Επιστρέφει αύριο η «Γιορτή του Σινεμά» με γενική είσοδο 3 ευρώ

Ο πετυχημένος θεσμός της «Γιορτής του Σινεμά», που αγκαλιάστηκε από την πρώτη φορά της καθιέρωσής της, το 2022, από το ευρύτερο κοινό, επιστρέφει αύριο, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στους σινεφίλ όλης της Ελλάδας να δουν την ταινία της επιλογής τους με γενική είσοδο 3 ευρώ.

Το κοινό μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε επιτυχίες της σεζόν, αλλά και τις πέντε εξαιρετικά ενδιαφέρουσες πρεμιέρες της κινηματογραφικής εβδομάδας, που ξεκινά αύριο, απ’ τις οποίες ξεχωρίζουν το τελευταίο ιστορικό δράμα του σπουδαίου Ούγγρου σκηνοθέτη Λάζλο Νέμες «Μουλέν: Ο Αντιστασιακός», με τον Ζιλ Λελούς και το πολιτικό θρίλερ του έξοχου Ταρίκ Σαλέχ «Οι Αετοί της Δημοκρατίας», με έναν υπέροχο Φαρές Φαρές.

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Επίσης, πρεμιέρα κάνουν τα αξιοπρόσεκτα φιλμ «Φτιαγμένος για Εκείνη», μία ανατρεπτική ρομαντική κομεντί, με τους Ολίβια Κόλμαν και Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ, «Η Σκιά του Πατέρα μου», ένα τρυφερό δράμα από τη Νιγηρία και το «Coyote vs. Acme», με το αγαπημένο καρτούν να τα βάζει με την ανθρώπινη απληστία.

Το κοινό, όμως, μπορεί να επιλέξει και ανάμεσα από παλαιότερες εκδόσεις, τεράστιες επιτυχίες, όπως την υπερηρωική περιπέτεια φαντασίας «Avengers: Endgame» και το επικό φιλμ του Κρίστοφερ Νόλαν «Οδύσσεια» ή πιο καλλιτεχνικές δημιουργίες, σαν το «Digger», του Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου, με έναν αγνώριστο Τομ Κρουζ και το «Έτσι Ξαφνικά», ένα ποιητικό συγκινητικό δράμα, του Ριουσούκε Χαμαγκούτσι. Επίσης, για το πολυάριθμο παιδικό κοινό, υπάρχουν πάμπολλες επιλογές. Ανάμεσά τους «Το Ξεχασμένο Νησί», «Minions & Monsters», «PAW Patrol: The Dino Movie», «Toy Story 5», «Tad and the Magic Lamp» κ.α.

Ως πρόωρος χριστουγεννιάτικος μποναμάς προβάλλεται σε επετειακή επανέκδοση, για τα 80 χρόνια από την πρεμιέρα του, το κλασικό αριστούργημα του Φρανκ Κάπρα «Μια Υπέροχη Ζωή», ένα αθάνατο λαϊκό παραμύθι για την απληστία και την αλληλεγγύη, με τον θρυλικό Τζίμι Στιούαρτ, σε έναν από τους σημαντικότερους ρόλους της ζωής του.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