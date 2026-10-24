Καλαφάτης για ακρίβεια και ενέργεια: «Θα αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο για τους ευάλωτους»

Στη δυνατότητα νέων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και του αυξημένου ενεργειακού κόστους αναφέρθηκε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση εξετάζει κάθε διαθέσιμο εθνικό και ευρωπαϊκό εργαλείο, με προτεραιότητα τη στήριξη των πιο ευάλωτων πολιτών.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Karfitsa», ο υφυπουργός αναγνώρισε τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οποιαδήποτε νέα παρέμβαση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας.

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Ο Σταύρος Καλαφάτης αναφέρθηκε ακόμη στις πολιτικές για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση και στο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ επανέλαβε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές είναι η αυτοδυναμία.

Ενεργειακό κόστος: Στο τραπέζι η αξιολόγηση νέων παρεμβάσεων

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης στις επιπτώσεις του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά της Βόρειας Ελλάδας.

Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις και εξετάζει τις δυνατότητες παρέμβασης, επιδιώκοντας παράλληλα λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Θα αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο εθνικό και ευρωπαϊκό εργαλείο, με προτεραιότητα στους πιο ευάλωτους πολίτες», τόνισε.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν θα ήταν υπεύθυνη η υπόσχεση απεριόριστων παροχών χωρίς συνυπολογισμό των δημοσιονομικών δεδομένων.

«Αυτό, όμως, δεν σημαίνει αδράνεια», υπογράμμισε, επιμένοντας ότι η κοινωνική στήριξη και η δημοσιονομική σταθερότητα πρέπει να συμβαδίζουν.

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Οι αναφορές του δεν συνοδεύτηκαν από ανακοίνωση συγκεκριμένου νέου μέτρου ή χρονοδιαγράμματος εφαρμογής.

«Δεν ισχυριζόμαστε ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα»

Μιλώντας για την ακρίβεια, ο Σταύρος Καλαφάτης αναγνώρισε ότι οι αυξημένες τιμές επηρεάζουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

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Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξε ότι η κυβερνητική πολιτική επικεντρώνεται στην ενίσχυση του εισοδήματος, στην εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά και στη στοχευμένη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων.

«Δεν ισχυριζόμαστε ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Παράλληλα, σημείωσε ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών κερδίζεται μέσα από μετρήσιμα αποτελέσματα και όχι μόνο από εξαγγελίες.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, η Ελλάδα οφείλει να διαφυλάξει τη δημοσιονομική σταθερότητα που έχει επιτύχει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να υποχωρήσει η προσπάθεια αντιμετώπισης των κοινωνικών πιέσεων.

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Αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα και την αντιπολίτευση

Ο Σταύρος Καλαφάτης αναφέρθηκε και στην πολιτική αντιπαράθεση γύρω από την ακρίβεια, ασκώντας κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Όπως υποστήριξε, η αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί συγκεκριμένες και κοστολογημένες προτάσεις.

«Η ακρίβεια είναι πραγματικό πρόβλημα και όχι πεδίο μικροκομματικής εκμετάλλευσης», δήλωσε.

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε ειδικά στο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας ότι οι πολίτες αξιολογούν τις πολιτικές δυνάμεις με βάση τα αποτελέσματα της διακυβέρνησής τους.

Κατά τον ίδιο, η κριτική προς την κυβέρνηση είναι θεμιτή, αλλά πρέπει να συνοδεύεται από εφαρμόσιμες εναλλακτικές προτάσεις.

Εκλογές: «Στόχος μας η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας»

Αναφερόμενος στις επόμενες εθνικές εκλογές, ο Σταύρος Καλαφάτης επανέλαβε ότι πολιτικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η εξασφάλιση αυτοδυναμίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση επιδιώκει να διεκδικήσει νέα εντολή για τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, την ενίσχυση της οικονομίας και τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξε ότι από το 2019 έχουν δημιουργηθεί 600.000 νέες θέσεις εργασίας, αποδίδοντας την εξέλιξη στην κυβερνητική πολιτική.

Ο υφυπουργός επισήμανε ότι την τελική απόφαση θα λάβουν οι πολίτες με την ψήφο τους και ότι η Νέα Δημοκρατία οφείλει να παρουσιάσει ένα σαφές κυβερνητικό σχέδιο.

Θεσσαλονίκη: Χρηματοδότηση 33 εκατ. ευρώ για το Thess INTEC

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Σταύρος Καλαφάτης στη Θεσσαλονίκη και στον σχεδιασμό για την ανάδειξή της σε περιφερειακό κόμβο έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, η πόλη διαθέτει σημαντικές προϋποθέσεις ανάπτυξης, με τρία πανεπιστήμια, περισσότερους από 150.000 φοιτητές και ισχυρούς ερευνητικούς φορείς.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο τεχνολογικό πάρκο Thess INTEC, για το οποίο, όπως ανέφερε, έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 33 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Ανάπτυξης.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το έργο αναμένεται να προσελκύσει επενδύσεις 500 εκατ. ευρώ και να δημιουργήσει περισσότερες από 7.000 θέσεις εργασίας.

Πρόκειται για προβλέψεις σχετικά με την αναπτυξιακή δυναμική του έργου και όχι για επενδύσεις ή θέσεις εργασίας που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

«Η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε κόμβο καινοτομίας»

Ο υφυπουργός παρουσίασε επίσης στοιχεία για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος καινοτομίας της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι εταιρείες τεχνολογίας έχουν τριπλασιαστεί, ενώ ο αριθμός των εξειδικευμένων εργαζομένων έχει δεκαπλασιαστεί.

Παράλληλα, σημείωσε ότι έχουν δημιουργηθεί 44 εταιρείες τεχνοβλαστοί (spin-offs), με άλλες 17 να βρίσκονται στον σχεδιασμό, ενώ η οικονομική δραστηριότητα του κλάδου ξεπερνά τα 700 εκατ. ευρώ.

Στον αναπτυξιακό σχεδιασμό περιλαμβάνονται ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς όπως το ΕΚΕΤΑ, το ΝΟΗΣΙΣ και η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας.

Ο Σταύρος Καλαφάτης κατέληξε εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η Θεσσαλονίκη μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντική τεχνολογική πύλη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με νέες επενδύσεις και θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.