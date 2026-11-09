Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ;
Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΡΟΗ
Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το μουσείο στα Ίσθμια που κρύβει έναν μοναδικό θησαυρό 1.650 ετών – Οι εργαζόμενοι μένουν ακόμη και μετά το ωράριό τους (φωτογραφίες)

Ένας χώρος που αξίζει να επισκεφθεί κανείς

Το μουσείο στα Ίσθμια που κρύβει έναν μοναδικό θησαυρό 1.650 ετών – Οι εργαζόμενοι μένουν ακόμη και μετά το ωράριό τους (φωτογραφίες)
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Ένας ξεχωριστός αρχαιολογικός θησαυρός βρίσκεται στα Ίσθμια Κορινθίας, σε ένα μουσείο που αξίζει να επισκεφθεί κανείς όχι μόνο για τα σπάνια εκθέματά του, αλλά και για τους ανθρώπους που φροντίζουν καθημερινά να μεταφέρουν στους επισκέπτες την ιστορία του τόπου.

Πρόκειται για το Αρχαιολογικό Μουσείο Ισθμίας, το οποίο φιλοξενεί ευρήματα από σημαντικές ανασκαφές στην ευρύτερη περιοχή, με ορισμένα από αυτά να έχουν ιδιαίτερη ιστορική και καλλιτεχνική αξία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Φωτογραφία

Ανάμεσα στα εκθέματα που κλέβουν την παράσταση βρίσκονται τα περίφημα υαλοθετήματα των Κεγχρεών, έργα τέχνης από χρωματιστό γυαλί που χρονολογούνται στον 4ο αιώνα μ.Χ. και θεωρούνται πρόδρομοι των ευρωπαϊκών βιτρό.

Φωτογραφία

Οι εντυπωσιακοί αυτοί γυάλινοι πίνακες προέρχονται από τον ναό της Ίσιδας, στο αρχαίο λιμάνι των Κεγχρεών, και περιλαμβάνουν παραστάσεις με πουλιά, ψάρια, φυτά και ανθρώπινες μορφές, όπως ο Όμηρος και ο Πλάτωνας.

Φωτογραφία

Τα υαλοθετήματα ανακαλύφθηκαν κατά τις ανασκαφές της δεκαετίας του 1960 και αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα και πιο ξεχωριστά εκθέματα του μουσείου.

Φωτογραφία

Οι άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά

Ωστόσο, η αξία του συγκεκριμένου μουσείου δεν περιορίζεται μόνο στα εκθέματά του. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και η συμπεριφορά των εργαζομένων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τη δουλειά τους με πραγματικό ενδιαφέρον και αγάπη.

Η διάθεσή τους να ενημερώσουν και να εξυπηρετήσουν τους επισκέπτες ξεπερνά πολλές φορές τα στενά όρια του ωραρίου τους, καθώς δεν διστάζουν να παραμείνουν περισσότερο προκειμένου να ολοκληρώσουν την ξενάγηση και να μεταφέρουν τις γνώσεις τους.

Σε μια εποχή που η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί ζητούμενο, τέτοιες συμπεριφορές αξίζουν να προβάλλονται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ισθμίας αποδεικνύει ότι πίσω από κάθε σημαντικό πολιτιστικό χώρο δεν βρίσκονται μόνο τα εκθέματα, αλλά και οι άνθρωποι που με το μεράκι και την προσφορά τους κρατούν την ιστορία ζωντανή.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Επιστρέφει αύριο η «Γιορτή του Σινεμά» με γενική είσοδο 3 ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Επιστρέφει αύριο η «Γιορτή του Σινεμά» με γενική είσοδο 3 ευρώ

Ο πετυχημένος θεσμός της «Γιορτής του Σινεμά», που αγκαλιάστηκε από την πρώτη φορά της καθιέρωσής της, το 2022, από το ευρύτερο κοινό, επιστρέφει αύριο, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στους σινεφίλ όλης της Ελλάδας να δουν την ταινία της επιλογής τους με γενική είσοδο 3 ευρώ.    Το κοινό μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε […]

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