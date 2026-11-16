AEGEAN: Κέρδη 103,9 εκατ. ευρώ στο γ’ τρίμηνο – «Ασπίδα» τα συμβόλαια καυσίμων

Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις κατέγραψε η AEGEAN κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, αξιοποιώντας τη δυναμική της θερινής περιόδου και την αυξημένη επιβατική κίνηση στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

Ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 5% και διαμορφώθηκε στα 679,9 εκατ. ευρώ, ενώ η λειτουργική κερδοφορία EBITDA αυξήθηκε κατά 4%, φτάνοντας τα 208,7 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 103,9 εκατ. ευρώ, κινούμενα οριακά υψηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της κερδοφορίας είχαν τα συμβόλαια αντιστάθμισης κινδύνου για τα αεροπορικά καύσιμα, τα οποία κάλυψαν το 65% των αναγκών κατανάλωσης της εταιρείας και περιόρισαν τις συνέπειες από την άνοδο των διεθνών τιμών.

Τα βασικά μεγέθη του τρίτου τριμήνου

Οικονομικό μέγεθος Επίδοση γ’ τριμήνου 2026 Μεταβολή Κύκλος εργασιών 679,9 εκατ. ευρώ +5% EBITDA 208,7 εκατ. ευρώ +4% Κέρδη μετά από φόρους 103,9 εκατ. ευρώ Οριακή αύξηση Επιβατική κίνηση 5,9 εκατ. επιβάτες Περίπου +4% Προσφερόμενες θέσεις – +5% Αριθμός πτήσεων – +2%

Στα 5,9 εκατ. οι επιβάτες μέσα σε τρεις μήνες

Η AEGEAN μετέφερε συνολικά 5,9 εκατ. επιβάτες κατά το τρίτο τρίμηνο, καταγράφοντας ισορροπημένη ανάπτυξη στα δύο βασικά δίκτυά της.

Η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 5% στο εσωτερικό και κατά 4% στο εξωτερικό. Παράλληλα, οι προσφερόμενες θέσεις ενισχύθηκαν κατά 5%, έναντι αύξησης των πτήσεων κατά 2%.

Η διαφορά αυτή αποδίδεται στην αυξημένη αξιοποίηση αεροσκαφών Airbus A321neo, τα οποία διαθέτουν μεγαλύτερη χωρητικότητα και επιτρέπουν στην εταιρεία να εξυπηρετεί περισσότερους επιβάτες χωρίς αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των πτήσεων.

Στην ισχυρή επίδοση συνέβαλαν επίσης η οριακή βελτίωση του εσόδου ανά διαθέσιμη χιλιομετρική θέση και η προσωρινή υποχώρηση της τιμής των αεροπορικών καυσίμων τον Ιούλιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εννεάμηνο 2026: Τζίρος 1,496 δισ. ευρώ και 13,6 εκατ. επιβάτες

Κατά το εννεάμηνο του 2026, η AEGEAN προσέφερε συνολικά 16,7 εκατ. θέσεις και μετέφερε 13,6 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά 3%.

Στο δίκτυο εσωτερικού, η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 6%, φτάνοντας τα 5,8 εκατ. άτομα. Η ανάπτυξη υποστηρίχθηκε από νέες απευθείας συνδέσεις, κυρίως από τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο προς μικρότερα νησιά και περιφερειακούς προορισμούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο εξωτερικό, η κίνηση αυξήθηκε κατά 2%, στα 7,8 εκατ. επιβάτες. Η επίδοση επηρεάστηκε από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες από τον Μάρτιο περιόρισαν την εκτέλεση πτήσεων σε τμήμα του δικτύου, αλλά και τη συνδεόμενη κίνηση μέσω του κόμβου της Αθήνας.

Ο συντελεστής πληρότητας διαμορφώθηκε στο 81,8%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου

Οικονομικό μέγεθος Εννεάμηνο 2026 Κύκλος εργασιών 1,496 δισ. ευρώ EBITDA 354,1 εκατ. ευρώ Κέρδη προ φόρων 127,2 εκατ. ευρώ Κέρδη μετά από φόρους 100,6 εκατ. ευρώ Επιβατική κίνηση 13,6 εκατ. επιβάτες Συντελεστής πληρότητας 81,8% Ρευστότητα 923 εκατ. ευρώ

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 4%, ενώ τα έσοδα ανά διαθέσιμη χιλιομετρική θέση ενισχύθηκαν κατά 2%.

