περαστικό, ο οποίος αντιλήφθηκε την έντονη δυσοσμία και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Στο εσωτερικό της βρέθηκε η σορός της νεαρής γυναίκας, τυλιγμένη σε σακούλες, με δεμένα πόδια και το σώμα τοποθετημένο σε εμβρυακή στάση.

Η ταυτοποίηση της 24χρονης από την Μπουρκίνα Φάσο έγινε μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Η εξαφάνισή της είχε δηλωθεί στις 4 Νοεμβρίου στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, ενώ οι Αρχές προσπαθούν πλέον να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν από τη στιγμή που επέστρεψε στην Αθήνα μέχρι την εγκατάλειψη της σορού της.

Ο 20χρονος παραμένει βασικός ύποπτος και αναζητείται. Δεν έχει συλληφθεί ούτε απολογηθεί, ενώ η ποινική του ευθύνη θα κριθεί από τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.