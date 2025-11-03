Βορίζια: Εκτός κινδύνου οι τραυματίες – Πήρε εξιτήριο μία 26χρονη από το Βενιζέλειο

Στο ΠΑΓΝΗ εκτός κινδύνου νοσηλεύονται οι 3 τραυματίες του μακελειού στα Βορίζια που στοίχισε την ζωή σε δύο άτομα, μία γυναίκα 57 ετών και ενός άνδρα 39 ετών.

Ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Γιώργος Χαλκιαδάκης μιλώντας στον ΑΝΤ1 ανέφερε ότι πρόκειται για δύο άνδρες της ίδιας οικογένειας, που νοσηλεύονται φρουρούμενοι σε ειδικό θάλαμο, ενώ τους έχουν απαγγελθεί και κατηγορίες, ενώ μία γυναίκα, νοσηλεύεται στην Ορθοπεδική Κλινική.

Όλοι τους είναι καλά στην υγεία τους, ενώ η γυναίκα αναμένεται να λάβει εξιτήριο μέσα στην ημέρα, σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr. Παράλληλα, καλά στην υγεία της είναι και η 26χρονη τραυματίας από τα Βορίζια που νοσηλευόταν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, η οποία και έλαβε εξιτήριο.