Θάλεια Ματίκα για Τάσο Ιορδανίδη: “Είναι ένα λαχείο που τράβηξα στη ζωή και βγήκε”

Η Θάλεια Ματίκα το πρωί της Παρασκευής (13/11) βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή “Happy Day” και παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη. Μεταξύ άλλων η ηθοποιός μίλησε για την οικογένειά της, τη μητρότητα και τη σχέση ζωής που έχει χτίσει με τον Τάσο Ιορδανίδη.

Ειδικότερα, η Θάλεια Ματίκα αναφέρθηκε στις απαιτήσεις της καθημερινότητας με τα δύο παιδιά της, παραδεχόμενη πως υπάρχουν στιγμές που η κούραση την καταβάλλει και χάνει την ψυχραιμία της. Όπως εξήγησε, προσπαθεί να βρίσκεται όσο περισσότερο μπορεί στο πλευρό τους, χωρίς όμως να αισθάνεται την ανάγκη να ανταποκρίνεται σε μια εικόνα της τέλειας μητέρας.

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Παράλληλα, μίλησε με ιδιαίτερα τρυφερά λόγια για τον σύζυγό της, με τον οποίο συμπληρώνουν 18 χρόνια κοινής ζωής. Η Θάλεια Ματίκα δήλωσε πως δεν θα άλλαζε τίποτα από την πορεία της σχέσης τους, χαρακτηρίζοντας τον Τάσο Ιορδανίδη ως μία από τις πιο τυχερές επιλογές της ζωής της.

“Ο γιος μου θα γίνει 14 τον Ιανουάριο, η κόρη μου μόλις έγινε 10. Προσπαθώ όσο μπορώ ως μαμά να είμαι παρούσα, όσο με κρατούν οι ψυχικές και σωματικές δυνάμεις μου, προσπαθώ να είμαι με τα παιδιά, να τα βοηθάω και με τα μαθήματα και με όλα. Χάνω την ψυχραιμία μου κάποιες φορές, με επαναφέρουν τα παιδιά μου, μπορεί να μου πουν, “μαμά τώρα κάνεις σαν τρελή” και το καταλαβαίνω κι εγώ ότι το κάνω…”

“Θα την πω τη συγγνώμη μου…Είναι και η ηλικία. Η κόπωση των ετών έρχεται, αυτό δε μπορείς να το αποφύγεις…Εγώ νιώθω την κόπωση την ψυχική, δεν είμαι όπως όταν ήμουν 30 και 35…Το συζητάω πολύ και με τις φίλες μου που είμαστε όλες σε παρόμοια κατάσταση…Πρέπει οι γυναίκες να είμαστε ψυχικά ήρεμες οι ίδιες πρώτα. Πρέπει να ζητάμε πράγματα, βοήθεια μέσα στο σπίτι και να μην το παίζουμε super ήρωες. Εγώ δεν είμαι σε καμία περίπτωση super ήρωας. Δε θέλω να αποδείξω ότι είμαι η καλύτερη μαμά, μαγείρισσα, γυναίκα, η πιο όμορφη, η πιο σέξι. Λέω “δε μπορώ, δε θέλω”…”, είπε αρχικά η Θάλεια Ματίκα.

“Θέλω τα παιδιά μου να είναι υγιείς και σωματικά και ψυχικά. Αυτό. Τίποτα άλλο. Ας γίνουν κακοί άνθρωποι και ας είναι υγιείς. Όσο μεγαλώνεις έρχεσαι αντιμέτωπος με όλο αυτό το πράγμα της φθοράς του ανθρώπου. Ακους διάφορα πράγματα που σε επηρεάζουν όταν είσαι νέος και νιώθεις άτρωτος…”, ανέφερε σε άλλο σημείο η Θάλεια Ματίκα.

“Αν γυρνούσα πίσω τον χρόνο δε θα άλλαζα τίποτα. Είμαι πολύ πλήρης. Ο Τάσος είναι ένα λαχείο που το τράβηξα και βγήκε. Πολύ νωρίς κατάλαβα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι μια καλή επιλογή, νομίζω η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται…Όσο τον βλέπω στην εκπομπή τους καμαρώνω πολύ με τη Ζωή Κρονάκη…”, είπε η Θάλεια Ματίκα αναφερόμενη στον Τάσο Ιορδανίδη.