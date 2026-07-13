ΣΥΡΙΖΑ: Σε τροχιά εσωκομματικών εκλογών – Ποιοι ράβουν κοστούμι για τη θέση του Προέδρου

Σε τροχιά εσωκομματικών εκλογών κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, με την Πολιτική Γραμματεία να στέλνει μήνυμα σταθερότητας και συνέχειας, επιχειρώντας να αφήσει πίσω της τις μαζικές αποχωρήσεις των τελευταίων ημερών.

Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στο παρασκήνιο των υποψηφιοτήτων για την ηγεσία, με τα πρώτα ονόματα να έρχονται στο προσκήνιο.

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Το μήνυμα της Πολιτικής Γραμματείας

Μέσω επίσημης απόφασης, το καθοδηγητικό όργανο του κόμματος ξεκαθάρισε τη στρατηγική του για το επόμενο διάστημα, τονίζοντας τη σημασία των επερχόμενων διαδικασιών.

Στο επίσημο κείμενο επισημαίνεται: «Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ συνεχίζει τη συντεταγμένη του πορεία», ενώ συμπληρώνεται πως: «Η σύγχρονη Αριστερά και το πρόγραμμά της είναι η απάντηση στις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου ήταν μία τομή στη μέχρι τώρα πορεία μας. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου συνεδρίου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, ως κόμμα της σύγχρονης Αριστεράς, μπαίνει στη μάχη με το προγραμματικό, ιδεολογικό οπλοστάσιό του, με το πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό της Αριστεράς, με τη βαριά κληρονομιά της ιστορίας μας, αλλά και της διακυβέρνησης 2015 – 2019.

Το ερχόμενο Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας. Οι επόμενες μέρες θα είναι η απαρχή μιας νέας αναγκαίας ενότητας και των αριστερών δυνάμεων».

Μάχη για την ηγεσία και επόμενα βήματα

Στο πεδίο των υποψηφιοτήτων, ο Παύλος Πολάκης επισημοποίησε την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία του κόμματος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ως αντίπαλος δέος αναμένεται να εμφανιστεί η Ρένα Δούρου.

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Σε δηλώσεις του προς τους εκπροσώπους του Τύπου, ο κ. Πολάκης αναφέρθηκε στον σχεδιασμό ενόψει της επικείμενης συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, σημειώνοντας: «Συνεχίστηκε η Πολιτική Γραμματεία για να οργανώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη διαδικασία για την Κεντρική Επιτροπή του επικείμενου Σαββάτου, που είναι η διακοπή της συνεδρίασης της προηγούμενης εβδομάδας.

Η πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής που ήρθαν προχτές και αποφάσισαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι “παρών” στις επόμενες εκλογές, ηγούμενος με το πρόγραμμά του που θα απαντά στις ανάγκες της λαϊκής πλειοψηφίας».

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Παράλληλα, ο ίδιος περιέγραψε τα επόμενα οργανωτικά και κοινοβουλευτικά βήματα για την κάλυψη των κενών που δημιουργήθηκαν.

«Ξεκίνησε μια διαδικασία ενημέρωσης, ανάδειξης καθηκόντων και συμπλήρωσης των κενών θέσεων και βέαβαια δρομολόγησης των κοινοβουλετικών διαδικασιών.

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Έχουν να κάνουν με τη γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, την επαναφορά μου στην Κοινοβουλευτική και μετά τη σύγκλιση για την εκλογή νέου προέδρου από τους βουλευτές που θα παραμείνουν στον ΣΥΡΙΖΑ και θα είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές», συμπλήρωσε.

Ν. Παππάς: «Υπάρχει το στελεχιακό απόθεμα»

Από την πλευρά του, ο Νίκος Παππάς, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, αναγνώρισε ότι το κύμα των παραιτήσεων αποτελεί μια δύσκολη συγκυρία, εξέφρασε όμως την αισιοδοξία του ότι η περίοδος της αβεβαιότητας ολοκληρώνεται το Σάββατο.

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Ο κ. Παππάς έστειλε μήνυμα ανασύνταξης, υπογραμμίζοντας ότι «το κόμμα μας έχει το απόθεμα σε στελέχη, σε πρόγραμμα, σε ιδέες, σε τρόπο οργάνωσης για να ξαναπρωταγωνιστήσει και να επηρεάσει τον εκλογικό χάρτη», ενώ κατέληξε λέγοντας:

«Θα είμαστε παρόντες με όσους θέλουν και όσους μπορούν να χτίσουμε μια ανταγωνιστική αριστερή και προοδευτική συμμαχία».