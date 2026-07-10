Φωτιά στο Ίνι Ηρακλείου – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο (βίντεο)
Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, 10 Ιουλίου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ίνι Ηρακλείου στην Κρήτη.
Κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 1 Ε/Π.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ίνι Ηρακλείου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 10, 2026
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε καλάμια και χαμηλή βλάστηση και επεκτάθηκε σε αγροτική έκταση.
Μεχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από οικίες και υποδομές.
Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές 5 μποφόρ.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλειου μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις