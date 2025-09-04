ΣΥΡΙΖΑ: «Υπάρχει κάποια παράνομη δραστηριότητα στην οποία να μην εμπλέκεται, έμμεσα ή άμεσα, η κυβέρνηση;»

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταγγέλλει νέα υπόθεση διαπλοκής με φερόμενη εμπλοκή προσώπων που συνδέονται με την κυβέρνηση, θέτοντας ερωτήματα για συγκάλυψη και διαφθορά με φόντο το κύκλωμα της Κρήτης και τη διαδοχή στη Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου.

Δείτε την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

Υπάρχει κάποια παράνομη δραστηριότητα στην οποία να μην εμπλέκεται η Νέα Δημοκρατία;

Οι διάλογοι που έχουν δει το φως της δημοσιότητας αναφορικά με τη δράση του κυκλώματος της Κρήτης, προκαλούν σοκ. Μεγαλύτερο είναι ωστόσο το σοκ από τις αναφορές, ότι ο ευνοούμενος της κυβέρνησης Μητσοτάκη για τη χηρεύουσα θέση της Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου, είχε άμεση σχέση με την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε πρόσφατα.

Όπως προκύπτει, πίσω από το ζήτημα της διαδοχής, υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με την περιουσία της Εκκλησίας και πιο συγκεκριμένα με εκτάσεις μεγάλης αξίας. Δεν έχει περάσει πολύς καιρός άλλωστε από τον περασμένο Μάιο, που η κυβέρνηση κατέθεσε μεταμεσονύχτια τροπολογία, προκειμένου να αλλάξει το καθεστώς εκλογής μητροπολιτών στην Εκκλησία της Κρήτης.

Δεν περιμένουνε από την κυβέρνηση κάποια πειστική απάντηση. Είναι εθισμένη άλλωστε στην διαρκή συγκάλυψη των σκανδάλων της, στο ψέμα. Το κρίσιμο ερώτημα ωστόσο παραμένει, μετά τις υποκλοπές, το μπάζωμα της αλήθειας στα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σπιτάκι της ανακύκλωσης και τώρα το κύκλωμα της Κρήτης:

