Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο Παρίσι για τη «Συμμαχία των Προθύμων» – Η αντζέντα της συζήτησης στο δείπνο των ηγετών
Επί τάπητος η στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας
Στη γαλλική πρωτεύουσα βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συμμετέχοντας στις εργασίες της «Συμμαχίας των Προθύμων».
Στη συνάντηση κορυφής δίνουν το «παρών» περισσότεροι από 20 Ευρωπαίοι ηγέτες και συνολικά 37 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, με αντικείμενο τον συντονισμό των επόμενων πρωτοβουλιών για την έμπρακτη στήριξη του Κιέβου.
Η σύνοδος φιλοξενείται στο εμβληματικό Hôtel des Invalides, κατόπιν πρόσκλησης του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, عشية των εορτασμών για την εθνική επέτειο της Γαλλίας.
Μετά το πέρας των συνομιλιών, οι προσκεκλημένοι θα μεταβούν στο Μέγαρο των Ηλυσίων για το επίσημο δείπνο που παραθέτει προς τιμήν τους ο κ. Μακρόν.
Το πρόγραμμα του Έλληνα πρωθυπουργού θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 14 Ιουλίου, οπότε και θα παρακολουθήσει τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης, πλαισιωμένος από δεκάδες ξένους ηγέτες.
Στρατιωτική ενίσχυση και κυρώσεις στο μικροσκόπιο
Κεντρικός πυλώνας της συνάντησης είναι η κλιμάκωση της στρατιωτικής και πολιτικής αρωγής προς την Ουκρανία, με στόχο την άσκηση περαιτέρω πίεσης στη Μόσχα και την αναχαίτιση των ρωσικών επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η ατζέντα περιλαμβάνει:
- Την άμεση αποστολή πρόσθετων εξοπλιστικών πακέτων.
- Την περαιτέρω ενίσχυση της ουκρανικής αντιαεροπορικής ομπρέλας.
- Την υιοθέτηση νέων περιοριστικών μέτρων κατά των εσόδων της Ρωσίας, με έμφαση στην αντιμετώπιση του «σκιώδους στόλου» που διακινεί ρωσικό πετρέλαιο.
Ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από την έναρξη της συνόδου, υπογράμμισε ότι προτεραιότητα παραμένει η προστασία της Ουκρανίας από τις αεροπορικές επιδρομές.
Πριν από το επίσημο δείπνο, έχει προγραμματιστεί κοινή συνέντευξη Τύπου των Εμανουέλ Μακρόν, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, όπου αναμένεται να στείλουν ισχυρό μήνυμα διαρκούς και αδιαπραγμάτευτης στήριξης προς το Κίεβο.
Ζελένσκι: «Ασπίδα» κατά των βαλλιστικών πυραύλων
Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος προσήλθε στις συνομιλίες θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την αναβάθμιση της αντιβαλλιστικής άμυνας της χώρας του.
Το Κίεβο αναμένεται να παρουσιάσει στους εταίρους ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα αντιβαλλιστικής προστασίας, επιδιώκοντας παράλληλα τη σύναψη στρατηγικών συμμαχιών με τις ευρωπαϊκές αμυντικές βιομηχανίες για την εγχώρια ανάπτυξη νέων συστημάτων.
Ο κ. Ζελένσκι εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς το Παρίσι για τη σταθερή του συμπαράσταση, ενώ γνωστοποίησε ότι ουκρανικά στρατιωτικά τμήματα θα παρελάσουν τιμητικά στην Ημέρα της Βαστίλης.
Η κρίσιμη αυτή διεθνής συνάντηση λαμβάνει χώρα σε μια συγκυρία σφοδρών συγκρούσεων στο μέτωπο, με την Ουκρανία να πιέζει για ταχεία παροχή πυρομαχικών και αντιαεροπορικών συστημάτων τελευταίας τεχνολογίας.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις