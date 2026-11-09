Το μουσείο στα Ίσθμια που κρύβει έναν μοναδικό θησαυρό 1.650 ετών – Οι εργαζόμενοι μένουν ακόμη και μετά το ωράριό τους (φωτογραφίες)

Ένας ξεχωριστός αρχαιολογικός θησαυρός βρίσκεται στα Ίσθμια Κορινθίας, σε ένα μουσείο που αξίζει να επισκεφθεί κανείς όχι μόνο για τα σπάνια εκθέματά του, αλλά και για τους ανθρώπους που φροντίζουν καθημερινά να μεταφέρουν στους επισκέπτες την ιστορία του τόπου.

Πρόκειται για το Αρχαιολογικό Μουσείο Ισθμίας, το οποίο φιλοξενεί ευρήματα από σημαντικές ανασκαφές στην ευρύτερη περιοχή, με ορισμένα από αυτά να έχουν ιδιαίτερη ιστορική και καλλιτεχνική αξία.

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Ανάμεσα στα εκθέματα που κλέβουν την παράσταση βρίσκονται τα περίφημα υαλοθετήματα των Κεγχρεών, έργα τέχνης από χρωματιστό γυαλί που χρονολογούνται στον 4ο αιώνα μ.Χ. και θεωρούνται πρόδρομοι των ευρωπαϊκών βιτρό.

Οι εντυπωσιακοί αυτοί γυάλινοι πίνακες προέρχονται από τον ναό της Ίσιδας, στο αρχαίο λιμάνι των Κεγχρεών, και περιλαμβάνουν παραστάσεις με πουλιά, ψάρια, φυτά και ανθρώπινες μορφές, όπως ο Όμηρος και ο Πλάτωνας.

Τα υαλοθετήματα ανακαλύφθηκαν κατά τις ανασκαφές της δεκαετίας του 1960 και αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα και πιο ξεχωριστά εκθέματα του μουσείου.

Οι άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά

Ωστόσο, η αξία του συγκεκριμένου μουσείου δεν περιορίζεται μόνο στα εκθέματά του. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και η συμπεριφορά των εργαζομένων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τη δουλειά τους με πραγματικό ενδιαφέρον και αγάπη.

Η διάθεσή τους να ενημερώσουν και να εξυπηρετήσουν τους επισκέπτες ξεπερνά πολλές φορές τα στενά όρια του ωραρίου τους, καθώς δεν διστάζουν να παραμείνουν περισσότερο προκειμένου να ολοκληρώσουν την ξενάγηση και να μεταφέρουν τις γνώσεις τους.

Σε μια εποχή που η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί ζητούμενο, τέτοιες συμπεριφορές αξίζουν να προβάλλονται.

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Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ισθμίας αποδεικνύει ότι πίσω από κάθε σημαντικό πολιτιστικό χώρο δεν βρίσκονται μόνο τα εκθέματα, αλλά και οι άνθρωποι που με το μεράκι και την προσφορά τους κρατούν την ιστορία ζωντανή.