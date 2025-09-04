Κρήτη: Ελεύθερος ο αστυνομικός που κατηγορείται για συμμετοχή στη μαφία – Στον εισαγγελέα ακόμα 16 συλληφθέντες

Ο αστυνομικός του Ρεθύμνου που συνελήφθη για τη μεγάλη υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικό όρο την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, μετά την απολογία του.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο ίδιος φέρεται να αρνείται τα όσα του αποδίδονται και ειδικότερα ότι υποβοηθούσε κατά κάποιο τρόπο την οργάνωση με πληροφορίες που έδινε σε συγκεκριμένο μέλος της, με το οποίο είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες αλλά και δια ζώσης συναντήσεις.

Ο ένστολος φέρεται να έδωσε αναλυτικές εξηγήσεις για τις επίμαχες επαφές και επικοινωνίες.

Για την περίπτωση του πάντως, συνάδελφοι του στο Ρέθυμνο εμφανίζονταν να τον στηρίζουν εξαρχής, υποστηρίζοντας ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει δώσει υπηρεσιακώς θετικά δείγματα γραφής.

Εν τω μεταξύ, ενώπιον του Εισαγγελέα Χανίων απολογούνται από το πρωί ακόμα 16 από τους 49 συλληφθέντες για τη συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση.

Οι κατηγορούμενοι δίνουν εξηγήσεις για όσα τους καταλογίζονται με κοινές κατηγορίες για συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση καθώς και επιμέρους κατηγορητήριο για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, πώληση παράνομου οπλισμού, εκβιασμούς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Στα δικαστήρια των Χανίων έχουν συγκεντρωθεί από νωρίς συγγενείς και φίλοι των συλληφθέντων, ενώ η μεταγωγή τους έγινε υπό δρακόντεια μέτρα. Μάλιστα, και στον χώρο της εισαγγελίας έχουν αναπτυχθεί πρωτοφάνη μέτρα λόγω της σοβαροτητας της υπόθεσης.

Αύριο Παρασκευή, οι απολογίες θα συνεχιστούν με τα υπόλοιπα 16 άτομα που έχουν συλληφθεί, ενώ ακόμη 16 από τους εμπλεκόμενους είναι ήδη έγκλειστοι σε φυλακές, για παλαιότερα αδικήματα.