Τα κέρδη μετά από φόρους περιορίστηκαν κατά 32%, στα 100,6 εκατ. ευρώ, καθώς τα αποτελέσματα του εννεαμήνου επιβαρύνθηκαν από το υψηλότερο κόστος καυσίμων και τις αρνητικές συναλλαγματικές αποτιμήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα 408,1 εκατ. ευρώ εκτοξεύτηκε το κόστος καυσίμων

Το κόστος των αεροπορικών καυσίμων ανήλθε στα 408,1 εκατ. ευρώ, από 270 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2025, πριν υπολογιστεί η θετική επίδραση των συμβολαίων αντιστάθμισης κινδύνου.

Τα συγκεκριμένα συμβόλαια περιόρισαν κατά περίπου 66% το μέγεθος της τελικής επιβάρυνσης σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Παράλληλα, οι συναλλαγματικές αποτιμήσεις διαμορφώθηκαν σε ζημίες 14,2 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 27,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2025. Η μεταβολή αυτή δημιούργησε αρνητική διαφορά 41,8 εκατ. ευρώ στα αποτελέσματα του ομίλου.

Κουβελιώτης: Χωρίς τις προαγορές καυσίμου δεν θα διατηρούσαμε την κερδοφορία

Ο διευθύνων σύμβουλος της AEGEAN, Μιχάλης Κουβελιώτης, υπογράμμισε ότι το τρίτο τρίμηνο ανέδειξε την ανθεκτικότητα της εταιρείας μέσα σε ένα περιβάλλον υψηλού κόστους, λειτουργικών περιορισμών και έντονου ανταγωνισμού.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Χωρίς τις προαγορές καυσίμου από το προηγούμενο έτος δεν θα μπορούσαμε να διατηρήσουμε την κερδοφορία μας ούτε στο τρίμηνο αυτό».

Η διοίκηση προειδοποιεί ότι η διατήρηση του υψηλού κόστους καυσίμων και η σταδιακή μείωση των συμβολαίων αντιστάθμισης κινδύνου που είχαν συναφθεί πριν από την κρίση αποτελούν σημαντικές προκλήσεις.

Για τους επόμενους μήνες σχεδιάζεται συχνή και ευέλικτη προσαρμογή του πτητικού έργου, με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων στα οικονομικά μεγέθη.

Ρευστότητα 923 εκατ. ευρώ και επτά νέα Airbus A321neo

Παρά τις πιέσεις, ο όμιλος διατήρησε ιδιαίτερα ισχυρή ρευστότητα. Τα ταμειακά διαθέσιμα, τα ισοδύναμα και οι λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις ανέρχονταν σε 923 εκατ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Κατά τη διάρκεια του έτους, η AEGEAN παρέλαβε επτά νέα αεροσκάφη Airbus A321neo, ανεβάζοντας σε 45 τον συνολικό αριθμό παραλαβών της οικογένειας Airbus neo.

Ο στόλος περιλαμβάνει πλέον:

21 Airbus A320neo

24 Airbus A321neo

72 αεροσκάφη τύπου jet

18 turboprop

90 αεροσκάφη συνολικά

Η επέκταση του στόλου συνοδεύεται και από οργανωτικές αλλαγές, καθώς πρόσφατα ανακοινώθηκαν η νέα Chief Financial Officer και ο νέος Chief Commercial Officer της AEGEAN.

Από το 2027 τα νέα Airbus A321LR

Η AEGEAN προετοιμάζει παράλληλα την επόμενη φάση ανάπτυξής της, η οποία περιλαμβάνει την ένταξη των νέων Airbus A321LR στον στόλο.

Οι πρώτες παραλαβές αναμένονται από το δεύτερο τρίμηνο του 2027. Τα αεροσκάφη μεγαλύτερης εμβέλειας θα προσφέρουν στην εταιρεία τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων δρομολογίων και προσέγγισης πιο μακρινών αγορών.

Τα οικονομικά αποτελέσματα ανακοινώνονται σε μια περίοδο κατά την οποία η μετοχή της εταιρείας παρουσιάζει μεταβλητότητα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Στην πρόσφατη ισχυρή ανοδική συνεδρίαση της αγοράς, η Aegean Airlines είχε καταγράψει κέρδη 2,70%.