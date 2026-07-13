ΣΥΡΙΖΑ: Εύθειες βολές εναντίον Πολάκη στην Πολιτική Γραμματεία, απειλές καταγγέλλει η Σαπουνά – «Τραμπούκοι, κατέστρεψαν το κόμμα»

Σε κλίμα έντονης πόλωσης, με καταγγελίες για απειλές και ευθείες βολές κατά του Παύλου Πολάκη, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες σημαδεύτηκαν από ηχηρές παραιτήσεις στελεχών.

Οι αποχωρήσαντες από την Κουμουνδούρου τοποθετήθηκαν σε ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα. Η απερχόμενη αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος, Αναστασία Σαπουνά, ξεκαθάρισε τη θέση της δηλώνοντας: «Δεν μπορώ να σηκώσω άλλο το βάρος δεν με φόβισαν οι απειλές που έχω δεχθεί».

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Η κυρία Σαπουνά, η οποία εξέφρασε δημόσια τη στήριξή της στον Σωκράτη Φάμελλο, συμπλήρωσε: «Υποχωρώ καθαρά γιατί δεν μπορώ να στηρίξω αυτό που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή στο κόμμα.

Είναι μάταιο να συνεχίζεται ένας αλληλοσπαραγμός, ένας εμφύλιος. Αν δεν αλλάξουν τα πράγματα άμεσα δεν μπορούμε να υπάρξουμε την επόμενη ημέρα».

Πυρά Λαμπρινίδη για «σχέδιο διάλυσης» του κόμματος

Στο ίδιο μήκος κύματος και σε εξαιρετικά συναισθηματική φόρτιση κινήθηκε και ο γραμματέας της Νεολαίας, Πάνος Λαμπρινίδης Στάχτος.

Ο ίδιος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Παύλο Πολάκη, κάνοντας λόγο για παρακμή και καταγγέλλοντας εσωκομματικές σκοπιμότητες.

«Το κόμμα το κατέστρεψαν αυτοί που το θέλανε διχοτομημένο για να το ελέγξουν». «Θεωρούμε ότι δεν μας αξίζει με όλες τις κρίσεις που έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια. Δεν θα νομιμοποιήσουμε κανέναν Πολάκη.

Σήμερα δεν χάσαμε, παραιτηθήκαμε γιατί δεν μπορούμε να νομιμοποιούμε άλλο αυτή την κατάντια. Το κόμμα το κατέστρεψαν αυτοί που το θέλανε διχοτομημένο για να το ελέγξουν», σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η κομματική βάση τάσσεται υπέρ του Αλέξη Τσίπρα.

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Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο γραμματέας της Νεολαίας έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα του για το μέλλον.

«Δε φοβηθήκαμε ποτέ τραμπούκους και ούτε τώρα θα τους φοβηθούμε, μακάρι στις εκλογές να έχουμε νικηφόρο αποτέλεσμα και να αλλάξει κάτι».

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ΣΥΡΙΖΑ: «Το κόμμα συνεχίζει τη συντεταγμένη πορεία του – Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη»

Έτοιμος για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος επικύρωσε και επίσημα την προγενέστερη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Με την κίνηση αυτή, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κλειδώνει την αυτόνομη παρουσία του στις κάλπες, βάζοντας τέλος στα σενάρια για ευρύτερες εκλογικές συμπράξεις.

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Αναλυτικά η απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας

«Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία συνεχίζει τη συντεταγμένη του πορεία. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου ήταν μία τομή στη μέχρι τώρα πορεία μας. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου συνεδρίου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, ως κόμμα της σύγχρονης Αριστεράς, μπαίνει στη μάχη με το προγραμματικό, ιδεολογικό οπλοστάσιό του, με το πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό της Αριστεράς, με τη βαριά κληρονομιά της ιστορίας μας, αλλά και της διακυβέρνησης 2015 – 2019.

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Το ερχόμενο Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας. Οι επόμενες μέρες θα είναι η απαρχή μιας νέας αναγκαίας ενότητας και των αριστερών δυνάμεων.

Η σύγχρονη Αριστερά και το πρόγραμμά της είναι η απάντηση στις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας».