Δημοσκόπηση Pulse: Στο 13% η διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την ΕΛΑΣ του Τσίπρα – Αυτοδύναμη κυβέρνηση θέλουν οι πολίτες
9 στους 10 θεωρούν την ακρίβεια το μεγαλύτερο πρόβλημα
Την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας δείχνουν τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της εταιρείας Pulse που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ το απόγευμα της Πέμπτης 9/7.
Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 30%, με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα να είναι στο 17%, το ΠΑΣΟΚ στο 11,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού στο 8,5%, η Ελληνική Λύση στο 8%, το ΚΚΕ στο 7%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 5%, η Φωνή Λογικής στο 3,5%, το ΜέΡΑ25 στο 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2%, οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη στο 1% και η Νίκη στο 1%.
Από εκεί και πέρα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 26%, με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα να είναι στο 15%, το ΠΑΣΟΚ στο 10%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού στο 7,5%, η Ελληνική Λύση στο 7%, το ΚΚΕ στο 6%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 4,5%, η Φωνή Λογικής στο 3%, το ΜέΡΑ25 στο 2,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2%, οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη στο 1% και η Νίκη στο 1%.
Δείτε όλη τη δημοσκόπηση της εταιρείας Pulse για τον ΣΚΑΪ:
Παράλληλα, οι πολίτες στην ερώτηση για τον καταλληλότερο για πρωθυπουργό επιλέγουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη με 30%, ο Αλέξης Τσίπρας είναι στο 17%, ενώ οι Νίκος Ανδρουλάκης και Κυριάκος Βελόπουλος είναι στο 7%. Ο κανένας ή άλλος είναι στο 17%.
Το 45% των πολιτών θέλει αυτοδυναμία, με το 38% να θέλει κυβέρνηση συνεργασίας, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα της Pulse για τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες, αν δεν υπάρξει την πρώτη Κυριακή των εκλογών αυτοδύναμη κυβέρνηση.
Τέλος, οι πολίτες ρωτήθηκαν και για το ενδεχόμενο να κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς αλλά και για την ακρίβεια.
πηγή στην Google
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