Σοκαριστικό τροχαίο στο Ηράκλειο: Καρέ-καρέ η ξέφρενη πορεία του Ι.Χ. που τούμπαρε στον αέρα – Βίντεο Ντοκουμέντο

Σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής (12.07) στην παλαιά εθνική οδό, στο ύψος της Χερσονήσου Κρήτης, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Το περιστατικό καταγράφηκε καρέ-καρέ από κάμερα ασφαλείας, αποτυπώνοντας τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, από την οποία, κατά καλή τύχη, δεν υπήρξαν θύματα.

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Σύμφωνα με το οπτικό υλικό που έφερε στη δημοσιότητα το neakriti.gr, το όχημα κινούταν με εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο.

Το αυτοκίνητο προσέκρουσε αρχικά σε δέντρο, ανατράπηκε, και αφού σύρθηκε ανεξέλεγκτα χτυπώντας σταθμευμένα οχήματα, κατέληξε να αναποδογυρίσει στον δρόμο.

Έντρομοι οι εργαζόμενοι και οι θαμώνες παρακείμενων επιχειρήσεων έσπευσαν αμέσως στο σημείο για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Μαρτυρία-σοκ για την ταχύτητα του οχήματος

Ιδιοκτήτης επιχείρησης της περιοχής, ονόματι Χάρης, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

«Το αυτοκίνητο ερχόταν από τα Μάλια προς το Ηράκλειο, μέσω της παλιάς εθνικής οδού. Στη στροφή κινούνταν με πάρα πολλά χιλιόμετρα.

Ένα παιδί μάς είπε ότι στη Σταλίδα τού έκανε προσπέραση με περίπου 200 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν δικαιολογείται διαφορετικά ούτε το αποτύπωμα που άφησε ούτε οι ζημιές που προκάλεσε.

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Το όχημα έφυγε από το σημείο, χτύπησε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα, γύρισε ανάποδα, προσέκρουσε σε ένα, δύο, τρία αυτοκίνητα και σε μια επιχείρηση απέναντι. Στη συνέχεια ανέβηκε σε υπερυψωμένο σημείο, περίπου ενάμιση μέτρο πάνω από τον δρόμο, και μετά κατέληξε πάνω σε ένα δέντρο.

Ευτυχώς δεν έπαθε κανείς τίποτα. Μόνο ένα παιδί που εργάζεται σε εμένα και ερχόταν να μου φέρει κάτι τραυματίστηκε ελαφρά. Στάθηκε τυχερός, γιατί είχε κατέβει από την πόρτα του οδηγού και είχε πάει στην πίσω πόρτα, όταν το αυτοκίνητο παρασύρθηκε και τον χτύπησε.

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Το δικό του αυτοκίνητο έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Αν δεν είχε κατέβει και βρισκόταν ακόμη στη θέση του οδηγού, θα ήταν νεκρός.

Δεν φταίει μόνο ο δρόμος. Δεν πρέπει να τα ρίχνουμε όλα στις υποδομές. Μεγάλη ευθύνη έχουμε κι εμείς, το αλκοόλ, οι ουσίες και η επικίνδυνη οδήγηση. Είμαστε μια περιοχή που πολλές φορές φτάνει στα άκρα και αυτά τα άκρα έχουν ακραία αποτελέσματα».

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Ο παράγοντας της ώρας και η οδηγική συμπεριφορά

Όπως επεσήμανε ο ίδιος μάρτυρας, η ώρα του ατυχήματος (λίγο μετά τις 07:00 το πρωί) απέτρεψε μια ενδεχόμενη τραγωδία, καθώς η κίνηση των πεζών ήταν περιορισμένη.

«Αν ήταν καθημερινή, με εργαζόμενους να σχολάνε και περισσότερο κόσμο στον δρόμο, τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα. Αν σκεφτεί κανείς ότι με αυτά τα χιλιόμετρα ο οδηγός και η συνοδηγός βγήκαν ζωντανοί και υπάρχει μόνο ένας ελαφρά τραυματίας, είμαστε πραγματικά τυχεροί».

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Παράλληλα, αναφέρθηκε στα προγραμματισμένα έργα οδικής ασφάλειας στην περιοχή, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η ατομική ευθύνη παραμένει ο κυριότερος παράγοντας.

«Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται να κατασκευαστεί ένας κόμβος λίγο πιο πέρα, ενώ σχεδιάζονται ακόμη δύο. Είναι μια θετική εξέλιξη. Το θέμα, όμως, είναι και τι κάνουν οι οδηγοί. Δεν είναι μόνο τι κάνει το κράτος, αλλά και τι κάνουμε εμείς.

Πρέπει να προσέχουμε, να μην οδηγούμε έχοντας καταναλώσει αλκοόλ και να σεβόμαστε τον δρόμο».

Η κινητοποίηση των αρχών και ο απολογισμός

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων, ωστόσο η συνοδηγός είχε ήδη καταφέρει να εξέλθει μόνη της από το κατεστραμμένο όχημα. Στο Ι.Χ. επέβαιναν δύο τουρίστες.

Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας της να μην εμπνέει ανησυχία. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε επίσης ένας άνδρας, ο οποίος βρισκόταν σε ένα από τα σταθμευμένα οχήματα που παρασύρθηκαν και υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος διενεργούν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές.