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ΔΙΕΘΝΗ

Ιορδανία: Επτά νεκροί από ένοπλη επίθεση σε εκκλησία

Κατά τη διάρκεια κηδείας

Ιορδανία: Επτά νεκροί από ένοπλη επίθεση σε εκκλησία
DEBATER NEWSROOM

Ένοπλοι άνοιξαν πυρ στο εσωτερικό εκκλησίας στην περιφέρεια του Καράκ της Ιορδανίας σκοτώνοντας τουλάχιστον επτά ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους δέκα, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Η υπηρεσία Δημόσιας Ασφάλειας ανακοίνωσε ότι άγνωστοι άνοιξαν πυρ εντός εκκλησίας στο Καράκ κατά τη διάρκεια κηδείας, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας άγνωστο αριθμό ανθρώπων. Οι δυνάμεις ασφαλείας καταδιώκουν τους υπόπτους.

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«Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την ένοπλη επίθεση κατά της εκκλησίας του Χαμούντ, στο Καράκ, ενώ περίπου 10 άνθρωποι τραυματίσθηκαν, ορισμένοι σοβαρά», δήλωσε ο αξιωματούχος των ιορδανικών υπηρεσιών ασφαλείας στο τηλεοπτικό δίκτυο Al-Mamlaka διευκρινίζοντας ότι οι δράστες της επίθεσης είναι δύο και ότι αναζητούνται από τις δυνάμεις ασφαλείας.

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