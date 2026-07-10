Φωτιά στο Ίνι Ηρακλείου – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο (βίντεο)

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, 10 Ιουλίου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ίνι Ηρακλείου στην Κρήτη.

Κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 1 Ε/Π.

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#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ίνι Ηρακλείου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 10, 2026

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε καλάμια και χαμηλή βλάστηση και επεκτάθηκε σε αγροτική έκταση.

Μεχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από οικίες και υποδομές.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές 5 μποφόρ.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλειου μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.