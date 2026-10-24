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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βόλος – Παναθηναϊκός: «Πράσινη» απόβαση στο Πανθεσσαλικό με πάνω από 15.000 οπαδούς – Άνοιξαν νέες θύρες

Τεράστια κινητοποίηση των φίλων του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση της Κυριακής στον Βόλο, με περισσότερους από 15.000 οπαδούς να αναμένονται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Βόλος – Παναθηναϊκός: «Πράσινη» απόβαση στο Πανθεσσαλικό με πάνω από 15.000 οπαδούς – Άνοιξαν νέες θύρες
Περισσότεροι από 15.000 φίλοι του Παναθηναϊκού αναμένονται στο Πανθεσσαλικό για την αναμέτρηση με τον Βόλο. (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Σε μια εντυπωσιακή «πράσινη» εξέδρα αναμένεται να μετατραπεί το Πανθεσσαλικό Στάδιο την Κυριακή (25/10), καθώς χιλιάδες φίλοι του Παναθηναϊκού ετοιμάζονται να βρεθούν στον Βόλο για την αναμέτρηση της 8ης αγωνιστικής της Super League.

Η ζήτηση των εισιτηρίων είναι τόσο μεγάλη, ώστε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το απόγευμα του Σαββάτου (24/10) ότι εξασφάλισε επιπλέον θέσεις, ανοίγοντας ακόμη τρεις θύρες για τους φιλάθλους της ομάδας.

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Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για παρουσία περισσότερων από 15.000 οπαδών του «τριφυλλιού», με το ενδεχόμενο να γεμίσει σχεδόν ολόκληρο το γήπεδο να παραμένει ανοιχτό.

Παναθηναϊκός: Άνοιξαν οι Θύρες 31, 32 και 35

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ότι διατίθενται επιπλέον εισιτήρια για τις Θύρες 31, 32 και 35 του Πανθεσσαλικού Σταδίου.

Πρόκειται για θέσεις στο βόρειο πέταλο, οι οποίες προστέθηκαν στις ήδη διαθέσιμες για τους φίλους των «πρασίνων».

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι, ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Βόλο, θα διατεθούν επιπλέον εισιτήρια για τις Θύρες 31, 32 και 35».

Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να εξυπηρετηθεί η αυξημένη ζήτηση, καθώς οι αρχικά διαθέσιμες θέσεις είχαν εξαντληθεί.

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Πάνω από 15.000 φίλοι του Παναθηναϊκού αναμένονται στον Βόλο

Η κινητοποίηση των οπαδών του Παναθηναϊκού είχε γίνει εμφανής από τις πρώτες ημέρες διάθεσης των εισιτηρίων.

Αρχικά, οι «πράσινοι» εξασφάλισαν περίπου 9.000 εισιτήρια, τα οποία εξαντλήθηκαν μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες.

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Ακολούθησε η διάθεση ακόμη 4.000 θέσεων στο πάνω διάζωμα, ενώ περισσότεροι από 1.500 φίλοι της ομάδας είχαν προμηθευτεί εισιτήρια και μέσω της γηπεδούχου ΠΑΕ Βόλος.

Με το άνοιγμα των νέων θυρών, ο αριθμός των φιλάθλων του Παναθηναϊκού αναμένεται να ξεπεράσει τις 15.000.

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Η συνολική χωρητικότητα του Πανθεσσαλικού Σταδίου ανέρχεται σε περίπου 20.800 θεατές.

Πόσο κοστίζουν τα εισιτήρια

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος, οι τιμές των εισιτηρίων για την αναμέτρηση έχουν καθοριστεί ως εξής:

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  • Βόρειο πέταλο (Θύρες 31–42): 20 ευρώ.
  • Ανατολική εξέδρα (Θύρες 43–56): 30 ευρώ.
  • Δυτική εξέδρα: 30 ευρώ.
  • Θέσεις VIP: 50 ευρώ.

Η προμήθεια των εισιτηρίων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας more.com, σύμφωνα με τις οδηγίες των δύο ΠΑΕ.

Για την είσοδο στο γήπεδο απαιτείται η ενεργοποίηση του εισιτηρίου μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet.

Βόλος – Παναθηναϊκός: Πότε διεξάγεται ο αγώνας

Η αναμέτρηση Βόλος – Παναθηναϊκός είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, στις 18:00, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Super League.

Παρά το γεγονός ότι οι «πράσινοι» αγωνίζονται εκτός έδρας, η μαζική παρουσία των φιλάθλων τους αναμένεται να δημιουργήσει συνθήκες που θα θυμίζουν εντός έδρας αναμέτρηση.

Η μεγάλη ζήτηση έχει οδηγήσει τις δύο ΠΑΕ σε διαδοχικές αποφάσεις για την αύξηση των διαθέσιμων θέσεων, με στόχο να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι φίλοι του Παναθηναϊκού.

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