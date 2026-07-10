Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ;
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ίνι Ηρακλείου – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο (βίντεο)

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι

Φωτιά στο Ίνι Ηρακλείου – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 12:29

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, 10 Ιουλίου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ίνι Ηρακλείου στην Κρήτη.

Κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 1 Ε/Π.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε καλάμια και χαμηλή βλάστηση και επεκτάθηκε σε αγροτική έκταση.

Μεχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από οικίες και υποδομές.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές 5 μποφόρ.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλειου μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