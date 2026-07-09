Κωνσταντοπούλου: Κατήγγειλε τους βουλευτές της ΝΔ για απόπειρα εκβίασης ζητώντας τη σύλληψή τους

Χαμός επικράτησε κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής, όπου η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε τους βουλευτές της ΝΔ για απόπειρα εκβίασης.

Συγκεκριμένα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κάλεσε το 100 τονίζοντας ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας συμπράττουν με την Μαρία Συρεγγέλα, που έχει καταθέσει εναντίον της αγωγή προσβολής προσωπικότητας, ύψους 300.000 ευρώ.

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Παράλληλα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου βγαίνοντας από την αίθουσα που πραγματοποιούταν η σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής είχε ένταση με τον βουλευτή του ΚΚΕ Νίκο Καραθανασόπουλο.

Αναλυτικά ο διάλογος:

Ζωή Κωνσταντοπουλου: Κύριε Καραθανασόπουλου εσείς απέχετε; Ή παίρνετε γραμμή από τον Γεωργαντά;

Νίκος Καραθανασόπουλος: Κάνε μας τη χάρη. Ελα μπράβο! Άντε μπράβο!

Ζωή Κωνσταντοπουλου: Σεξιστές!

Νωρίτερα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε ένταση και με την βουλευτή Επικρατείας της ΝΔ Ιωάννα Λυτρίβη, την οποία κατήγγειλε για σύγκρουση συμφερόντων, καθώς είναι φίλη της Μαρίας Συρεγγέλα, με την βουλευτή να φέρεται να ξεσπάει σε κλάματα εντός της αίθουσας.

Μομφή για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά, στην Κωνσταντοπούλου, εισηγείται η επιτροπή Δεοντολογίας

Την απόδοση μομφής για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζ. Κωνσταντοπούλου εισηγείται, στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, μετά από “κεκλεισμένων των θυρών” συνεδρίασή της.

Σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, υπέρ της εισήγησης αυτής τάχθηκαν οι βουλευτές της πλειοψηφίας. Κατά τη συνεδρίασή της, η επιτροπή κλήθηκε να εξετάσει αναφορές των βουλευτών Ανδρέα Νικολακόπουλου και Μαρίας Συρεγγέλα κατά της κας Κωνσταντοπούλου για αντιδεοντολογική συμπεριφορά, τόσο στο πλαίσιο της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο και της ολομέλειας.

Η επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας έχει κληθεί, επίσης, να αποφασίσει εάν θα γνωμοδοτήσει θετικά ή αρνητικά, σε αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της κας Κωνσταντοπούλου, μετά από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της επιχειρηματίας, για συκοφαντική δυσφήμιση.