Σκληρή απάντηση ΥΠΕΞ στην Τουρκία για τη Θράκη: «Υποκριτικό να μας παραδίδετε μαθήματα θρησκευτικής ελευθερίας»

Σε υψηλούς τόνους απάντησε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών στην Τουρκία το Σάββατο (24/10), μετά τις αιτιάσεις της Άγκυρας για τη διαδικασία ανάδειξης των μουφτήδων στη Θράκη και το καθεστώς της μουσουλμανικής μειονότητας.

Η Αθήνα χαρακτηρίζει «τουλάχιστον υποκριτικό» το γεγονός ότι η Τουρκία επιχειρεί να παραδώσει μαθήματα θρησκευτικής ελευθερίας στην Ελλάδα, υπενθυμίζοντας ότι στην ίδια την Τουρκία οι μουφτήδες διορίζονται από το κράτος.

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Παράλληλα, το ελληνικό ΥΠΕΞ επικαλείται τη Συνθήκη της Λωζάννης του 1923, υπογραμμίζοντας ότι η μειονότητα της Θράκης αναγνωρίζεται ως θρησκευτική και ότι ο χαρακτήρας της δεν μπορεί να επαναπροσδιορίζεται μονομερώς.

ΥΠΕΞ: «Η Τουρκία δεν μπορεί να παραδίδει μαθήματα θρησκευτικής ελευθερίας»

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει την κριτική της Άγκυρας για τον τρόπο επιλογής των μουφτήδων σε Ξάνθη και Κομοτηνή.

Ειδικότερα, επισημαίνει ότι με τον νόμο 4964/2022 η Ελλάδα θέσπισε νέα διαδικασία ανάδειξης των μουφτήδων, στην οποία συμμετέχουν μέλη της ίδιας της μουσουλμανικής μειονότητας, συμπεριλαμβανομένων γυναικών.

Σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, το συγκεκριμένο πλαίσιο ενισχύει τη διαφάνεια και διασφαλίζει τον σεβασμό της θρησκευτικής ελευθερίας.

Το ελληνικό ΥΠΕΞ χαρακτηρίζει υποκριτική την κριτική της Τουρκίας, τονίζοντας ότι στη γειτονική χώρα οι μουφτήδες διορίζονται από το κράτος.

Η Αθήνα επισημαίνει ακόμη ότι η αξιοπιστία των υποδείξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα προϋποθέτει συνέπεια μεταξύ λόγων και πράξεων.

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«Η Συνθήκη της Λωζάννης είναι σαφής»

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η ελληνική διπλωματία στον χαρακτήρα της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης.

Όπως αναφέρει το ΥΠΕΞ, η Συνθήκη της Λωζάννης του 1923 καθορίζει το νομικό καθεστώς της μειονότητας, την οποία η Ελλάδα αναγνωρίζει ως θρησκευτική.

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Το υπουργείο υπογραμμίζει ότι ο χαρακτήρας αυτός δεν μπορεί να αμφισβητείται ή να επαναπροσδιορίζεται κατά περίπτωση.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι τα μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας είναι Έλληνες πολίτες και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ελληνικής κοινωνίας.

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Η συγκεκριμένη τοποθέτηση αποτελεί απάντηση στην τουρκική πλευρά, η οποία χρησιμοποιεί τον όρο «τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης».

Η Αθήνα απορρίπτει τις παρεμβάσεις στα εσωτερικά της χώρας

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι η ελεύθερη άσκηση της θρησκευτικής πίστης αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα.

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Διευκρινίζει, ωστόσο, ότι η επίκληση αυτού του δικαιώματος δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για παρεμβάσεις στις εσωτερικές υποθέσεις ενός κυρίαρχου κράτους.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η Ελλάδα, ως ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, προστατεύει τα δικαιώματα όλων των πολιτών στη βάση της ισονομίας, της ισοπολιτείας και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου.

Τι προκάλεσε τη νέα ελληνοτουρκική αντιπαράθεση

Η νέα διπλωματική ένταση ξέσπασε μετά την ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών για τη διαδικασία επιλογής μουφτήδων σε Ξάνθη και Κομοτηνή.

Η Άγκυρα κατηγόρησε την Ελλάδα ότι δεν αναγνωρίζει πρόσωπα τα οποία η ίδια χαρακτηρίζει εκλεγμένους μουφτήδες της μειονότητας.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ελληνική διαδικασία διορισμού παραβιάζει τη θρησκευτική ελευθερία των μελών της μειονότητας.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ ζήτησε από την Αθήνα να αναγνωρίσει τους μουφτήδες που θεωρεί νόμιμα εκλεγμένους και να σταματήσει, κατά τη διατύπωσή του, τις προσπάθειες επιβολής διορισμένων θρησκευτικών ηγετών.

Οι ισχυρισμοί αυτοί απορρίπτονται από την ελληνική πλευρά, η οποία υποστηρίζει ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προβλέπει συμμετοχή εκπροσώπων της μειονότητας στη διαδικασία επιλογής.

Ποιοι είναι οι νέοι μουφτήδες Ξάνθης και Κομοτηνής

Η αντιπαράθεση εκδηλώθηκε μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης των διορισμών των νέων μουφτήδων, την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα:

Μουφτής Ξάνθης: Σιουκρή Σερίφ Δαμάδογλου του Αχμέτ.

Σιουκρή Σερίφ Δαμάδογλου του Αχμέτ. Μουφτής Κομοτηνής: Μπιλάλ Καρά Χαλήλ του Μπεχρή.

Είχε προηγηθεί ο διορισμός του Εμίν Σερίφ στη θέση του Μουφτή Διδυμοτείχου.

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, η θητεία των μουφτήδων είναι πενταετής, με δυνατότητα μίας ανανέωσης.

Δεν είναι η πρώτη αντιπαράθεση για τους μουφτήδες

Το ζήτημα έχει προκαλέσει επανειλημμένα διπλωματικές αντιδράσεις μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας.

Τον περασμένο Απρίλιο, η Τουρκία είχε διατυπώσει ανάλογες αιτιάσεις για τη διαδικασία επιλογής των μουφτήδων.

Τότε, όπως είχε μεταδώσει το DEBATER σε αναλυτικό ρεπορτάζ για την απάντηση του ελληνικού ΥΠΕΞ, η Αθήνα είχε υπογραμμίσει ότι η Συνθήκη της Λωζάννης δεν περιλαμβάνει διάταξη που να προβλέπει εκλογή των μουφτήδων από τη μειονότητα.

Η ελληνική πλευρά είχε επίσης επισημάνει ότι οι μουφτήδες στην Ελλάδα διαθέτουν, πέρα από τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, συγκεκριμένες διοικητικές και δικαιοδοτικές αρμοδιότητες.

Η νέα αντιπαράθεση αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη διαφωνία των δύο χωρών για τον τρόπο ανάδειξης της θρησκευτικής ηγεσίας και τον προσδιορισμό της μειονότητας στη Θράκη.