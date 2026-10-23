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Επίθεση στην Ιορδανία: Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης καταδικάζουν το μακελειό στην ελληνορθόδοξη εκκλησία

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την αλληλεγγύη της Ελλάδας στην Ιορδανία, ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επικοινώνησε με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων μετά την πολύνεκρη επίθεση.

Επίθεση στην Ιορδανία: Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης καταδικάζουν το μακελειό στην ελληνορθόδοξη εκκλησία
Τουλάχιστον επτά νεκροί και 34 τραυματίες από την ένοπλη επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στην Ιορδανία.
DEBATER NEWSROOM

Την απερίφραστη καταδίκη τους για την πολύνεκρη επίθεση στην ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, στην περιοχή Καράκ της Ιορδανίας, εξέφρασαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Η αιματηρή επίθεση σημειώθηκε την Παρασκευή (23/10), όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον πιστών που συμμετείχαν σε επικήδεια τελετή στον ναό, στο χωριό Χαμούντ.

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Σύμφωνα με τον απολογισμό που είχε μεταδώσει νωρίτερα το DEBATER, τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 τραυματίστηκαν, ενώ οι ιορδανικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Διαβάστε επίσης: Ιορδανία: Μακελειό σε ελληνορθόδοξη εκκλησία – Επτά νεκροί και 34 τραυματίες.

Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα στέκεται σταθερά στο πλευρό της Ιορδανίας»

Σε ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταδίκασε την επίθεση, εκφράζοντας παράλληλα τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και στον λαό της Ιορδανίας.

«Καταδικάζω απερίφραστα την τρομοκρατική επίθεση στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στην Κάρακ της Ιορδανίας. Οι επιθέσεις εναντίον αθώων ανθρώπων και χώρων λατρείας αποτελούν προσβολή για την κοινή μας ανθρωπιά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράμμισε την ανάγκη διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και του θρησκευτικού φανατισμού.

«Η Ελλάδα στέκεται σταθερά στο πλευρό της Ιορδανίας. Οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία και να εξαλείψουμε τον φανατισμό, στη Μέση Ανατολή και σε ολόκληρο τον κόσμο», σημείωσε.

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Ανδρουλάκης: Επικοινώνησε με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο

Την καταδίκη του για την επίθεση εξέφρασε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος γνωστοποίησε ότι επικοινώνησε με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο, προκειμένου να του μεταφέρει τα συλλυπητήριά του.

«Επικοινώνησα νωρίτερα με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο και εξέφρασα τα συλλυπητήριά μου για τα θύματα της αιματηρής επίθεσης στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Χαμούντ, Αλ-Καράκ στην Ιορδανία», ανέφερε στη δήλωσή του.

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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η επίθεση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια θρησκευτικής τελετής.

«Η αποτρόπαια ενέργεια συνέβη στη διάρκεια θρησκευτικής τελετής με αποτέλεσμα τη δολοφονία και τον τραυματισμό δεκάδων πιστών», σημείωσε.

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«Καταδικάζω την τρομοκρατία και το θρησκευτικό μίσος»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε επίσης την αλληλεγγύη του προς τους χριστιανικούς πληθυσμούς και τις υπόλοιπες θρησκευτικές μειονότητες της Μέσης Ανατολής.

«Καταδικάζω την τρομοκρατία και το θρησκευτικό μίσος και εκφράζω την αλληλεγγύη μου στους χριστιανικούς πληθυσμούς και τις άλλες θρησκευτικές μειονότητες στη Μέση Ανατολή, που έχουν βρεθεί στο στόχαστρο εξτρεμιστικών επιθέσεων πολλές φορές», δήλωσε.

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Η επίθεση στην ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις, ενώ οι ιορδανικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

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