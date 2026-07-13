Μαρία Σάκκαρη: Πρεμιέρα με το δεξί στο Athens Open- Στις κερκίδες ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο Athens Open η Μαρία Σάκκαρη.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 2-0 σετ της Πολίνα Κουντερμέτοβα στην πρεμιέρα της στο τουρνουά της WTA στην Αθήνα, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

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Καταιγιστική στο ξεκίνημα

Έχοντας την υποστήριξη των φιλάθλων αλλά και του συντρόφου της, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, που βρέθηκε στις κερκίδες, η Σάκκαρη πραγματοποίησε μια επιβλητική εμφάνιση, ιδιαίτερα στο πρώτο κομμάτι της αναμέτρησης.

Με απόλυτη κυριαρχία στο κορτ, δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στην αντίπαλό της, κατακτώντας το πρώτο σετ με το εμφατικό 6-0.

Αντίδραση και «σφράγισμα» της νίκης στο τάι μπρέικ

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε στο δεύτερο σετ, με την Κουντερμέτοβα να παρουσιάζεται σαφώς πιο ανταγωνιστική και να βγάζει ενέργεια στο παιχνίδι της, οδηγώντας τη μάχη στις λεπτομέρειες.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, ωστόσο, διατήρησε την ψυχραιμία της στα κρίσιμα σημεία και έκλεισε το ματς στο τάι μπρέικ (7-1), γνωρίζοντας την αποθέωση από το κοινό.

Το βλέμμα στους «16»

Μετά τη νίκη της με 6-0, 7-6 (1), η Σάκκαρη στρέφει πλέον την προσοχή της στη φάση των «16». Εκεί θα τεθεί αντιμέτωπη με τη νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα στη Χότζιτς και την Νταρτ, σε ένα παιχνίδι όπου η Ελληνίδα αθλήτρια διατηρεί τον πρώτο λόγο για την πρόκριση.