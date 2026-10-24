Τασούλας σε βασιλιά Ιορδανίας για το μακελειό στην εκκλησία: «Να συλληφθούν και να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι δράστες»

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον βασιλιά της Ιορδανίας, Αμπντάλα Β΄, είχε το απόγευμα του Σαββάτου (24/10) ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, με αφορμή την πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση στην ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, στο χωριό Χαμούντ της επαρχίας Καράκ.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε τη βαθιά οδύνη του για την επίθεση, η οποία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια κηδείας, καθώς και τα ειλικρινή συλλυπητήριά του προς τον λαό της Ιορδανίας και τις οικογένειες των θυμάτων.

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Παράλληλα, υπογράμμισε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της Ελλάδας για την ασφάλεια της ελληνορθόδοξης κοινότητας, ενώ ο βασιλιάς Αμπντάλα διαβεβαίωσε ότι οι ιορδανικές Αρχές είναι αποφασισμένες να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους δράστες.

Τασούλας: «Να παραμείνει ακλόνητη η ειρηνική συνύπαρξη των θρησκευτικών κοινοτήτων»

Κατά τη συνομιλία τους, ο Κωνσταντίνος Τασούλας εξέφρασε την ηθική του υποστήριξη προς τους τραυματίες και όλους όσοι βρέθηκαν στο στόχαστρο της επίθεσης, σε μια στιγμή θρήνου.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η Ιορδανία αποτελεί διαχρονικά παράδειγμα ειρηνικής συνύπαρξης διαφορετικών θρησκευτικών κοινοτήτων.

Όπως επισήμανε, το συγκεκριμένο υπόδειγμα πρέπει να παραμείνει ακλόνητο, παρά το σοκ που προκάλεσε η τρομοκρατική επίθεση.

Ταυτόχρονα, επανέλαβε το μεγάλο ενδιαφέρον της Ελλάδας για την προστασία και την ασφάλεια των μελών της ελληνορθόδοξης κοινότητας της χώρας.

«Η σύλληψη των ενόχων θα αποκαταστήσει το αίσθημα ασφάλειας»

Ο κ. Τασούλας υπογράμμισε ότι η σύλληψη και η παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων θα συμβάλουν αποφασιστικά στην αποκατάσταση του αισθήματος δικαιοσύνης και ασφάλειας στην ελληνορθόδοξη κοινότητα.

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Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η Ιορδανία μπορεί να παραμείνει «όαση σταθερότητας και ασφάλειας» σε μια ευρύτερη περιοχή που δοκιμάζεται από συγκρούσεις και γεωπολιτικές εντάσεις.

Η αναφορά αυτή υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει η ελληνική πλευρά στον σταθεροποιητικό ρόλο της Ιορδανίας στη Μέση Ανατολή.

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Αμπντάλα Β΄: «Αποφασισμένες οι Αρχές να συλλάβουν τους τρομοκράτες»

Από την πλευρά του, ο βασιλιάς Αμπντάλα Β΄ ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την επικοινωνία και τη συμπαράστασή του προς τη χώρα και τον λαό της Ιορδανίας.

Όπως τόνισε, οι ιορδανικές Αρχές είναι αποφασισμένες να συλλάβουν τους υπευθύνους της τρομοκρατικής επίθεσης.

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Στην Ιορδανία έχει κηρυχθεί τριήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα της επίθεσης.

Νέα συνάντηση Τασούλα – Αμπντάλα στις 7 Δεκεμβρίου

Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία, ο βασιλιάς της Ιορδανίας αναφέρθηκε και στην επικείμενη συνάντησή του με τον Κωνσταντίνο Τασούλα.

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Οι δύο άνδρες αναμένεται να συναντηθούν στις 7 Δεκεμβρίου στο Αμάν, στο πλαίσιο της Διεθνούς Διάσκεψης με θέμα «Προστασία της Ανθρωπότητας στον Πόλεμο».

Ο βασιλιάς Αμπντάλα εξέφρασε την προσδοκία του για τη συνάντηση αυτή, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς ανησυχίας για την ασφάλεια των αμάχων και των θρησκευτικών κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή.

Η πολύνεκρη επίθεση στην ελληνορθόδοξη εκκλησία

Η τρομοκρατική επίθεση σημειώθηκε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στον ελληνορθόδοξο ναό του Αγίου Γεωργίου, στο χωριό Χαμούντ της επαρχίας Καράκ.

Ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον ανθρώπων που συμμετείχαν σε κηδεία, προκαλώντας αιματοχυσία.

Όπως είχε μεταδώσει το DEBATER στο αρχικό ρεπορτάζ για την επίθεση στην ελληνορθόδοξη εκκλησία, ο πρώτος απολογισμός έκανε λόγο για επτά νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση που μεταδόθηκε στη συνέχεια, ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε στους εννέα.

Η επίθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Ελλάδα. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καταδίκασε το περιστατικό, ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, επικοινώνησε με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο.

Οι σχετικές δηλώσεις παρουσιάστηκαν στο ρεπορτάζ του DEBATER για τις αντιδράσεις Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη.

Η επικοινωνία του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον βασιλιά της Ιορδανίας αποτελεί μία ακόμη θεσμική παρέμβαση της ελληνικής πλευράς μετά την πολύνεκρη επίθεση, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της ελληνορθόδοξης κοινότητας.