Ευρωβουλευτές ΝΔ για το μακελειό στην Ιορδανία: «Ανησυχητική κλιμάκωση των επιθέσεων κατά χριστιανών»

Την απερίφραστη καταδίκη τους για την πολύνεκρη επίθεση στον ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στο Χαμούντ της νότιας Ιορδανίας, εκφράζουν με κοινή ανακοίνωσή τους οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, προειδοποιώντας για την κλιμάκωση των επιθέσεων εναντίον χριστιανικών κοινοτήτων διεθνώς.

Οι ευρωβουλευτές της ΝΔ τονίζουν ότι η αιματηρή επίθεση της Παρασκευής (23/10) δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένο περιστατικό, αλλά, κατά την εκτίμησή τους, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διώξεων και επιθέσεων εναντίον χριστιανικών πληθυσμών.

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Παράλληλα, υπογραμμίζουν την ανάγκη ανάληψης ουσιαστικών πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία των θρησκευτικών κοινοτήτων που βρίσκονται αντιμέτωπες με τη βία και τις διακρίσεις.

«Δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό»

Στην κοινή ανακοίνωσή τους, οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αναφέρονται στις επιθέσεις κατά χριστιανικών πληθυσμών σε διάφορες περιοχές του κόσμου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

«Η επίθεση αυτή δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο και ιδιαιτέρως ανησυχητικό πλαίσιο κλιμάκωσης των διώξεων και των επιθέσεων κατά χριστιανικών πληθυσμών σε ολόκληρο τον κόσμο, με ιδιαίτερη ένταση σε περιοχές της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Με τη δήλωσή τους, οι ευρωβουλευτές συνδέουν την επίθεση στην Ιορδανία με το ευρύτερο ζήτημα της θρησκευτικής ελευθερίας και της ασφάλειας των χριστιανικών κοινοτήτων.

Ζητούν ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την προστασία των χριστιανών

Οι ευρωβουλευτές της ΝΔ επισημαίνουν ότι η προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων αποτελεί διαχρονική προτεραιότητα των παρεμβάσεών τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Όπως αναφέρουν, έχουν αναδείξει το ζήτημα μέσω κοινοβουλευτικών ερωτήσεων, θεσμικών παρεμβάσεων και ψηφισμάτων.

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«Εργαζόμαστε για την ανάληψη ουσιαστικών πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο με σκοπό την προστασία των απανταχού Χριστιανών που βρίσκονται αντιμέτωποι με τη βία, τις διώξεις και τις διακρίσεις», σημειώνουν.

Στην ανακοίνωση δεν εξειδικεύονται νέα μέτρα ή συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που πρόκειται να κατατεθούν άμεσα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

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Στους εννέα οι νεκροί από την επίθεση στην Ιορδανία

Η παρέμβαση των ευρωβουλευτών έρχεται μετά την αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε στις 23 Οκτωβρίου στον ελληνορθόδοξο ναό του Αγίου Γεωργίου, στο χωριό Χαμούντ της επαρχίας Καράκ.

Σύμφωνα με τις ιορδανικές Αρχές, ένοπλοι εισήλθαν στον περίβολο της εκκλησίας και άνοιξαν πυρ εναντίον ανθρώπων που συμμετείχαν σε επικήδεια τελετή.

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Όπως είχε μεταδώσει το DEBATER στο αρχικό ρεπορτάζ για το μακελειό στην ελληνορθόδοξη εκκλησία, ο πρώτος απολογισμός έκανε λόγο για επτά νεκρούς.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση του υπουργείου Υγείας της Ιορδανίας, δύο ακόμη τραυματίες υπέκυψαν στα τραύματά τους, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων στους εννέα.

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Παράλληλα, 25 τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Οι αντιδράσεις από την Ελλάδα

Η πολύνεκρη επίθεση προκάλεσε αντιδράσεις και στην ελληνική πολιτική σκηνή.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καταδίκασε την επίθεση, εκφράζοντας την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς την Ιορδανία και τις οικογένειες των θυμάτων.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, επικοινώνησε με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο, μεταφέροντας τα συλλυπητήριά του.

Οι σχετικές δηλώσεις είχαν παρουσιαστεί αναλυτικά στο ρεπορτάζ του DEBATER για την καταδίκη της επίθεσης από Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη.

Η κοινή ανακοίνωση των ευρωβουλευτών της ΝΔ προσθέτει πλέον και την ευρωπαϊκή διάσταση των αντιδράσεων, με επίκεντρο την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας και την ασφάλεια των χριστιανικών πληθυσμών.