Μητσοτάκης για Μονή Σινά: «Ιστορική τομή» η συμφωνία με την Αίγυπτο – Τηλεφώνημα στον Αρχιεπίσκοπο Συμεών

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αρχιεπίσκοπο Σινά, Φαράν και Ραϊθώ κ. Συμεών είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να τον συγχαρεί για τις αποφάσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης σχετικά με τη συμφωνία με την Αίγυπτο και να εκφράσει την υποστήριξη της ελληνικής πλευράς.

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του Μεγάρου Μαξίμου, ο πρωθυπουργός μετέφερε στον Αρχιεπίσκοπο Συμεών την υποστήριξή του, εκ μέρους όλων των Ελλήνων, στις αποφάσεις της Ιεράς Μονής.

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Παράλληλα, χαρακτήρισε τη συμφωνία μεταξύ της Μονής και της Αιγύπτου «ιστορική τομή», τονίζοντας ότι εδραιώνει τη νομική της θέση και διασφαλίζει την ύπαρξη και τον ελληνορθόδοξο χαρακτήρα της στο διηνεκές.

Μητσοτάκης: «Ισχυρό μήνυμα ενότητας του Οικουμενικού Ελληνισμού»

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στην κοινή στάση των πέντε Ορθόδοξων Εκκλησιών απέναντι στο ζήτημα της Μονής Σινά.

Πρόκειται για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, την Εκκλησία της Κύπρου και την Εκκλησία της Ελλάδος.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η κοινή τους στάση αποτελεί «ένα ισχυρό και σαφές μήνυμα ενότητας του Οικουμενικού Ελληνισμού, αλλά και της Ορθοδοξίας της καθ’ ημάς Ανατολής».

Όπως επισήμανε, επιβεβαιώνει παράλληλα όσα μπορεί να επιτύχει ο Ελληνισμός όταν ενώνεται και εργάζεται μεθοδικά.

Η αναφορά αυτή συνδέεται με την απόφαση του Αρχιεπισκόπου Συμεών να προχωρήσει προς την υπογραφή της συμφωνίας με την αιγυπτιακή πλευρά, έχοντας εξασφαλίσει την υποστήριξη των πέντε Εκκλησιών.

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«Ιστορική τομή» η συμφωνία με την Αίγυπτο

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τον πρωθυπουργό στη σημασία της συμφωνίας για το μέλλον της ιστορικής Μονής.

Σύμφωνα με την κυβερνητική ενημέρωση, η συμφωνία «αποτελεί μια ιστορική τομή που εδραιώνει τη νομική θέση της Ιεράς Μονής και διασφαλίζει την ύπαρξή της και τον ελληνορθόδοξο χαρακτήρα της στο διηνεκές».

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Η συγκεκριμένη τοποθέτηση αποτυπώνει την εκτίμηση της κυβέρνησης για το περιεχόμενο και τις επιδιωκόμενες εγγυήσεις της συμφωνίας.

Σημειώνεται, πάντως, ότι σύμφωνα με την προηγούμενη ανακοίνωση του Αρχιεπισκόπου Συμεών, η υπογραφή της συμφωνίας δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί, ενώ η ημερομηνία αναμένεται να καθοριστεί το επόμενο διάστημα.

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Η αναφορά στον Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι

Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία, ο πρωθυπουργός και ο Αρχιεπίσκοπος Σινά αναφέρθηκαν επίσης στον ρόλο της αιγυπτιακής ηγεσίας.

Ειδικότερα, έκαναν ιδιαίτερη μνεία στο προσωπικό ενδιαφέρον του προέδρου της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, για το ζήτημα της Ιεράς Μονής.

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Παράλληλα, αναφέρθηκαν στην αγάπη και στον σεβασμό με τον οποίο, όπως σημειώνεται στο κυβερνητικό ενημερωτικό σημείωμα, ο αιγυπτιακός λαός έχει διαχρονικά περιβάλει τη Μονή Σινά.

Η επικοινωνία πραγματοποιείται σε συνέχεια των διαβουλεύσεων που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ της ελληνικής και της αιγυπτιακής πλευράς για τη διευθέτηση των εκκρεμοτήτων σχετικά με το καθεστώς της Μονής.

Το ιστορικό της υπόθεσης της Μονής Σινά

Το ζήτημα του νομικού καθεστώτος της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης επανήλθε στο προσκήνιο μετά τις εξελίξεις που ακολούθησαν δικαστική απόφαση στην Αίγυπτο τον Μάιο του 2025.

Η απόφαση προκάλεσε ανησυχίες σχετικά με το καθεστώς των εκτάσεων και των ακινήτων που συνδέονται με τη Μονή, οδηγώντας σε διπλωματικές και εκκλησιαστικές διαβουλεύσεις.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει επανειλημμένα εκφράσει την υποστήριξή της στη διατήρηση του ιδιαίτερου ιστορικού, θρησκευτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα της Μονής.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε παραστεί στις 31 Οκτωβρίου 2025 στην ενθρόνιση του Αρχιεπισκόπου Συμεών.

Τότε, όπως είχε μεταδώσει το DEBATER, ο πρωθυπουργός είχε χαρακτηρίσει «εθνικό καθήκον» τη διαρκή στήριξη της Μονής Σινά.

Είχε επίσης επισημάνει ότι η Ελλάδα θα βρίσκεται στο πλευρό της Σιναϊτικής Αδελφότητας, με στόχο τη διαφύλαξη της πνευματικής και πολιτιστικής αποστολής της ιστορικής Μονής.

Η σημερινή επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο Συμεών πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη φάση της διαδικασίας, καθώς απομένει η οριστικοποίηση της ημερομηνίας υπογραφής της συμφωνίας με την Αίγυπτο.