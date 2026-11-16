Μητσοτάκης σε δημάρχους: Καμία μεταφορά συντελεστή εκτός ορίων – «Δεν θα σας επιβάλουμε το μέτρο»

Τη δέσμευση ότι δεν θα επιτραπεί μεταφορά συντελεστή δόμησης από έναν δήμο σε άλλον έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με δημάρχους των βορείων προαστίων.

Ο πρωθυπουργός κατέστησε σαφές ότι καμία απόφαση για την εφαρμογή ή την οριοθέτηση Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή δεν θα λαμβάνεται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των δημοτικών αρχών.

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Κάθε δήμος θα μπορεί είτε να αξιοποιήσει το συγκεκριμένο πολεοδομικό εργαλείο είτε να ζητήσει σημαντικές αλλαγές στη μελέτη, ακόμη και να αρνηθεί συνολικά την εφαρμογή του στην περιοχή του.

Μητσοτάκης: Καμία μεταφορά συντελεστή από δήμο σε δήμο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι ο σχεδιασμός είχε προκαλέσει αναστάτωση στους δημάρχους και στους κατοίκους των περιοχών που επηρεάζονται, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση επιθυμεί να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις.

«Δεν θα υπάρχει καμία μεταφορά συντελεστή εκτός των ορίων του εκάστοτε δήμου», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει ειδική νομοθετική παρέμβαση, εφόσον κριθεί αναγκαία, προκειμένου ο συγκεκριμένος γεωγραφικός περιορισμός να κατοχυρωθεί νομικά.

Στόχος είναι να αποκλειστεί η δυνατότητα ένας δήμος να μεταφέρει δικαιώματα δόμησης σε όμορη περιοχή χωρίς τη συγκατάθεση της δημοτικής αρχής που θα κληθεί να τα υποδεχθεί.

Οι τρεις δεσμεύσεις προς τους δημάρχους

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αποσαφηνίστηκαν τρεις βασικοί άξονες:

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Η μεταφορά συντελεστή θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσα στα όρια του ίδιου δήμου. Καμία Ζώνη Υποδοχής Συντελεστή δεν θα εφαρμόζεται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της δημοτικής αρχής. Σε περίπτωση ενστάσεων θα ακολουθεί πρόσθετη διαβούλευση, ώστε να αναζητείται κοινά αποδεκτή λύση.

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν σκοπεύει να επιβάλει το μέτρο σε δήμους που δεν επιθυμούν να το εφαρμόσουν.

Αντίστοιχα, όσοι δήμοι θελήσουν να αξιοποιήσουν το πολεοδομικό εργαλείο θα έχουν ουσιαστικό ρόλο στον καθορισμό του τρόπου και των περιοχών στις οποίες θα μπορεί να μεταφερθεί ο συντελεστής.

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Το DEBATER είχε μεταδώσει μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης ότι οι δήμαρχοι θα αποφασίζουν εάν θα κάνουν χρήση της μεταφοράς συντελεστή.

Τι είναι οι Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή

Οι Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή αποτελούν πολεοδομικό εργαλείο μέσω του οποίου μπορούν να αξιοποιούνται δικαιώματα δόμησης που δεν είναι δυνατόν να ασκηθούν σε συγκεκριμένα ακίνητα.

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Η ρύθμιση αφορά, μεταξύ άλλων, ιδιοκτήτες διατηρητέων κτιρίων ή ακινήτων που δεσμεύονται για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων. Οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες μπορούν να αποκτούν τίτλο για τον συντελεστή που δεν έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν και να τον διαθέτουν μέσω της Ψηφιακής Τράπεζας Γης.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το εργαλείο μπορεί να συμβάλει:

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Στην αποζημίωση ιδιοκτητών διατηρητέων κτιρίων.

Στην ολοκλήρωση απαλλοτριώσεων που παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Στη δημιουργία πλατειών, χώρων πρασίνου και άλλων κοινόχρηστων υποδομών.

Στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών σε πολεοδομικά κατάλληλες περιοχές.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είχε εξηγήσει αναλυτικά ότι η μεταφορά συντελεστή δεν αποτελεί γενική αύξηση της δόμησης ή νέο «μπόνους ορόφου», αλλά μετακίνηση ήδη υπαρχόντων δικαιωμάτων μέσα στα όρια του ίδιου δήμου.

Γιατί αντέδρασαν οι δήμαρχοι

Οι δημοτικές αρχές είχαν εκφράσει σοβαρές ενστάσεις για τη μελέτη του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία προβλέπει τη δημιουργία Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας.

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, προβλεπόταν δυνατότητα για περίπου 584.000 επιπλέον τετραγωνικά μέτρα δόμησης στις συγκεκριμένες περιοχές.

Οι δήμαρχοι εξέφρασαν ανησυχίες για πιθανή επιβάρυνση:

Του οδικού δικτύου.

Της αποχέτευσης.

Των δικτύων απορροής ομβρίων.

Των σχολικών και κοινωνικών υποδομών.

Του οικιστικού χαρακτήρα των βορείων προαστίων.

Είχε προηγηθεί κοινή επιστολή έξι δημάρχων προς τον πρωθυπουργό, με την οποία ζητούσαν την απόσυρση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την έναρξη νέας διαβούλευσης με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το DEBATER είχε παρουσιάσει τις ενστάσεις τους πριν από τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για τον συντελεστή δόμησης.

Οι δήμαρχοι που συμμετείχαν στη σύσκεψη

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος οι δήμαρχοι:

Παπάγου–Χολαργού, Ηλίας Αποστολόπουλος.

Νέας Ιωνίας, Παναγιώτης Μανούρης.

Φιλοθέης–Ψυχικού, Χαράλαμπος Μπονάτσος.

Κηφισιάς, Βασίλης Ξυπολυτάς.

Χαλανδρίου, Συμεών Ρούσσος.

Μεταμόρφωσης, Στράτος Σαραούδας.

Λυκόβρυσης–Πεύκης, Μάριος Ψυχάλης.

Από κυβερνητικής πλευράς συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Οι δήμαρχοι δεν είχαν ενιαία στάση απέναντι στο εργαλείο. Ορισμένοι τάχθηκαν συνολικά κατά της εφαρμογής του, άλλοι εμφανίστηκαν θετικοί, ενώ ορισμένοι ζήτησαν ουσιαστικές τροποποιήσεις στον προτεινόμενο σχεδιασμό.