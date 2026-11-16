Τραγωδία στο Ζεφύρι: Η φιάλη του 44χρονου πιάστηκε σε σιδερόβεργα – Πενταπλάσια αιθάλη στον 23χρονο

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι.

Ο 44χρονος Ηλίας Βαλατσός και ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης εγκλωβίστηκαν στο υπόγειο του κτιρίου, με τις πληροφορίες να αποκαλύπτουν τα δραματικά λεπτά που ακολούθησαν την πτώση τους στο εσωτερικό του χώρου.

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Όπως έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση για τους δύο πυροσβέστες, ο θάνατός τους προήλθε από εισπνοή καπνού και αιθάλης. Στις σορούς τους δεν εντοπίστηκαν εγκαύματα, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι βρέθηκαν παγιδευμένοι μέσα σε ένα ασφυκτικό περιβάλλον, χωρίς να μπορούν να εντοπίσουν έγκαιρα έξοδο διαφυγής.

Η φιάλη του 44χρονου πιάστηκε σε σιδερόβεργα

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, ο 44χρονος πυροσβέστης φέρεται να έπεσε από την επικίνδυνη εσωτερική σκάλα που οδηγούσε στο υπόγειο του εγκαταλελειμμένου κτιρίου.

Κατά την πτώση του, η φιάλη οξυγόνου που έφερε δεμένη στην πλάτη του πιάστηκε σε σιδερόβεργα. Ο Ηλίας Βαλατσός φέρεται να μην μπόρεσε να απεγκλωβιστεί, ενώ εντοπίστηκε κάτω από το τελευταίο σκαλοπάτι της εσωτερικής ελικοειδούς σκάλας.

Το σημείο ήταν γεμάτο μπάζα και άλλα αντικείμενα, ενώ η ορατότητα ήταν σχεδόν μηδενική εξαιτίας του πυκνού καπνού. Οι ακριβείς συνθήκες του εγκλωβισμού του εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για το δυστύχημα, οι δύο πυροσβέστες πάτησαν στη σκάλα και έπεσαν στο κενό, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπισμού και κατάσβεσης της εστίας.

Πενταπλάσια έως εξαπλάσια αιθάλη στον 23χρονο

Ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης εντοπίστηκε λίγα μέτρα βαθύτερα μέσα στο υπόγειο, σε σημείο όπου δεν υπήρχαν φλόγες, αλλά είχε συγκεντρωθεί μεγάλη ποσότητα καπνού.

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Τα ευρήματα δείχνουν ότι ο νεαρός πυροσβέστης εισέπνευσε σχεδόν πέντε έως έξι φορές περισσότερη αιθάλη από τον 44χρονο συνάδελφό του.

Μία από τις εκτιμήσεις που εξετάζονται είναι ότι εξαντλήθηκε το οξυγόνο της φιάλης του και αναγκάστηκε να βγάλει τη μάσκα του, με αποτέλεσμα να εισπνεύσει μεγάλη ποσότητα τοξικού καπνού. Αντίστοιχα, ο 44χρονος φέρεται να είχε μετακινήσει ελαφρά τη δική του μάσκα, εισπνέοντας μικρότερη ποσότητα αιθάλης.

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Οι συγκεκριμένες συνθήκες αποτελούν μέρος της έρευνας και αναμένεται να αποσαφηνιστούν πλήρως από τα διαθέσιμα στοιχεία, τον εξοπλισμό των δύο πυροσβεστών και τις καταθέσεις των συναδέλφων τους.

Δεν έφεραν εγκαύματα οι δύο πυροσβέστες

Η νεκροψία-νεκροτομή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους από την εισπνοή καπνού και αιθάλης.

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Κανείς από τους δύο δεν έφερε εγκαύματα, ενώ στον 44χρονο εντοπίστηκε τραύμα στην κνήμη, το οποίο πιθανότατα συνδέεται με την πτώση του στη σκάλα.

Αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία θα συμπληρώσουν την ιατροδικαστική εικόνα και θα δείξουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την έκταση της έκθεσής τους στα αέρια της πυρκαγιάς.

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Η επιχείρηση στο εγκαταλελειμμένο κτίριο

Η φωτιά στο εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι εκδηλώθηκε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, στην οδό Κατσαντώνη.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα, δυνάμεις από πυροσβεστικούς σταθμούς της Αθήνας και κλιμάκιο της 1ης ΕΜΑΚ.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, τρεις πυροσβέστες βρέθηκαν στο υπόγειο του κτιρίου. Οι δύο έχασαν τη ζωή τους, ενώ ένας 43χρονος συνάδελφός τους τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Ο τραυματίας πυροσβέστης φέρεται να προσπάθησε να βοηθήσει τον 44χρονο, όμως αναγκάστηκε να απομακρυνθεί όταν άρχισε να εξαντλείται το οξυγόνο του.

ΕΔΕ για τις συνθήκες της τραγωδίας

Με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες.

Στο πλαίσιο της ΕΔΕ για την τραγωδία στο Ζεφύρι θα εξεταστούν η κατάσταση του κτιρίου, η στατικότητα της σκάλας, ο εξοπλισμός των πυροσβεστών, οι χρόνοι της επιχείρησης και οι συνθήκες που επικρατούσαν στο υπόγειο.

Παράλληλα, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνά τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Κακουργηματική δίωξη σε βάρος τεσσάρων προσώπων

Για την πυρκαγιά έχει ασκηθεί κακουργηματική ποινική δίωξη για εμπρησμό που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου.

Με την ίδια κατηγορία βρίσκονται αντιμέτωποι η 34χρονη μητέρα, οι δύο κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών, καθώς και ο 44χρονος σύζυγός της.

Οι τρεις γυναίκες οδηγήθηκαν ενώπιον ανακριτή, ενώ για τον 44χρονο πατέρα, ο οποίος παραμένει άφαντος, έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η φωτιά φέρεται να συνδέεται με υπολείμματα καύσης από ξυλόσομπα που είχαν τοποθετηθεί στο κλιμακοστάσιο του κτιρίου. Περισσότερα στοιχεία περιλαμβάνονται στο ρεπορτάζ του DEBATER για την κακουργηματική δίωξη στην υπόθεση του Ζεφυρίου.