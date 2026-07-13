Marfin: Τα δύο φωτογραφικά ντοκουμέντα που ξεκλείδωσαν την υπόθεση και οδήγησαν στις συλλήψεις 16 χρόνια μετά

Δεκαέξι χρόνια μετά την τραγωδία της Marfin, που στοίχισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους στις 5 Μαΐου 2010, οι αρχές οδηγήθηκαν στα ίχνη των υπόπτων αξιοποιώντας δύο κρίσιμα φωτογραφικά αρχεία.

Η σύγκριση των συγκεκριμένων ντοκουμέντων αποτέλεσε το «κλειδί» για τη δίωξη των μελών της πενταμελούς ομάδας που φέρεται να ενεπλάκη στη φονική εμπρηστική επίθεση.

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Η μέθοδος της ταυτοποίησης: Τα επεισόδια του 2010 και οι διακοπές του 2009

Η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής βασίστηκε στη λεπτομερή αντιπαραβολή δύο διαφορετικών πηγών. Αρχικά στο αρχείο των επεισοδίων που εριλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από επαγγελματία φωτογράφο την ημέρα της τραγωδίας.

Σε έξι από αυτές αποτυπώνονται οι δράστες που έσπασαν την υαλοπίνακα της τράπεζας και πέταξαν τις βόμβες μολότοφ.

Ένα δεύτερο στοιχείο είναι το αρχείο των διακοπών. Πρόκειται για υλικό που κατασχέθηκε το 2020 και απεικονίζει τους υπόπτους κατά τη διάρκεια διακοπών τους (πιθανόν στην Ικαρία) το 2009, με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους.

Τα στοιχεία-κλειδιά για τους κατηγορούμενους

Η ΕΛ.ΑΣ. στήριξε το κατηγορητήριο σε συγκεκριμένα ευρήματα για κάθε έναν από τους εμπλεκόμενους.

Ο 42χρονος κατηγορούμενος (το άτομο με το κόκκινο μαντίλι): Η ταυτοποίησή του δεν βασίστηκε μόνο στον σωματότυπο, αλλά σε μικροσκοπικά, επίκτητα χαρακτηριστικά του σακιδίου του.

Συγκεκριμένα, οι αρχές εντόπισαν αδιόρατες φθορές (σκουριές στο φερμουάρ), οι οποίες εμφανίζονται πανομοιότυπες τόσο στις φωτογραφίες των διακοπών του 2009 όσο και σε εκείνες από την ημέρα της επίθεσης.

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Ο δεύτερος συλληφθείς (ψηλός άνδρας με καπέλο και γυαλιά): Σύμφωνα με τη δικογραφία, το στοιχείο που τον συνδέει με την επίθεση είναι ένα κόκκινο σύμβολο punk συγκροτήματος, ζωγραφισμένο πάνω στην τσάντα του, η οποία εντοπίζεται και στα δύο φωτογραφικά αρχεία.

Η 46χρονη κατηγορούμενη: Τα στοιχεία της αστυνομίας για τη συγκεκριμένη ύποπτο χαρακτηρίζονται πιο περιορισμένα, καθώς η ταυτοποίηση στηρίχθηκε κυρίως στον σωματότυπο και τον τύπο των μαλλιών της, χωρίς την ύπαρξη κάποιου χαρακτηριστικού αντικειμένου.

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Ο «ύποπτος Νο 8»: Πρόκειται για έναν ψηλό άνδρα ο οποίος, σε αντίθεση με τους άλλους δύο κατηγορούμενους, εμφανίζεται σε φωτογραφικό στιγμιότυπο να σπάει ο ίδιος την τζαμαρία του υποκαταστήματος.

Η απάντηση της υπεράσπισης

Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων αμφισβητούν έντονα το σκεπτικό των αρχών. Υποστηρίζουν ότι η έκθεση της ΕΛ.ΑΣ. δεν προχωρά σε επιστημονική αναγνώριση προσώπων, αλλά σε αυθαίρετη ταυτοποίηση «κινητών αντικειμένων».

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Παράλληλα, ειδικά για την περίπτωση της 46χρονης, οι δικηγόροι επισημαίνουν ότι η αστυνομία διέθετε το ίδιο ακριβώς υλικό ήδη από το 2020, χωρίς ωστόσο να έχει προχωρήσει τότε στην ταυτοποίησή της, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για τη σκοπιμότητα των σημερινών διώξεων.