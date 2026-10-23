Μακελειό σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στην Ιορδανία: 7 νεκροί και 34 τραυματίες – Πυροβολούσαν πιστούς σε κηδεία

Πολύνεκρη ένοπλη επίθεση σημειώθηκε την Παρασκευή (23/10) σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στη νότια Ιορδανία, όταν άγνωστοι δράστες άνοιξαν πυρ εναντίον ανθρώπων που συμμετείχαν σε επικήδεια τελετή, αφήνοντας πίσω τους τουλάχιστον επτά νεκρούς και 34 τραυματίες.

Η επίθεση εκδηλώθηκε στην εκκλησία του χωριού Χαμούντ, στην επαρχία Καράκ, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας.

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Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που μεταδόθηκε από τα ιορδανικά μέσα ενημέρωσης, 27 από τους τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ιορδανίας απέδωσε την επίθεση σε «ομάδα εξτρεμιστών», ενώ οι Αρχές έχουν εξαπολύσει επιχείρηση για τον εντοπισμό των δραστών.

Βγήκαν από όχημα και άνοιξαν πυρ κατά των πιστών

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας της Ιορδανίας, ένοπλοι έφτασαν κοντά στην εκκλησία με όχημα και άρχισαν να πυροβολούν εναντίον των ανθρώπων που συμμετείχαν στην κηδεία.

Οι αρχικές μαρτυρίες έκαναν λόγο για δύο δράστες, ωστόσο βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξετάστηκε από διεθνή μέσα φαίνεται να καταγράφει τρεις ενόπλους.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν την ώρα που δεκάδες πιστοί βρίσκονταν εντός και εκτός του ναού, μετά την επικήδεια τελετή.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στο τηλεοπτικό δίκτυο Al-Mamlaka ότι οι δράστες πυροβολούσαν επί περίπου πέντε λεπτά, πριν απομακρυνθούν.

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«Ήμασταν 150 με 200 άνθρωποι μέσα και έξω από την εκκλησία»

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, στον χώρο της εκκλησίας βρίσκονταν περίπου 150 έως 200 άνθρωποι.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν συγκεντρωθεί για να αποχαιρετήσουν ένα μέλος της τοπικής κοινότητας, όταν η τελετή μετατράπηκε σε σκηνικό αιματοχυσίας.

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Όπως ανέφερε ο αυτόπτης μάρτυρας, μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται κυρίως άνθρωποι ηλικίας από 50 έως 70 ετών.

Η ένοπλη επίθεση προκάλεσε πανικό, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στην περιοχή για την παροχή βοήθειας στους τραυματίες και τη μεταφορά τους σε νοσοκομεία.

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Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες – Τι ανακοίνωσαν οι Αρχές

Η Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού των ενόπλων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μοχάμεντ αλ Μομάνι επιβεβαίωσε την έναρξη έρευνας, καλώντας τους πολίτες να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις.

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Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η ταυτότητα των δραστών ούτε έχει επιβεβαιωθεί το ακριβές κίνητρο της επίθεσης.

Παρά τον χαρακτηρισμό των δραστών ως εξτρεμιστών από τον υπουργό Εσωτερικών, δεν έχει υπάρξει επίσημη ανάληψη ευθύνης από κάποια οργάνωση.

Βασιλιάς Αμπντάλα: Αυστηρή τιμωρία για τους υπευθύνους

Ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα Β΄ καταδίκασε την επίθεση και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Δεσμεύτηκε ότι οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν αυστηρές συνέπειες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διατήρησης της ενότητας της χώρας.

Η επίθεση προκάλεσε επίσης αντιδράσεις από γειτονικές χώρες, με τον πρόεδρο του Λιβάνου και το υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας να καταδικάζουν τους πυροβολισμούς.

Η χριστιανική κοινότητα της Καράκ

Η επαρχία Καράκ, νότια της πρωτεύουσας Αμμάν, έχει πληθυσμό περίπου 375.000 κατοίκων και φιλοξενεί μια ιστορική χριστιανική κοινότητα.

Η Ιορδανία αποτελεί χώρα με μουσουλμανική πλειονότητα, στην οποία ωστόσο υπάρχουν χριστιανικές κοινότητες με μακρά παρουσία.

Η επίθεση σε χώρο λατρείας, και μάλιστα κατά τη διάρκεια κηδείας, έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία.

Η περιοχή είχε βρεθεί στο επίκεντρο σοβαρής ένοπλης επίθεσης και το 2016, όταν εξτρεμιστές είχαν πραγματοποιήσει πολύνεκρη επίθεση στην Καράκ.

Στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, οι χώροι χριστιανικής λατρείας έχουν απασχολήσει επανειλημμένα την επικαιρότητα. Τον περασμένο Μάρτιο, το DEBATER είχε μεταδώσει ότι θραύσμα ιρανικού πυραύλου έπεσε στην οροφή ελληνορθόδοξου μοναστηριού κοντά στον Πανάγιο Τάφο.

Οι έρευνες για τη σημερινή επίθεση στην Ιορδανία συνεχίζονται, με τις Αρχές να αναζητούν τους υπευθύνους και να εξετάζουν όλες τις συνθήκες της αιματηρής επίθεσης.