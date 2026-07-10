Σπανάκης: Πάνω από 60 εκ. ευρώ για την αντιπλημμυρική προστασία του ρέματος της Πικροδάφνης

Για τη χρηματοδότηση ύψους άνω των 60 εκατομμυρίων ευρώ επί Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, με στόχο την αντιπλημμυρική προστασία του ρέματος της Πικροδάφνης και της ευρύτερης περιοχής, μίλησε σήμερα στη Βουλή ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης στο πλαίσιο της συζήτησης σχετικής επίκαιρης ερώτησης του ΠΑΣΟΚ.

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν ασάφειες και καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, όχι μόνο για την Πικροδάφνη, αλλά και για όλα τα νότια προάστια. Ήδη από τον Μάρτιο και τον Ιούλιο του 2026 έχουν ξεκινήσει από την Περιφέρεια Αττικής έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 36 εκατομμυρίων ευρώ για συγκεκριμένες δράσεις με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.

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Στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της Κυβέρνησης εντάσσονται και τα έργα που εκπονεί η ΕΥΔΑΠ, όπως για παράδειγμα το έργο για τον ανακουφιστικό αγωγό του κεντρικού παραλιακού συλλεκτήρα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, προϋπολογισμού άνω των 25 εκατομμυρίων ευρώ. Λύνονται επίσης και θέματα των αντλιοστασίων επί της Λεωφόρου Αμφιθέας και Έλλης και άλλων δύο αντλιοστασίων στον Άγιο Δημήτριο.

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης τόνισε -κλείνοντας τη δευτερολογία του- ότι δεν είναι δυνατόν, το έτος 2026, την ίδια ώρα που τα νότια προάστια παρουσιάζουν εκτόξευση του τουρισμού και η τουριστική περίοδος επεκτείνεται και οι Δήμαρχοι δίνουν καθημερινά μάχη, η Αξιωματική Αντιπολίτευση της χώρας να αναφέρεται στην ύπαρξη λυμάτων στο ρέμα της Πικροδάφνης.

Παράλληλα, ο κ.Σπανάκης υπενθύμισε ότι σήμερα τα έργα γίνονται με Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με συντονισμό του Κεντρικού Κράτους, του Υπουργείου Εσωτερικών και των συναρμόδιων Υπουργείων με τον πρώτο και τον δεύτερο βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.