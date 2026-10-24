28η Οκτωβρίου: Έκτακτα μέτρα της Τροχαίας σε όλη τη χώρα – Πότε απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών

Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας σε ολόκληρη τη χώρα θέτει σε εφαρμογή η Ελληνική Αστυνομία ενόψει της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 2026, με εντατικούς ελέγχους στο οδικό δίκτυο και απαγορεύσεις κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων σε συγκεκριμένα τμήματα των εθνικών οδών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., τα μέτρα θα εφαρμοστούν από την Τρίτη 27 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, με στόχο την ομαλή μετακίνηση των οδηγών και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

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Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εισόδους και εξόδους των μεγάλων αστικών κέντρων, στα σημεία όπου παρατηρείται αυξημένη συχνότητα τροχαίων ατυχημάτων, αλλά και στις περιοχές με μεγάλη συγκέντρωση ταξιδιωτών.

28η Οκτωβρίου: Πότε απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων, θα εφαρμοστούν περιορισμοί στην κυκλοφορία φορτηγών αυτοκινήτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των 3,5 τόνων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι απαγορεύσεις έχουν προγραμματιστεί ως εξής:

Ημέρα Ώρες απαγόρευσης Κατεύθυνση Τρίτη 27 Οκτωβρίου 16:00–22:00 Έξοδος από τις μεγάλες πόλεις Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 16:00–23:00 Επιστροφή προς τα μεγάλα αστικά κέντρα

Οι περιορισμοί αφορούν τα τμήματα του εθνικού οδικού δικτύου που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις, καθώς και τις κατηγορίες οχημάτων που εμπίπτουν στην απαγόρευση.

Οι επαγγελματίες οδηγοί καλούνται να προγραμματίσουν τις μετακινήσεις τους λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

Αυξημένη παρουσία της Τροχαίας σε εθνικές οδούς και πόλεις

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η τροχονομική αστυνόμευση θα ενισχυθεί σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο της χώρας.

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Ειδικότερα, προβλέπονται:

Αυξημένη παρουσία αστυνομικών σε σημεία με συχνά τροχαία ατυχήματα.

Εντατικοί έλεγχοι στις εισόδους και εξόδους μεγάλων πόλεων.

Στοχευμένη αστυνόμευση σε εθνικές και επαρχιακές οδούς.

Ειδικά μέτρα κυκλοφορίας εντός των αστικών κέντρων.

Ενισχυμένη αστυνομική παρουσία σε αεροδρόμια, λιμάνια και σταθμούς.

Συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση κυκλοφοριακών προβλημάτων.

Για την εφαρμογή των μέτρων θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα της Αστυνομίας, με το απαραίτητο προσωπικό και εξοπλισμό.

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Οι υπηρεσίες της Τροχαίας θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου.

Στο στόχαστρο αλκοόλ, ταχύτητα και χρήση κινητού

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων που, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., συνδέονται με την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων.

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Συγκεκριμένα, τα ειδικά συνεργεία της Τροχαίας θα πραγματοποιούν ελέγχους για:

Υπερβολική ταχύτητα και επικίνδυνους ελιγμούς.

και επικίνδυνους ελιγμούς. Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

κατά την οδήγηση. Αντικανονικό προσπέρασμα και παραβίαση διπλής διαχωριστικής γραμμής.

Μη χρήση ζώνης ασφαλείας και προστατευτικού κράνους.

Μη χρήση παιδικών καθισμάτων και κατάλληλων μέσων συγκράτησης.

Οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης ή από ανηλίκους.

Οδήγηση με σκοπό την επίδειξη ικανοτήτων.

Κυκλοφορία οχημάτων χωρίς τον προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο.

Χρήση φθαρμένων ελαστικών.

Η Ελληνική Αστυνομία διευκρινίζει ότι οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται τόσο σε κεντρικούς οδικούς άξονες όσο και σε σημεία όπου καταγράφονται αυξημένοι κίνδυνοι για την οδική ασφάλεια.

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Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη ειδική επιχείρηση της Τροχαίας στην Αττική, που είχε παρουσιάσει το DEBATER, είχαν βεβαιωθεί περισσότερες από 1.200 παραβάσεις σε φορτηγά οχήματα.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και για τις παρελάσεις

Πέρα από τα πανελλαδικά μέτρα, σε αρκετές πόλεις θα ισχύσουν και τοπικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων και των παρελάσεων.

Στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, έχουν ήδη ανακοινωθεί διακοπές κυκλοφορίας και απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης σε κεντρικούς δρόμους.

Όπως έχει παρουσιάσει αναλυτικά το DEBATER, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου περιλαμβάνουν περιορισμούς στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου και σε άλλες κεντρικές οδούς λόγω της στρατιωτικής παρέλασης.

Οι οδηγοί καλούνται να ενημερώνονται για τις κατά τόπους ρυθμίσεις πριν ξεκινήσουν τις μετακινήσεις τους.

Οι οδηγίες της ΕΛ.ΑΣ. προς τους οδηγούς

Με αφορμή τις μετακινήσεις για την εθνική επέτειο, η Ελληνική Αστυνομία απευθύνει συγκεκριμένες συστάσεις προς τους πολίτες.

Πριν από κάθε ταξίδι, οι οδηγοί θα πρέπει να ελέγχουν την τεχνική κατάσταση του οχήματός τους, να ενημερώνονται για τον καιρό και τις συνθήκες του οδικού δικτύου και να προγραμματίζουν εγκαίρως τη διαδρομή τους.

Παράλληλα, η ΕΛ.ΑΣ. υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητο:

Να τηρούνται τα όρια ταχύτητας και οι κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Να αποφεύγεται η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Να μην καταναλώνεται αλκοόλ πριν από την οδήγηση.

Να χρησιμοποιούνται πάντοτε ζώνες ασφαλείας και προστατευτικά κράνη.

Να μεταφέρονται τα παιδιά με κατάλληλα παιδικά καθίσματα.

Να τηρούνται οι οδικές σημάνσεις και οι υποδείξεις των τροχονόμων.

Να αποφεύγεται η υπερεκτίμηση των οδηγικών ικανοτήτων και των δυνατοτήτων του οχήματος.

Η Αστυνομία καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν υπευθυνότητα και προσοχή, ώστε οι μετακινήσεις για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου να πραγματοποιηθούν με ασφάλεια.