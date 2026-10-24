Ιστορική εξέλιξη για τη Μονή Σινά: Ομόφωνη στήριξη των Εκκλησιών στη συμφωνία – Τι αναφέρει ο Αρχιεπίσκοπος

Την πρόθεσή του να προχωρήσει στην υπογραφή της συμφωνίας με το αιγυπτιακό κράτος για το καθεστώς της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά ανακοίνωσε το Σάββατο (24/10) ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Συμεών, γνωστοποιώντας ότι έχει εξασφαλιστεί η ομόφωνη υποστήριξη πέντε Ορθόδοξων Εκκλησιών.

Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη στην προσπάθεια διευθέτησης των εκκρεμοτήτων που προέκυψαν μετά τη δικαστική απόφαση της 28ης Μαΐου 2025, η οποία δημιούργησε αβεβαιότητα σχετικά με το ιδιοκτησιακό και νομικό καθεστώς της ιστορικής Μονής.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Αρχιεπισκόπου, τα Πατριαρχεία Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, καθώς και οι Εκκλησίες της Ελλάδος και της Κύπρου, εξέφρασαν επισήμως τη στήριξή τους στην υπογραφή της συμφωνίας.

Η συμφωνία δεν έχει ακόμη υπογραφεί, καθώς η ημερομηνία θα καθοριστεί σε συνεννόηση με τη Σιναϊτική Αδελφότητα και την αιγυπτιακή κυβέρνηση, μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Συμεών.

Η ομόφωνη στήριξη των Πατριαρχείων και των Εκκλησιών

Ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών γνωστοποίησε ότι, έπειτα από διαβουλεύσεις, η Μονή έλαβε επίσημες επιστολές από τις πέντε Ορθόδοξες Εκκλησίες, με τις οποίες εκφράζεται η υποστήριξή τους στη συμφωνία.

Η διαδικασία ξεκίνησε με την προσφυγή της Σιναϊτικής Αδελφότητας στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, με το οποίο η Μονή διατηρεί ιστορική και κανονική σχέση.

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος, έπειτα από ενημέρωση για το περιεχόμενο του σχεδίου συμφωνίας, απευθύνθηκε στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, στον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρο και στις Εκκλησίες Ελλάδος και Κύπρου.

Όπως αναφέρει ο Αρχιεπίσκοπος, όλες οι Εκκλησίες χαιρέτισαν την προοπτική υπογραφής της συμφωνίας, εκφράζοντας την προσδοκία ότι θα συμβάλει στη διασφάλιση των ιστορικών και νόμιμων δικαιωμάτων της Μονής.

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«Όλες οι ως άνω Εκκλησίες χαιρετίζουν την υπογραφή της συμφωνίας», σημειώνει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του.

Τα σχετικά πατριαρχικά και συνοδικά γράμματα έχουν καταχωριστεί στο αρχείο της Μονής.

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Συμεών: «Θα προχωρήσουμε στην υπογραφή μόλις το επιτρέψει η υγεία μου»

Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά ξεκαθάρισε ότι η ομόφωνη εκκλησιαστική στήριξη αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την απόφαση να προχωρήσει στην υπογραφή.

«Η εξέλιξη αυτή δίδει, βεβαίως, στην Σιναϊτική Αδελφότητα και εις εμέ προσωπικώς τον επιστηριγμό να προχωρήσουμε στην υπογραφή της Συμφωνίας στο εγγύς μέλλον», αναφέρει.

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Διευκρινίζει, ωστόσο, ότι αυτό θα συμβεί όταν το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του.

Τότε θα καθοριστεί, από κοινού με τους μοναχούς και την αιγυπτιακή κυβέρνηση, η συγκεκριμένη ημερομηνία υπογραφής.

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Τι προβλέπει ο διάλογος με την αιγυπτιακή κυβέρνηση

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Αρχιεπισκόπου, η αιγυπτιακή κυβέρνηση είχε διαβιβάσει στη Μονή σχέδιο συμφωνίας μετά την εκλογή του ως νέου Αρχιεπισκόπου Σινά.

Βασικός στόχος της διαπραγμάτευσης ήταν να αποσαφηνιστούν πτυχές της απόφασης του Εφετείου της Ισμαηλίας, καθώς και ο τρόπος εφαρμογής της.

