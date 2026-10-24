Ιορδανία: Στους 9 οι νεκροί από το μακελειό σε ελληνορθόδοξη εκκλησία – 25 τραυματίες στα νοσοκομεία

Στους εννέα αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την πολύνεκρη ένοπλη επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στην Ιορδανία, καθώς δύο από τους τραυματίες υπέκυψαν στα τραύματά τους, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο (24/10) ο υπουργός Υγείας της χώρας, Ιμπραχίμ αλ Μπντουρ.

Η επίθεση σημειώθηκε την Παρασκευή (23/10) στον ναό του Αγίου Γεωργίου, στο χωριό Χαμούντ της επαρχίας Καράκ, όταν ένοπλοι εισέβαλαν στον περίβολο της εκκλησίας και άνοιξαν πυρ εναντίον ανθρώπων που συμμετείχαν σε επικήδεια τελετή.

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Σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο απολογισμό, 25 τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται, ενώ οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι.

Η χώρα βρίσκεται σε τριήμερο εθνικό πένθος, με τον βασιλιά Αμπντάλα Β΄ να χαρακτηρίζει την επίθεση τρομοκρατική ενέργεια και να δεσμεύεται για την αυστηρότερη δυνατή τιμωρία των υπευθύνων.

Υπέκυψαν ακόμη δύο τραυματίες – Στους εννέα οι νεκροί

Ο υπουργός Υγείας της Ιορδανίας, Ιμπραχίμ αλ Μπντουρ, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι ο απολογισμός της επίθεσης αυξήθηκε στους εννέα νεκρούς.

Νωρίτερα το Σάββατο είχε ανακοινωθεί ο θάνατος ενός ακόμη τραυματία, ανεβάζοντας προσωρινά τον αριθμό των θυμάτων στα οκτώ.

Στη συνέχεια, δεύτερος τραυματίας που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση κατέληξε, με αποτέλεσμα ο απολογισμός να φτάσει τους εννέα νεκρούς.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το αρχικό ρεπορτάζ του DEBATER για την επίθεση στην ελληνορθόδοξη εκκλησία, οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για επτά νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

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Πυροβολούσαν πιστούς που συμμετείχαν σε κηδεία

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφαλείας της Ιορδανίας, οι δράστες εισήλθαν στον περίβολο της ελληνορθόδοξης εκκλησίας και άνοιξαν πυρ προς την κατεύθυνση των παρευρισκομένων.

Οι πιστοί είχαν συγκεντρωθεί στον ναό για να παρακολουθήσουν επικήδεια τελετή, όταν δέχθηκαν την ένοπλη επίθεση.

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Όπως είχε μεταδώσει το DEBATER στις πρώτες ώρες μετά το αιματοκύλισμα, οι δράστες διέφυγαν μετά τους πυροβολισμούς, με τις αστυνομικές δυνάμεις να ξεκινούν επιχείρηση εντοπισμού τους.

Οι ιορδανικές Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής συλλήψεις για την επίθεση.

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Υπουργός Εσωτερικών: «Ομάδα εξτρεμιστών» πίσω από την επίθεση

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ιορδανίας, Μάζεν αλ Φαράγια, απέδωσε την επίθεση σε ομάδα εξτρεμιστών.

Όπως διαβεβαίωσε, οι δυνάμεις ασφαλείας βρίσκονται σε συνεχή κινητοποίηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

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Η επίθεση έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς τέτοιου είδους περιστατικά εναντίον της χριστιανικής κοινότητας είναι σχετικά σπάνια στην Ιορδανία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή κάποια επίσημη ανάληψη ευθύνης από οργάνωση.

Βασιλιάς Αμπντάλα: «Κόκκινη γραμμή η ασφάλεια των Ιορδανών»

Ο βασιλιάς της Ιορδανίας, Αμπντάλα Β΄, καταδίκασε την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την τρομοκρατική ενέργεια.

Ο Ιορδανός μονάρχης επισκέφθηκε τραυματίες που νοσηλεύονται στο Καράκ και δεσμεύτηκε ότι οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν τις αυστηρότερες ποινές.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X υπογράμμισε ότι η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

«Η ασφάλεια και η προστασία των Ιορδανών αποτελούν κόκκινες γραμμές που δεν πρέπει να παραβιάζονται», ανέφερε μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Τριήμερο εθνικό πένθος στην Ιορδανία

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Τζαφάρ Χασάν, κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος από την Παρασκευή (23/10), ως ένδειξη τιμής στη μνήμη των θυμάτων.

Οι σημαίες στα κυβερνητικά κτίρια κυματίζουν μεσίστιες, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τη διαλεύκανση της επίθεσης.

Η επαρχία Καράκ, με πληθυσμό περίπου 375.000 κατοίκων, φιλοξενεί σημαντική χριστιανική κοινότητα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού της Ιορδανίας, οι χριστιανοί αποτελούν περίπου το 2% έως 3% του πληθυσμού της χώρας, όπου η πλειονότητα των κατοίκων είναι σουνίτες μουσουλμάνοι.

Η καταδίκη από Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη

Η επίθεση στην ελληνορθόδοξη εκκλησία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και στην Ελλάδα.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καταδίκασε την επίθεση, εκφράζοντας την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς την Ιορδανία και τις οικογένειες των θυμάτων.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, επικοινώνησε με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο, προκειμένου να εκφράσει τα συλλυπητήριά του.

Όπως είχε μεταδώσει το DEBATER για τις αντιδράσεις Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη, και οι δύο πολιτικοί αρχηγοί καταδίκασαν την τρομοκρατία και τη βία εναντίον θρησκευτικών κοινοτήτων.

Οι εξελίξεις στην Ιορδανία παραμένουν κρίσιμες, καθώς οι Αρχές συνεχίζουν την αναζήτηση των ενόπλων, ενώ 25 τραυματίες νοσηλεύονται μετά την επίθεση.