Πέθανε σε ηλικία 78 ετών ο ηθοποιός Βαγγέλης Ιωαννίδης, ένα από τα παιδιά – θαύματα του ελληνικού κινηματογράφου

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών, ο ηθοποιός και μουσικός Βαγγέλης Ιωαννίδης μετά από μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα.

Ο ηθοποιός είχε υποστεί βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο και νοσηλευόταν σε ΜΕΘ του «Βουγιουκλακείου» νοσοκομείου στο Αιγάλεω. Τη θλιβερή είδηση ανακοίνωσε ο Σπύρος Μπιμπίλας, με ανάρτησή του, την Κυριακή 15 Νοεμβρίου του 2026.

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Συγκεκριμένα, ο Σπύρος Μπιμπίλας έγραψε στην ανάρτησή του: «Από σήμερα ένα από τα παιδιά-θαύματα του ελληνικού κινηματογράφου δεν είναι πια κοντά μας… Με μεγάλη θλίψη η καλή του φίλη και συνάδελφός μας Αθήνα Δόμβρου μάς ειδοποίησε ότι έφυγε σήμερα από τη ζωή, ενώ βρισκόταν αρκετό καιρό στη ΜΕΘ και ξέραμε για τη μεγάλη περιπέτεια της υγείας του. Ο Βαγγέλης Ιωαννίδης, ανακάλυψη του Κούνδουρου από το ’52, κόσμησε τον ελληνικό κινηματογράφο σε 25 ταινίες. Ήταν το αγόρι από τις «Μικρές Αφροδίτες” και ”Το Ποτάμι” του Κούνδουρου, ο μικρός από ”Της μιας δραχμής τα γιασεμιά”, ο άτακτος γιος του Κωνσταντάρα από το ”Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι”. Δυστυχώς, δεν πρόλαβε να δει το νέο λεύκωμα-ημερολόγιο του ΤΑΣΕΗ για το 2027, με αφιέρωμα στα παιδιά του ελληνικού κινηματογράφου και ειδική μνεία σε αυτόν, που ετοίμασε ο Μάκης Δελαπόρτας. Ήταν ένας πολύ γλυκός άνθρωπος που είχε αποσυρθεί από το θέατρο εδώ και χρόνια. Συλλυπητήρια στη σύζυγο και την οικογένειά του».

Ο Βαγγέλης Ιωαννίδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1948 και είχε καταγωγή από τη Μικρά Ασία. Μεγάλωσε σε φτωχικό περιβάλλον χωρίς πατέρα, μαζί με την αδερφή του. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, είχε αποσυρθεί συνειδητά από το θέατρο και τη δημοσιότητα. Ζούσε ήρεμα και ασχολούνταν με τη μουσική, απολαμβάνοντας την καθημερινότητά του μακριά από τις κάμερες.

Ο Βαγγέλης Ιωαννίδης ξεκίνησε την καριέρα του σε πολύ μικρή ηλικία. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας τον επέλεξε σε ηλικία μόλις 5 ετών για την ταινία «Τυφλός άγγελος». Ο ηθοποιός έγινε ευρέως γνωστός και αγαπητός ως ο μικρός και «άτακτος» γιος του Λάμπρου Κωνσταντάρα στην κλασική ταινία «Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι» (1968). Συμμετείχε σε πλήθος γνωστών ταινιών της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, όπως «Γαμπρός Από Το Λονδίνο» (1967) και «Το Θαύμα της Μεγαλόχαρης» (1965), ενώ παράλληλα ασχολήθηκε ενεργά και με τη μουσική ως ρεμπέτης.