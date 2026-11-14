Η Αιμιλία Υψηλάντη για την απώλεια της κόρης της: «Ο θάνατος είναι ένας ύμνος στη ζωή – Εγώ ήμουν ήδη μεγάλη, ο θάνατος είναι πολύ κοντά»

Η Αιμιλία Υψηλάντη μίλησε για την απώλεια της κόρης της, Μαρίνας, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της. Η γνωστή ηθοποιός βρέθηκε στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και προχώρησε σε μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση, αναφερόμενη στον θάνατο, στο πένθος και στη δύναμη που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να συνεχίσει.

Μάλιστα, η Αιμιλία Υψηλάντη αποκάλυψε πως χρειάστηκε να περάσουν τέσσερα χρόνια μέχρι να καταφέρει να φορέσει ξανά ένα κόκκινο πουκάμισο που αγαπούσε, περιγράφοντας με αυτόν τον τρόπο πόσο χρόνο απαιτεί η διαδικασία της προσωπικής επαναφοράς μετά από μια τόσο μεγάλη απώλεια.

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“Ο θάνατος είναι ένας ύμνος στη ζωή. Εγώ ήμουν ήδη μεγάλη, ο θάνατος είναι πολύ κοντά. Δεν θα μου επιτρεπόταν μπροστά στον άλλο ανθρώπινο πόνο να κλαψουρίζω. Βίωσέ τον, βεβαίως. Πόνεσε, κλάψε, αλλά δεν σου επιτρέπεται να μην βάλεις το κόκκινό σου πουκάμισο. Το φοράω πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια. Δεν μπορείς να το φορέσεις αμέσως, πρέπει να περάσει χρόνος αρκετός”, ανέφερε χαρακτηριστικά η Αιμιλία Υψηλάντη.

Για τις μεγάλες της συνεργασίες η Αιμιλία Υψηλάντη είπε: “Ήμασταν μεγάλοι άνθρωποι και ερχόντουσαν οι γονείς μας να ρωτήσουν πώς τα πάμε. Στον κινηματογράφο πήγα γιατί δεν είχα άλλη λύση. Δεν μου άρεσαν αυτά που γινόντουσαν στο θέατρο. Ήμουν μια πολύ ωραία κοπέλα, έπαιζα με τη Μαίρη Χρονοπούλου και τον Κώστα Βουτσά, όπου έκανα την αδελφή του, την οποία δεν μπορούσε να την παντρέψει”.