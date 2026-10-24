Ελένη Μενεγάκη: Ο αδελφός της έγινε 40 ετών – Οι σπάνιες οικογενειακές φωτογραφίες που δημοσίευσε

Μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση έκανε η Ελένη Μενεγάκη το Σάββατο (24/10), με αφορμή τα γενέθλια του μικρότερου αδελφού της, Θοδωρή Μισόκαλου, ο οποίος συμπλήρωσε τα 40 του χρόνια.

Η γνωστή παρουσιάστρια θέλησε να του ευχηθεί δημόσια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας μια σειρά από σπάνιες οικογενειακές φωτογραφίες που αποτυπώνουν διαφορετικές περιόδους της ζωής του.

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Από τα παιδικά χρόνια του Θοδωρή Μισόκαλου μέχρι τις κοινές τους στιγμές ως ενήλικες, η Ελένη Μενεγάκη δημιούργησε ένα φωτογραφικό άλμπουμ γεμάτο οικογενειακές αναμνήσεις.

Ελένη Μενεγάκη: Οι τρυφερές ευχές στον Θοδωρή Μισόκαλο

Η παρουσιάστρια συνόδευσε τις φωτογραφίες με ένα προσωπικό μήνυμα, εκφράζοντας την αγάπη της για τον αδελφό της.

Στην ανάρτησή της αναφέρθηκε στο πέρασμα του χρόνου, στις κοινές τους αναμνήσεις και στον άνθρωπο που έχει γίνει σήμερα ο Θοδωρής Μισόκαλος.

Ξεχωρίζει η ευχή της «Τα πιο όμορφα είναι ακόμα μπροστά σου», με την οποία ολοκλήρωσε το μήνυμά της για τα 40ά γενέθλιά του.

Η δημοσίευση αποτελεί μια δημόσια έκφραση της ιδιαίτερης σχέσης που διατηρούν τα δύο αδέλφια.

Οι φωτογραφίες από την παιδική ηλικία και οι οικογενειακές αναμνήσεις

Στο φωτογραφικό άλμπουμ που μοιράστηκε η Ελένη Μενεγάκη περιλαμβάνονται στιγμιότυπα του Θοδωρή Μισόκαλου από την παιδική ηλικία, την εφηβεία και τη νεότητά του.

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Ανάμεσα στις εικόνες υπάρχουν κοινές φωτογραφίες με την παρουσιάστρια, αλλά και στιγμές με τη μητέρα τους, Ζέτα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα οικογενειακά στιγμιότυπα με τον γιο της Ελένης Μενεγάκη, Άγγελο Λάτσιο, όταν εκείνος ήταν ακόμη μικρό παιδί.

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Μέσα από τις φωτογραφίες, οι διαδικτυακοί της φίλοι έχουν την ευκαιρία να δουν μια πιο προσωπική πλευρά της παρουσιάστριας, μακριά από τις τηλεοπτικές της εμφανίσεις.

Η στενή σχέση της Ελένης Μενεγάκη με τον αδελφό της

Ο Θοδωρής Μισόκαλος είναι ο μικρότερος ετεροθαλής αδελφός της Ελένης Μενεγάκη, από την πλευρά της μητέρας τους.

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Οι δυο τους έχουν διατηρήσει στενή σχέση όλα αυτά τα χρόνια, ενώ κατά καιρούς έχουν μοιραστεί δημόσια στιγμές από την οικογενειακή τους καθημερινότητα.

Παρότι η Ελένη Μενεγάκη επιλέγει πλέον να κρατά μεγάλο μέρος της προσωπικής της ζωής μακριά από τη δημοσιότητα, δεν διστάζει να μοιράζεται σημαντικές οικογενειακές περιστάσεις με τους ακολούθους της.

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Αυτή τη φορά, αφορμή ήταν τα 40ά γενέθλια του αδελφού της, με την παρουσιάστρια να επιλέγει να τα γιορτάσει μέσα από φωτογραφίες που καλύπτουν τέσσερις δεκαετίες αναμνήσεων.

Δείτε την ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη στο Instagram: