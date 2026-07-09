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Δημοσκόπηση Pulse: Στο 13% η διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την ΕΛΑΣ του Τσίπρα – Αυτοδύναμη κυβέρνηση θέλουν οι πολίτες

9 στους 10 θεωρούν την ακρίβεια το μεγαλύτερο πρόβλημα

Δημοσκόπηση Pulse: Στο 13% η διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την ΕΛΑΣ του Τσίπρα – Αυτοδύναμη κυβέρνηση θέλουν οι πολίτες
(EUROKINISSI/ ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 21:00

Την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας δείχνουν τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της εταιρείας Pulse που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ το απόγευμα της Πέμπτης 9/7.

Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 30%, με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα να είναι στο 17%, το ΠΑΣΟΚ στο 11,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού στο 8,5%, η Ελληνική Λύση στο 8%, το ΚΚΕ στο 7%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 5%, η Φωνή Λογικής στο 3,5%, το ΜέΡΑ25 στο 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2%, οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη στο 1% και η Νίκη στο 1%.

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Από εκεί και πέρα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 26%, με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα να είναι στο 15%, το ΠΑΣΟΚ στο 10%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού στο 7,5%, η Ελληνική Λύση στο 7%, το ΚΚΕ στο 6%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 4,5%, η Φωνή Λογικής στο 3%, το ΜέΡΑ25 στο 2,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2%, οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη στο 1% και η Νίκη στο 1%.

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Δείτε όλη τη δημοσκόπηση της εταιρείας Pulse για τον ΣΚΑΪ:

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΚΑΪ-PULSE_09.07.26Λήψη

Παράλληλα, οι πολίτες στην ερώτηση για τον καταλληλότερο για πρωθυπουργό επιλέγουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη με 30%, ο Αλέξης Τσίπρας είναι στο 17%, ενώ οι Νίκος Ανδρουλάκης και Κυριάκος Βελόπουλος είναι στο 7%. Ο κανένας ή άλλος είναι στο 17%.

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Το 45% των πολιτών θέλει αυτοδυναμία, με το 38% να θέλει κυβέρνηση συνεργασίας, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα της Pulse για τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες, αν δεν υπάρξει την πρώτη Κυριακή των εκλογών αυτοδύναμη κυβέρνηση.

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Τέλος, οι πολίτες ρωτήθηκαν και για το ενδεχόμενο να κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς αλλά και για την ακρίβεια.

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