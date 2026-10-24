«Βράζει» η Ευρώπη: 110.000 διαδηλωτές στο Παρίσι, δακρυγόνα στο Βέλγιο και χάος στα Τίρανα

Σε κλοιό μαζικών διαδηλώσεων βρίσκονται η Γαλλία, το Βέλγιο και η Αλβανία το Σάββατο (24/10), με δεκάδες χιλιάδες πολίτες να βγαίνουν στους δρόμους και σοβαρά επεισόδια να καταγράφονται σε αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις.

Στη γαλλική πρωτεύουσα, 110.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη μεγάλη κινητοποίηση για την ακρίβεια και την προστασία των δημόσιων υπηρεσιών, σύμφωνα με τον τελικό απολογισμό της αστυνομίας.

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Την ίδια ώρα, συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών σημειώθηκαν σε άλλες γαλλικές πόλεις και στις Βρυξέλλες, ενώ στα Τίρανα η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη, με επιθέσεις σε δημόσια κτίρια, μολότοφ, φωτιές και τραυματισμούς.

Γαλλία: 110.000 διαδηλωτές στο Παρίσι – 65 προσαγωγές

Σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση του Παρισιού, περίπου 110.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη σημερινή πορεία, διεκδικώντας αύξηση της αγοραστικής δύναμης και καλύτερη χρηματοδότηση των δημόσιων υπηρεσιών.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε περίπου στις 14:00 από την Πορτ ντ’ Ιταλί και ολοκληρώθηκε τρεις ώρες αργότερα στην Πορτ ντε Βενσέν.

Παρά τη μεγάλη συμμετοχή, οι αστυνομικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι η κατάσταση στην πρωτεύουσα παρέμεινε γενικά ήρεμη.

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί έλεγχοι, ενώ 65 άτομα προσήχθησαν.

Πολλά καταστήματα παρέμειναν κλειστά, καθώς οι διαδηλωτές κατήγγειλαν το υψηλό κόστος διαβίωσης και την πολιτική του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν απέναντι στις δημόσιες υπηρεσίες.

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Η σημερινή κινητοποίηση ακολουθεί τις μεγάλες διαδηλώσεις της προηγούμενης εβδομάδας στη Γαλλία, που είχε καταγράψει το DEBATER, όταν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες είχαν βγει στους δρόμους.

Δακρυγόνα και συγκρούσεις σε Λυών, Μασσαλία και Νίκαια

Η εικόνα ήταν διαφορετική σε άλλες γαλλικές πόλεις, όπου καταγράφηκαν επεισόδια και αστυνομικές επεμβάσεις.

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Στη Λυών, η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων όταν περίπου 150 διαδηλωτές απέκλεισαν προσωρινά δρόμο κοντά στο κέντρο της πόλης, σε περιοχή όπου είχαν απαγορευτεί οι συγκεντρώσεις.

Μικροσυγκρούσεις μεταξύ μασκοφόρων νεαρών και αστυνομικών σημειώθηκαν τόσο στη Λυών όσο και στη Μασσαλία.

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Ανάλογες επεμβάσεις με δακρυγόνα αναφέρθηκαν στο Κλερμόν-Φεράν, στη Γκρενόμπλ, στη Λιλ και στη Νίκαια.

Στη Νίκαια, μάλιστα, η αστυνομία ανέπτυξε και όχημα εκτόξευσης νερού, όταν διαδηλωτές αρνήθηκαν να αποχωρήσουν από σημείο όπου είχαν συγκεντρωθεί.

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Ορλεάνη: Χιλιάδες διαδήλωσαν κατά του συνεδρίου της Μαρίν Λεπέν

Ιδιαίτερη πολιτική ένταση καταγράφεται και στην Ορλεάνη, όπου ξεκίνησε το συνέδριο του γαλλικού κόμματος Εθνικός Συναγερμός (RN).

Το συνέδριο πραγματοποιείται μία ημέρα πριν από την πρώτη μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση της υποψήφιας για την προεδρία, Μαρίν Λεπέν.

Χιλιάδες στελέχη και υποστηρικτές του κόμματος υποδέχθηκαν τη Λεπέν φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της υποψηφιότητάς της.

Την ίδια ώρα, έπειτα από κάλεσμα 50 πολιτικών κομμάτων, συνδικάτων και συλλογικοτήτων, πραγματοποιήθηκε μεγάλη αντιδιαδήλωση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, συμμετείχαν 13.000 άνθρωποι, ενώ οι διοργανωτές ανεβάζουν τον αριθμό στις 26.000.

Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν την πολιτική επιρροή της ακροδεξιάς και την κανονικοποίηση, όπως υποστηρίζουν, των θέσεών της στη γαλλική κοινωνία.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε ειρηνικά, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Δρακόντεια μέτρα και απαγόρευση κυκλοφορίας για ανηλίκους

Οι τοπικές Αρχές της Ορλεάνης έλαβαν εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας, υπό τον φόβο βίαιων επεισοδίων.

Στην πόλη κινητοποιήθηκαν περίπου 3.000 αστυνομικοί, ενώ απαγορεύτηκε η κυκλοφορία στο ιστορικό κέντρο.

Παράλληλα, διακόπηκαν τα δρομολόγια των τραμ και ζητήθηκε από τα εστιατόρια να μη λειτουργήσουν τους εξωτερικούς χώρους τους.

Ο δήμαρχος Σερζ Γκρουάρ ανακοίνωσε επίσης απαγόρευση κυκλοφορίας για ανηλίκους κάτω των 15 ετών κατά τις δύο επόμενες νύχτες.

