Φαίη Ξυλά: Η αποκάλυψη για την προσωπική της ζωή και η εξομολόγηση για τον 11χρονο γιο της

Η Φαίη Ξυλά μίλησε για σημαντικές πτυχές της ζωής της, σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή “Happy Day” τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου. Η ηθοποιός αναφέρθηκε στον 11χρονο γιο της, στην προσωπική της ζωή, αλλά και στη σχέση που διατηρεί σήμερα με τον πρώην σύζυγό της, Κωνσταντίνο Γιαννακόπουλο.

“Ο γιος μου είναι 11 ετών. Είμαι σαν όλες τις Ελληνίδες μαμάδες, τρέχω να τα προλάβω όλα. Σαν μαμά δεν είμαι αυστηρή, ούτε με τα διαβάσματα ούτε γενικά. Εννοείται ότι βάζω όρια γιατί με τα όρια τα παιδιά αισθάνονται και ασφάλεια, αλλά προσπαθώ να το κάνω με καλό τρόπο και γενικά δεν είμαι αυστηρή”, είπε αρχικά η Φαίη Ξυλά.

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Στη συνέχεια, η ηθοποιός ρωτήθηκε για την προσωπική της ζωή και απάντησε: “Δεν μου αρέσει να μιλάω για την προσωπική μου ζωή, αλλά είμαι πολύ καλά αυτή την περίοδο. Το πιο σημαντικό για εμένα σε μια σχέση είναι η επικοινωνία και η εμπιστοσύνη. Δεν νομίζω να παντρευόμουν ξανά, δεν είναι στα θέλω μου. Ένα ζευγάρι που χωρίζει πρέπει να κάνει πολλή δουλειά γιατί πρέπει να υπάρχει επικοινωνία για το παιδί και δεν είναι κάτι που είναι εύκολο”, τόνισε ολοκληρώνοντας η Φαίη Ξυλά.