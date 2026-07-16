“Οδύσσεια”: Σήμερα η πρεμιέρα της ταινίας του Νόλαν στην Ελλάδα – Οι αντιδράσεις για το καστ και οι διθυραμβικές κριτικές

Η στιγμή που όλοι οι σινεφίλ περίμεναν έφτασε, καθώς σήμερα Πέμπτη 16/7 κάνει επίσημη πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους η πολυαναμενόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια».

Χαρακτηριστική της προσμονής είναι ότι τα εισιτήρια για τις δύο ειδικές προβολές στα Village Cinemas, τα μεσάνυχτα Τετάρτης προς Πέμπτης και στις 04:00 τα ξημερώματα, εξαντλήθηκαν αμέσως.

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Η «Οδύσσεια», η 13η ταινία του Νόλαν, είναι η πρώτη κινηματογραφική παραγωγή που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και ήδη έχει γράψει ιστορία.

Δείτε το τρέιλερ:

Τα γυρίσματα της ταινίας, που αποτελεί διασκευή του έπους του Ομήρου, διήρκεσαν 91 ημέρες και πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων στην Ελλάδα, την Ιταλία, το Μαρόκο και την Ισλανδία.

Τον πολυμήχανο Οδυσσέα, που αμέσως μετά την πτώση της Τροίας ξεκινά το μεγάλο ταξίδι για το βασίλειό του στην Ιθάκη, υποδύεται ο Ματ Ντέιμον. Κατά τη διάρκεια αυτού, καλείται να αντιμετωπίσει θεϊκές τιμωρίες, ναυάγια και πειρασμούς και μυθικά πλάσματα. Ωστόσο, τίποτα δεν τον σταματά, αφού σκοπός του είναι να επανενωθεί με τη σύζυγό του, Πηνελόπη (Αν Χάθαγουεϊ), και τον γιο του, Τηλέμαχο (Τομ Χόλαντ).

Στο καστ συγκαταλέγονται επίσης ο Ρόμπερτ Πάτινσον (ο κακός μνηστήρας Αντίνοος), η Ζεντάγια (θεά Αθηνά), ο Χίμες Πατέλ (Ευρύλοχος), η Μία Γκοθ (Μελανθώ), ο Τζον Λεγκουιζάμο (Εύμαιος), ο Τζον Μπέρνθαλ (Μενέλαος), ο Μπένι Σάφντι (Αγαμέμνονας) και ο τρανς ηθοποιός Έλιοτ Πέιτζ (Σίνωνας).

Στην ταινία εμφανίζεται και ο ράπερ Τράβις Σκοτ που υποδύεται έναν ομηρικό αοιδό και οι: Μπιλ Ίργουιν, Σαμάνθα Μόρτον, Τζέσι Γκαρσία, Γουίλ Γιουν Λι, Ράφι Γκάβρον, Σάιλο Φερνάντες, Κόρεϊ Χόκινς, Νικ Ε. Ταραμπέι, Τζίμι Γκονζάλες, Μορίς Κομπτ, Μάικλ Βλάμις, Ίντο Γκόλντμπεργκ, Τζος Στιούαρτ, Ράιαν Χερστ, Αντονι Μολινάρι, Τζόβαν Αντέπο, Λόγκαν Μάρσαλ-Γκριν, Τζέιμς Ρεμάρ και Ίαν Κάσελμπερι.

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Φυσικά, όλο αυτό το διάστημα δεν έλειψαν οι αντιδράσεις για τις επιλογές του καστ, όπως για την επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο, η οποία έχει διπλό ρόλο ως Ωραία Ελένη και Κλυταιμνήστρα.

Αντιδράσεις προκάλεσαν και οι επιλογές των Έλιοτ Πέιτζ και Χίμες Πατέλ, ενώ άναψαν φωτιές όταν η Νιόνγκο άσκησε δημόσια κριτική στον Όμηρο.

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«Θα του έλεγα: “Λοιπόν, Όμηρε, πώς νιώθεις για τον χρόνο που δόθηκε σε αυτές τις γυναίκες, δεδομένου του πόσο λίγο ασχολήθηκες μαζί τους;”» είχε πει χαρακτηριστικά.

Τη διεύθυνση φωτογραφίας της ταινίας ανέλαβε ο Χόιτε βαν Χόιτεμα, τη μουσική ο Λούντβιγκ Γκόρανσον, ενώ την παραγωγή υπογράφουν ο ίδιος ο Νόλαν και η σύζυγός του, Έμα Τόμας, για την εταιρεία τους Syncopy.

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Διθυραμβικές οι πρώτες κριτικές

Λίγο πριν το επίσημο ντεμπούτο στη χώρα μας, περισσότεροι από 20 πρωταγωνιστές της ταινίας έδωσαν το «παρών» στην επίσημη παρουσίαση στη Νέα Υόρκη.

Πριν την προβολή οι σταρ φωτογραφήθηκαν στο κόκκινο χαλί του κινηματογράφου AMC Lincoln Square 13, ο οποίος αποτελεί τη μοναδική αίθουσα στην αμερικανική μεγαλούπολη με τη δυνατότητα να προβάλλει το φιλμ σε μορφή IMAX 70mm.

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Επίσης, η παγκόσμια πρεμιέρα στη Leicester Square του Λονδίνου, το βράδυ της Δευτέρας, συνοδεύτηκε από πολύ θετικές κριτικές.

Η εφημερίδα «The Telegraph» τη χαρακτήρισε ως «ταινία της χρονιάς», ενώ η «Metro» σημειώνει πως η ταινία θα «αλλάξει για πάντα τον κινηματογράφο».

Οι «Times» την περιέγραψαν ως «ένα αριστούργημα από κάθε άποψη», ενώ η «Standard» εξήρε την ταινία ως ένα «κολοσσιαίο έργο».

Το «Variety» μίλησε για ένα «εκπληκτικό επίτευγμα» και ένα «θριαμβευτικό, θεαματικό έπος», με το «Time Out» να προτρέπει το κοινό να «πιστέψει τον θόρυβο».

Από την πλευρά τους, οι «Los Angeles Times» χαρακτήρισαν την εμπειρία ως «συγκλονιστική», κάνοντας λόγο για «καθαρό σινεμά» και για «επιστροφή στις στιβαρά ψυχαγωγικές ταινίες δράσης που ο κινηματογράφος γεννήθηκε για να αφηγείται».