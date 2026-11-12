Κώστας Φαλελάκης: “Ο Μηνάς Χατζησάββας με απενοχοποίησε σε σχέση με την ομοφυλοφιλία”

Ο Κώστας Φαλελάκης βρέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (12/11) στο πλατό της εκπομπής “Στούντιο 4” της ΕΡΤ, όπου συνομίλησε με τη δημοσιογράφο Φανή Πλατσατούρα σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης. Ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε για σημαντικούς σταθμούς της ζωής του, τις εμπειρίες που τον σημάδεψαν και τις εσωτερικές αλλαγές που χρειάστηκε να κάνει στην πορεία του. Ξεχωριστή θέση στην εξομολόγησή του είχε ο Μηνάς Χατζησάββας, με τον οποίο μοιράστηκε πολλά χρόνια κοινής ζωής.

Παράλληλα, αναφερόμενος στη σεξουαλική του ταυτότητα, ο Κώστας Φαλελάκης περιέγραψε πόσο δύσκολο ήταν για εκείνον να εκφράσει ανοιχτά αυτό που πραγματικά ήταν. Η γνωριμία και η σχέση του με τον Μηνά Χατζησάββα αποτέλεσαν σημείο καμπής, καθώς, όπως εξήγησε, τον βοήθησαν να συμφιλιωθεί με τον εαυτό του, να αφήσει πίσω τις ενοχές και να απελευθερωθεί από τον φόβο της κοινωνικής κριτικής.

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“Ενδεχομένως μια αρρενωπότητα που είχα σαν παιδί να απάλλασσε τους άλλους από το να με σκέφτονται σαν ομοφυλόφιλο. Και εγώ προσπαθούσα να μην φαίνεται. Όταν γνώρισα τον Μηνά (Χατζησάββα) και ήρθα στην Αθήνα, δεν με ενδιέφερε πια καθόλου αν φαίνεται ή δεν φαίνεται και πια το έλεγα κιόλας. Σε αυτό με βοήθησε ο Μηνάς πάρα πολύ. Με απενοχοποίησε”, ανέφερε ο Κώστας Φαλελάκης.

“Μετά την απώλεια του Μηνά, ρώτησα την Κική Δημουλά πως θα γίνει ξανά βίος αυτό το αβίωτο και μου είπε: “Θα γίνει, αγόρι μου, δεν θα κάνεις τίποτα εσύ. Γίνεται από μόνο του”. Και να που βγήκε αληθινή… Έχει μηχανισμούς η ζωή. Όπως λέει και ο Ευριπίδης στον Ορέστη… όλα τα αντέχει ο άνθρωπος. Και μη μας λυπάστε, χτυπάτε κι άλλο, ρίξτε μας κι άλλο κακό”, αποκάλυψε ο Κώστας Φαλελάκης.