Η Μονή επιδίωξε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της μοναστικής ζωής και να διευκρινιστεί η νομική της θέση εντός της σύγχρονης αιγυπτιακής έννομης τάξης.

Παράλληλα, ζήτησε χρόνο για να εξετάσει διεξοδικά την πρόταση, να καταθέσει αντιπροτάσεις και να συγκροτήσει τεκμηριωμένο φάκελο για το ιστορικό καθεστώς της και τα ακίνητα που αποτελούν αντικείμενο συζήτησης.

Ο φάκελος αυτός, σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο, καταρτίστηκε ως επιστημονική μελέτη.

Ο Συμεών ευχαρίστησε την αιγυπτιακή κυβέρνηση και τον πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι για την κατανόηση που επέδειξαν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, οι οποίες παρατάθηκαν πέραν του ενός έτους.

Τι σημαίνει η εξέλιξη για τη δικαστική εκκρεμότητα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά του Αρχιεπισκόπου στην εκκρεμή διαδικασία ενώπιον του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Αιγύπτου.

Ο Συμεών εκφράζει την πεποίθηση ότι, μετά την ανακοίνωση για την επικείμενη συμφωνία και τη διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ της Μονής και της αιγυπτιακής κυβέρνησης, δεν συντρέχει πλέον λόγος έκδοσης σχετικής δικαστικής απόφασης.

Πρόκειται, ωστόσο, για την εκτίμηση του Αρχιεπισκόπου και όχι για επίσημη ανακοίνωση του αιγυπτιακού δικαστηρίου σχετικά με την τύχη της εκκρεμούς διαδικασίας.

Ο ίδιος εκφράζει επίσης τη βεβαιότητα ότι ενδεχόμενα ζητήματα κατά την εφαρμογή της συμφωνίας θα μπορέσουν να διευθετηθούν μέσα από τη συνεργασία των δύο πλευρών.

Το χρονικό της υπόθεσης που προκάλεσε διπλωματική κινητοποίηση

Η υπόθεση της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά απέκτησε ιδιαίτερη βαρύτητα μετά την απόφαση του Εφετείου της Ισμαηλίας στις 28 Μαΐου 2025.

Η απόφαση δημιούργησε ανησυχίες για το καθεστώς ακινήτων που συνδέονται με τη Μονή, αλλά και για τη διατήρηση των ιστορικών δικαιωμάτων της.

Η εξέλιξη προκάλεσε την κινητοποίηση της ελληνικής κυβέρνησης και επαφές με την αιγυπτιακή πλευρά.

Όπως είχε καταγράψει το DEBATER στο αναλυτικό ρεπορτάζ για τη διπλωματική παρέμβαση της Αθήνας, η αιγυπτιακή προεδρία είχε δεσμευτεί για τη διατήρηση του ιδιαίτερου θρησκευτικού καθεστώτος της Μονής.

Η Αθήνα είχε θέσει ως προτεραιότητα τη διασφάλιση της θρησκευτικής λειτουργίας και των δικαιωμάτων της Σιναϊτικής Αδελφότητας.

Στο διάστημα που ακολούθησε πραγματοποιήθηκαν διαπραγματεύσεις για τη διαμόρφωση μιας αμοιβαία αποδεκτής συμφωνίας.

«Η Μονή Σινά είναι στη θέση της»

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών υπογραμμίζει τη σημασία της ενότητας των Ορθόδοξων Εκκλησιών και της ιστορικής σχέσης Ελλάδας και Αιγύπτου.

Ευχαριστεί τους Προκαθημένους και τις Ιερές Συνόδους για τη συμπαράστασή τους, σημειώνοντας ότι η Μονή εξακολουθεί να επιτελεί απρόσκοπτα την πνευματική της αποστολή.

«Το Θεοβάδιστο Όρος Σινά είναι Χάριτι Θεού “στην θέση του”, με τους Πατέρες να το διακονούν, να αγωνίζονται και να υποδέχονται κάθε προσκυνητή, επισκέπτη και περιηγητή», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η επικείμενη υπογραφή της συμφωνίας αποτελεί το επόμενο καθοριστικό βήμα για τη ρύθμιση των εκκρεμοτήτων που αφορούν τη Μονή, με την τελική αξιολόγηση των προβλέψεών της να εξαρτάται από το οριστικό κείμενο και την εφαρμογή του.