Το κλίμα επιβαρύνθηκε από την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε την Παρασκευή σε προάστιο του Παρισιού, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο ρατσιστικού κινήτρου.

Ο Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε την επίθεση «τρομοκρατική» και «ρατσιστική».

Βέλγιο: Δακρυγόνα και σπρέι πιπεριού κατά διαδηλωτών

Επεισόδια σημειώθηκαν και στις Βρυξέλλες, όπου εκατοντάδες διαδηλωτές, κυρίως νέοι, συγκεντρώθηκαν ζητώντας περισσότερους πόρους για την εκπαίδευση και καλύτερες συνθήκες στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Οι κινητοποιήσεις αποτελούν συνέχεια των διαμαρτυριών που πραγματοποιούνται τους τελευταίους μήνες στη χώρα.

Οι συγκεντρωμένοι κατηγορούν επίσης την αστυνομία για υπερβολική χρήση βίας.

Σύμφωνα με βελγικά μέσα ενημέρωσης, οι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και σπρέι πιπεριού για να διαλύσουν ομάδες διαδηλωτών.

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε στο Reuters ότι κατά τη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης ορισμένοι διαδηλωτές έπεσαν στο έδαφος και αστυνομικοί κλότσησαν έναν από αυτούς.

Η συγκεκριμένη καταγγελία δεν συνοδεύεται από ανεξάρτητη επιβεβαίωση στο διαθέσιμο ρεπορτάζ.

Σε άλλο σημείο, διαδηλωτές συγκέντρωσαν πινακίδες και αντικείμενα πάνω σε ενοικιαζόμενα ποδήλατα και πατίνια, επιχειρώντας να προκαλέσουν φωτιά.

Πάντως, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τα σημερινά επεισόδια ήταν μικρότερης έκτασης σε σχέση με εκείνα της προηγούμενης εβδομάδας.

Αλβανία: Μολότοφ, φωτιές και οκτώ τραυματίες στα Τίρανα

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η κατάσταση στην αλβανική πρωτεύουσα, όπου οι αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις συνοδεύονται από σφοδρές συγκρούσεις.

Στο κέντρο των Τιράνων έχουν καταγραφεί ρίψεις μολότοφ, πετροπόλεμος, πυροτεχνήματα, δακρυγόνα και επιθέσεις σε δημόσια κτίρια.

Σύμφωνα με αλβανικά μέσα ενημέρωσης, διαδηλωτές επιτέθηκαν στο υπουργείο Περιβάλλοντος, προκαλώντας φωτιά στην είσοδο του κτιρίου.

Επιθέσεις αναφέρθηκαν επίσης στην Τράπεζα της Αλβανίας και στα γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στολή αστυνομικού τυλίχθηκε στις φλόγες στη διάρκεια των επεισοδίων.

Ο απολογισμός κάνει λόγο για οκτώ τραυματίες, ανάμεσά τους βουλευτές και ένας δημοσιογράφος.

Δημοσιογράφος με εγκαύματα – Ειδικές δυνάμεις προστατεύουν το πρωθυπουργικό γραφείο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τα Τίρανα, δημοσιογράφος του αλβανικού τηλεοπτικού σταθμού News24 μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εκτεταμένο έγκαυμα στην πλάτη.

Κατά τις ίδιες αναφορές, φέρεται να δέχθηκε επίθεση με σπρέι πιπεριού από αστυνομικούς.

Στην περιοχή των επεισοδίων αναπτύχθηκαν ασθενοφόρα, ενώ πολίτες αναζήτησαν καταφύγιο σε καταστήματα και καφετέριες για να προστατευτούν από τα δακρυγόνα.

Το πρωθυπουργικό γραφείο του Έντι Ράμα βρίσκεται υπό την προστασία των ειδικών αστυνομικών δυνάμεων RENEA.

Αλβανικά μέσα αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί έχουν λάβει εντολές για χρήση πλαστικών σφαιρών κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, πληροφορία που δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ταουλάντ Μπάλα, κατηγόρησε το Δημοκρατικό Κόμμα ότι λειτουργεί ως «αποθήκη μολότοφ», δημοσιεύοντας βίντεο με μασκοφόρους που φέρονται να μπαινοβγαίνουν σε κτίριο.

Πρόκειται για καταγγελία της κυβερνητικής πλευράς.

Νωρίτερα, όπως είχε μεταδώσει το DEBATER, διαδηλωτές είχαν πυρπολήσει τις καρέκλες που είχε τοποθετήσει ο Έντι Ράμα έξω από το γραφείο του ως συμβολική πρόσκληση για διάλογο.

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται με βασικά αιτήματα τη βελτίωση των συνθηκών στην εκπαίδευση, την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων και την παραίτηση της κυβέρνησης.

Η ένταση στη χώρα έχει ήδη προκαλέσει παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία καταδίκασε τη βία και υπερασπίστηκε το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία.

Διαφορετικά αιτήματα, κοινό σκηνικό κοινωνικής έντασης

Παρά τις σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις κινητοποιήσεις των τριών χωρών, η εικόνα του Σαββάτου αποτυπώνει την κοινωνική και πολιτική πίεση που εκδηλώνεται σε διαφορετικά σημεία της Ευρώπης.

Στη Γαλλία κυριαρχούν τα αιτήματα για την αγοραστική δύναμη και τις δημόσιες υπηρεσίες, στο Βέλγιο η χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, ενώ στην Αλβανία οι διαδηλώσεις έχουν αποκτήσει έντονο αντικυβερνητικό χαρακτήρα.

Οι αστυνομικές Αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται και δεν αποκλείονται νέες συγκεντρώσεις τις επόμενες ημέρες.