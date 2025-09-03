ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι “εκατομμυριούχοι” με τις παράνομες επιδοτήσεις που “ζαλίζουν” – Πού εντοπίστηκαν

Μορφή “χιονοστιβάδας” παίρνουν οι αποκαλύψεις γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα ποσά των παράνομων επιδοτήσεων να προκαλούν “ίλιγγο”.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, “πρωταθλήτρια” στη λίστα με το μεγάλο “φαγοπότι” είναι η Κρήτη, καθώς εκεί εντοπίστηκαν οι 850 από τους 1.036 ΑΦΜ με αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις.

Στις υποθέσεις που ξεχωρίζουν είναι αυτή μιας 72χρονης από την Κοζάνη, η οποία αποκόμισε παράνομο περιουσιακό όφελος περίπου 980.000 ευρώ, καθώς και ενός 69χρονου από τα Τρίκαλα, που εισέπραξε 620.000 ευρώ με τη συνολική επιδότηση να ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ.

Από την Κρήτη, 28χρονος φέρεται να εισέπραξε 275.000 ευρώ και 48χρονος 200.000 ευρώ.

Στο Αγρίνιο, 46χρονος εξασφάλισε 110.000 ευρώ, με το συνολικό ποσό που του αποδόθηκε να υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ, ενώ αντίστοιχο όφελος είχε και 46χρονος από το Μέτσοβο.

Επίσης, στην Κοζάνη, 83χρονος εισέπραξε παράνομα περίπου 100.000 ευρώ.

Αναλυτικά οι περιπτώσεις:

Ατομο 72 ετών από Κοζάνη, κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 980.000€.

Ατομο 69 ετών από Τρίκαλα, κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 620.000€ ενώ η συνολική επιδότηση ήταν άνω του 1.000.000€.

Ατομο 28 ετών από Κρήτη, κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 275.000€.

Ατομο 48 ετών από Κρήτη, κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 200.000€.

Ατομο 46 ετών από Αγρίνιο, κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 110.000€ ενώ η συνολική επιδότηση ήταν άνω των 250.000€.

Ατομο 46 ετών από Μέτσοβο, κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 110.000€ ενώ η συνολική επιδότηση ήταν άνω των 250.000€.

Ατομο 83 ετών από Κοζάνη, κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 100.000€.

Ο “χάρτης” με τα “αμαρτωλά” ΑΦΜ

Το συνολικό ποσό που έλαβαν παράνομα οι δικαιούχοι ανέρχεται σε 22,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 17,23 εκατ. κατευθύνθηκαν σε δικαιούχους της Κρήτης.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς 7 ΑΦΜ έχουν εισπράξει 1,34 εκατ. ευρώ. Οι υπόλοιπες περιφέρειες είναι:

Αττικής, με συνολικό ποσό 761.250,80 ευρώ

Κεντρικής Μακεδονίας, με 996.419,83 ευρώ

Θεσσαλίας, με 989.278,52 ευρώ

Δυτικής Ελλάδας, με 382.544,81 ευρώ

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με 274.678,66 ευρώ

Πελοποννήσου, με 64.108,36 ευρώ

Στερεάς Ελλάδας, με 341.217,46 ευρώ

Νοτίου Αιγαίου, με 12.941,07 ευρώ

Ηπείρου, με 228.353,99 ευρώ

Ιονίων Νήσων, με 40.950,39 ευρώ

Βορείου Αιγαίου, με 27.173,35 ευρώ.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι 5 μέθοδοι για τις παράνομες επιδοτήσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, οι παραβάτες χρησιμοποιούσαν κυρίως πέντε μεθόδους:

• Παραποίηση της νόμιμης κυριότητας των δηλωθέντων αγροτεμαχίων από τους αιτούντες.

• Ψευδή δήλωση κυριότητας αγροτεμαχίων θανόντων ιδιοκτητών κατόπιν κληρονομικών δικαιωμάτων ή ελλείψει αυτών.

• Ψευδής δήλωση κυριότητας ζωικού κεφαλαίου.

• Υποβολή μοναδικών αιτήσεων από δικαιούχους χωρίς πληρότητα κριτηρίων επιλογής.

• Ή ψευδής δήλωση αγροτεμαχίων εκμετάλλευσης από δικαιούχους εκτός της έδρας διαμονής ή επαγγελματικής δραστηριοποίησής τους.