ΗΠΑ: Ξεκινά ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν – Αντίθετος ο ΟΗΕ στα τέλη διέλευσης που εξήγγειλε ο Τραμπ

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η διεθνής ναυσιπλοΐα, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να θέσουν σε εφαρμογή πλήρη ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν από το βράδυ της Τρίτης, (στις 23:00 ώρα Ελλάδας).

Την είδηση γνωστοποίησε το Κοινό Κέντρο Ναυτικών Πληροφοριών του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

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Το πλαίσιο του αμερικανικού αποκλεισμού

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της Ουάσιγκτον, τα περιοριστικά μέτρα θα αφορούν το σύνολο της ιρανικής ακτογραμμής, περιλαμβάνοντας όλα τα λιμάνια καθώς και τους τερματικούς σταθμούς πετρελαίου της χώρας.

Ο αποκλεισμός θα επιβάλλεται οριζόντια σε όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως της σημαίας που φέρουν.Ωστόσο, προβλέπονται συγκεκριμένες εξαιρέσεις.

Δεν θα παρεμποδίζεται η «ουδέτερη διέλευση» από τα Στενά του Ορμούζ, εφόσον τα πλοία κατευθύνονται προς ή αναχωρούν από προορισμούς που δεν σχετίζονται με το Ιράν.

Θα επιτρέπεται η διέλευση σε πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, αφού πρώτα υποβληθούν στους απαραίτητους ελέγχους των αμερικανικών δυνάμεων.

Ο Τραμπ ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο για την επανέναρξη των επιχειρήσεων στο Ιράν

Την ίδια ώρα ο Τραμπ γνωστοποίησε και επίσημα στο Κογκρέσο την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν.

Η εξέλιξη αυτή πυροδοτεί εκ νέου μια έντονη θεσμική αντιπαράθεση στο εσωτερικό των ΗΠΑ σχετικά με τις προεδρικές δικαιοδοσίες σε περιόδους πολέμου.

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Τα «αμυντικά πλήγματα» και η επιστολή

Σύμφωνα με απόρρητη επιστολή που εστάλη στην ηγεσία του Κογκρέσου την περασμένη Παρασκευή —το περιεχόμενο της οποίας έφεραν στο φως της δημοσιότητας τη Δευτέρα οι New York Times— ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ προχώρησαν στις 7 Ιουλίου σε προληπτικές στρατιωτικές ενέργειες.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος έκανε λόγο για «αμυντικά πλήγματα εναντίον στόχων εντός του Ιράν», επισημοποιώντας έτσι το άνοιγμα του πολεμικού μετώπου.

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Θεσμικός «πόλεμος» για τις εξουσίες του Προέδρου

Η κίνηση αυτή του Λευκού Οίκου αναζωπυρώνει τη βαθιά κρίση ανάμεσα στην εκτελεστική και τη νομοθετική εξουσία των ΗΠΑ. Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκεται το αν ο εκάστοτε πρόεδρος νομιμοποιείται να συντηρεί ή να επεκτείνει στρατιωτικές συγκρούσεις παρακάμπτοντας την έγκριση του Κογκρέσου.

Τόσο η Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και η Γερουσία έχουν εκδώσει ψηφίσματα που απαιτούν την άμεση κατάπαυση του πυρός ή, εναλλακτικά, την υποχρεωτική κατάθεση επίσημου αιτήματος από τον πρόεδρο για την εξασφάλιση άδειας συνέχισης των επιχειρήσεων.

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Από την άλλη πλευρά, η αμερικανική προεδρία απορρίπτει τις πιέσεις των νομοθετών, εμμένοντας στη γραμμή ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κινείται απόλυτα εντός των πλαισίων που του ορίζει το Σύνταγμα υπό την ιδιότητά του ως αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.

Μπλόκο από τον ΟΗΕ στα «χαράτσια» διέλευσης

Την ίδια ώρα, έντονη διπλωματική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει με αφορμή την πρόθεση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να επιβάλει ειδικό τέλος ύψους 20% επί των φορτίων που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ.

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Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ) του ΟΗΕ αντέδρασε άμεσα, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή του στην επιβολή οποιασδήποτε οικονομικής επιβάρυνσης σε διεθνείς θαλάσσιες διόδους και ζητώντας επίσημες εξηγήσεις από τον Λευκό Οίκο.

Η πρόθεση αυτή έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης του Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, στην οποία υποστήριξε ότι η διαδικασία είσπραξης των τελών θα ξεκινήσει αμέσως, χωρίς ωστόσο να αποσαφηνίσει τις τεχνικές λεπτομέρειες.

Σχολιάζοντας την εξέλιξη, εκπρόσωπος του ναυτιλιακού οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών δήλωσε: «Γνωρίζουμε την ανάρτηση και αναμένουμε περισσότερες λεπτομέρειες»

Παράλληλα, ο ΙΜΟ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ξεκαθαρίζει τη σταθερή νομική του θέση:«Υπήρξαμε πάντα συνεπείς στη στάση μας σχετικά με τα τέλη, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ, International Maritime Organization) τάσσεται σθεναρά κατά της χρέωσης τελών για διέλευση μέσω πορθμών που χρησιμοποιούνται για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Δεν υπάρχει καμία νομική βάση μέσω της οποίας να εισαγάγονται υποχρεωτικά τέλη απλά για να διέλθει κανείς από έναν πορθμό»

Ανήσυχη η ναυτιλιακή βιομηχανία

Οι μονομερείς ενέργειες των ΗΠΑ έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό στους κύκλους της διεθνούς ναυτιλίας, με στελέχη του κλάδου να προειδοποιούν ότι τέτοιου είδους μέτρα συνιστούν κατάφωρη παραβίαση των διεθνών συμβάσεων.

Εκφράζοντας την έκδηλη ανησυχία της αγοράς, ανώτατος ναυτιλιακός παράγοντας, ο οποίος επέλεξε να τηρήσει την ανωνυμία του, διερωτήθηκε αναφορικά με την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου: «Πώς αυτό θα καταστήσει ασφαλέστερη τη διέλευση από εκεί και ποιες εγγυήσεις θα προσφέρει;»