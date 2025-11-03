Ζαχαράκη για Βορίζια: «Τα σχολεία θα μείνουν κλειστά μέχρι Τετάρτη ή Πέμπτη»

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ανακοίνωσε ότι τα σχολεία στα Βορίζια της Κρήτης θα παραμείνουν κλειστά τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη ή Πέμπτη.

Μιλώντας στο Action24, η Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε τα επόμενα μέτρα του Υπουργείου Παιδείας: «Να επισημάνουμε ότι το Υπουργείο αυτή τη στιγμή είναι σε συννενόηση μαζί με το δήμο και την Περιφέρεια Κρήτης.

Το σχολείο είναι κλειστό για τις πρώτες τουλάχιστον μέρες της εβδομάδας. Τετάρτη ή Πέμπτη θα ξανανοίξει γιατί πρέπει πρώτα από όλα να αποκατασταθεί η τάξη και βέβαια αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα.

Και βέβαια, να υπάρχει μια αίσθηση ασφάλειας για την επιστροφή των παιδιών στο σχολείο καθώς καταλαβαίνετε ότι είναι παιδάκια τα οποία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητης ηλικίας, πρωτοβάθμια, νηπιαγωγείο και δημοτικό και υπάρχει και ένα αίσθημα θα έλεγα ανησυχίας στους δασκάλους. Εμείς είμαστε εκεί να προστατεύσουμε όλο το κοινό που είναι η μαθητική κοινότητα και οι δάσκαλοι μας».

«Δεύτερο πράγμα το οποίο θα κάνουμε στο τέλος της εβδομάδος: θα μετακινηθεί στο χωριό Βορίζια και ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κύριος Μπελαδάκης μαζί με ψυχολόγους οι οποίοι υπηρετούν στην περιοχή αλλά και με δίκτυο ανθρώπων οι οποίοι μπορούν να υποστηρίξουν ψυχολογικά τα παιδιά.

Αλλά θα κάνουμε και ένα τρίτο βήμα το οποίο ούτως ή άλλως θα γινόταν: είναι σχολές γονέων οι οποίες λειτούργησαν την προηγούμενη χρονιά από την περιφέρεια Κρήτης, να ξαναλειτουργήσουν και να βρίσκονται κοντά στις οικογένειες των χωριών αυτών, που ήδη έχουν να καλύψουν πολλές πληγές. Εμείς πρέπει να είμαστε παρόντες και παρούσες.

Άρα πρώτα από όλα, είναι μια προσωρινή αναστολή μέχρι να ξανανοίξει, δεύτερο είναι η αποστολή των ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών με τη διεύθυνση εκπαίδευσης και θα βρεθώ και εγώ αν χρειαστεί στην περιοχή.

Και τρίτο οι σχολές γονέων για να λυάνουμε το κομμάτι διαχείρισης δύσκολων περιστάσεων».